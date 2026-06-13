La subida salarial a los profesores se queda fuera de las medidas educativas que Llorca aplicará sin acuerdo sindical

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció este viernes que pondrá en marcha en los próximos meses tres medidas para mejorar la educación pública que habían sido negociadas con los sindicatos docentes durante la huelga educativa indefinida, pero que no lograron el respaldo sindical.

Se trata de la rebaja progresiva de las ratios en la Comunitat, la contratación de 7.742 profesores y un plan para climatizar las aulas de los centros públicos. Un anuncio que no solo es relevante por el compromiso que adquiere, sino también por los puntos que quedan fuera y que tampoco lograron el consenso de la mesa de negociación.

Entre ellos, la subida salarial a los profesores valencianos, que es precisamente el punto que mayores encontronazos ha provocado entre la administración autonómica y las fuerzas sindicales.

La propuesta de la Conselleria de Educación para subir la nómina a los docentes de forma progresiva hasta 200 euros en 2028 tan solo logró la firma de CSIF y ANPE. STEPV, CCOO y UGT lo rechazaron al considerarlo insuficiente y han exigido reabrir su debate.

La medida se encuentra entre las que no generan acuerdo unánime, pues de cinco sindicatos, solo dos lo han apoyado. No hay ni siquiera una mayoría que la respalde, como tampoco la hay en el punto del valenciano -firmado únicamente por CSIF-, el de inclusión y el de Formación Profesional.

Así, el hecho de que haya quedado fuera de los compromisos que Llorca ejecutará a pesar de no ser respaldados por los sindicatos, resulta especialmente significativo, pues lanza el mensaje de que su ejecución en septiembre -cuando debe aplicarse la primera subida- queda totalmente en el aire.

Una tesis que refuerza aún más el mensaje del jefe del Consell, que subrayó en su declaración institucional que el Gobierno aplicará "todas las medidas que beneficien a los alumnos y a las familias". Atendiendo a la literalidad de sus palabras, la subida salarial no sería una de ellas.

El incremento planteado y que ahora queda en entredicho era de 75 euros más brutos al mes a partir del mes de septiembre, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más el 1 de enero de 2028. En total 200 euros que, según el Gobierno valenciano, irían ligados al IPC en su totalidad.

Plan EduClima

Por lo pronto, las medidas que sí se pondrán en marcha serán las que "repercuten en una mejora de las condiciones de los alumnos y de sus familias". Y en ellas se enmarcan el plan para climatizar "el 100% de las aulas valencianas", la reducción de ratios para que los alumnos tengan una atención más individualizada y la contratación de profesores.

La primera, conviene apuntar, se trata de una iniciativa que fue apoyada por la mayoría de los profesores valencianos, pero que los sindicatos rechazaron firmar en la mesa de negociación, tal y como publicó este diario.

De las 30.238 personas que participaron en la encuesta elaborada por los representantes de los docentes, las fuerzas sindicales tan solo tuvieron en cuenta 26.217 votos, pero dejaron fuera otros 4.021 que cambiaban el sentido del resultado de la votación de los profesores.

Con todo, la intención del jefe del Consell es que se comience a ejecutar este año. El Plan EduClima pretende dar respuesta a las quejas de profesores y familias que a lo largo de estas semanas no han dejado de hacer públicas imágenes de termómetros marcando hasta 35º en algunas clases.

Una circunstancia que complica el día a día en la enseñanza y pone en riesgo la salud de docentes y alumnos, y que lleva ocurriendo más de una década.

Este 2026 se destinarían 32 millones de euros para acondicionar algunos centros, mientras en los próximos ejercicios los fondos aumentarán hasta los 36 millones por año. El programa será también plurianual, pues la inversión total prevista es de 140 millones de euros entre 2026 y 2029.

Junto a él, también está previsto poner en marcha en septiembre el PlanRecole, con 10 millones de euros para este ejercicio. Este ofrecerá una línea de subvenciones a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal.

La intención sería que pudieran solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

Además, la idea es poner en marcha un plan de accesibilidad a los centros (Plan Abrimos la Escuela) cuya redacción podría estar lista antes de acabar el año.

Contratación de profesores

Pérez Llorca también pondrá en marcha el Plan +Maestro para contratar a 7.742 nuevos docentes, de los cuales 2.742 se destinarán a cubrir las necesidades derivadas de la bajada de ratios propuesta. El calendario que manejaría su Ejecutivo para acometer este programa iría de 2027 hasta 2031.

Las 5.000 nuevas incorporaciones restantes se repartirán de la siguiente manera: 2.800 docentes para atender la escolarización sobrevenida mediante la habilitación de nuevas unidades y recursos extraordinarios que permitan cumplir con el aumento de la demanda.

Otros 1.249 profesionales serían para la dotación de puestos adicionales en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) "en todos los centros de educación Infantil y Primaria" de la Comunitat Valenciana.

Cerca de 700 plazas corresponderían a un "medio puesto" que permitiera compensar las horas destinadas a la función directiva en las escuelas infantiles de primer ciclo, dado que en el acuerdo ya se contempla que el segundo maestro pueda realizar este tipo de tareas.

Compromiso en ratios

El president también adquirió el compromiso de bajar las ratios hasta alcanzar el objetivo de 22 alumnos en Infantil,22 en Primaria, 25 en Educación Secundaria Obligatoria y 28 en Bachillerato en un plazo máximo de tres años.

El Gobierno de España, cabe apuntar, ha fijado en su nueva ley -que todavía debe superar el trámite parlamentario para entrar en vigor- como límite temporal el curso 2031/2032, es decir, seis años.

El diseño del Ejecutivo valenciano plantea que en ningún caso se pueda superar los 18 menores en una clase de 2-3 años a partir del curso 2027/2028. Es decir, en el último año del primer ciclo de Infantil.

La ratio en el segundo ciclo de Infantil, es decir, la etapa comprendida entre los 3 y los 5 años, pasaría a ser de 22 alumnos ese mismo curso. Y lo mismo ocurriría en 1º y 2º de Primaria.

En el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez, la progresividad tan solo alcanzaba a un curso por año. Esto significa que se comenzaba con la reducción a 22 infantes por clase en 1º de Primaria en 2027/2028 y, al año siguiente, 2028/2029, se aplicaba en 2º. Y así, hasta completar toda la etapa en cuestión.

Para acelerar su aplicación, no obstante, el Gobierno valenciano propone hacerlo en dos cursos cada año. De esta manera, la reducción a 22 menores por clase en 3º y 4º de Primaria llegaría en el curso 2028/2029 y en 5º y 6º en 2029/2030.

En caso de que no pudiera aplicarse la reducción del número de niños en cada clase por falta de infraestructuras, la Generalitat garantizaría la dotación de personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.

Por lo que respecta a la ESO, la reducción propuesta bajaría de 30 a 25 alumnos por aula también de forma progresiva. Comenzarían con 28 alumnos en 1º de la ESO en 2027/2028 y cada ejercicio bajaría un infante por clase hasta completar la previsión en 2029/2030.

En Bachillerato la intención es bajar de 35 a 28 estudiantes por clase y culminar en el mismo periodo que la etapa de la ESO.