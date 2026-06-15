Un hombre mata a cuchilladas a un logopeda: dice haberlo sorprendido abusando de su hijo de dos años en la consulta

Agentes de la Policía Nacional ante la clínica tras asesinar un hombre al logopeda de su hijo. EE

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre de 35 años por matar presuntamente al logopeda de su hijo tras creer que podría haber abusado del menor en el centro donde lo atendía, en el barrio valenciano de Marxalenes.

Según la información que avanzó Levante-EMV, el padre habría llevado a su hijo a una sesión en un centro ubicado en la calle Ingeniero de la Cierva.

El grupo de Homicidios de la Policía de Valencia se ha hecho cargo de la investigación y trata de averiguar si podría ser un caso de presuntos abusos sexuales.

Al parecer, el ahora detenido se habría percatado de que su hijo se encontraba semidesnudo, tras irrumpir en consulta, y se habría enfrentado al profesional.

El logopeda habría negado los hechos, momento en el que el padre le habría asestado varias cuchilladas que han terminado con su vida.

El hombre se ha entregado en la comisaría de Tránsits, a 500 metros del lugar de la agresión.

Los hechos se han producido a media tarde de este lunes, cuando el ahora arrestado ha llevado a su hijo a la Clínica Diálogo de Logopedia y Psicología.

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