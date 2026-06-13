Mompó asume que no tendrá nuevos presupuestos de la Diputación tras fracasar el acuerdo con el PSOE

El PP de la Diputación de Valencia ha asumido ya que no habrá nuevos Presupuestos. Así lo admiten fuentes de la corporación después de que las negociaciones con el PSPV de las últimas semanas hayan fracasado.

El desplante de los socialistas al presidente de la Diputación y la entrada en juego de Ens Uneix han acabado por elevar la tensión entre los partidos y por bloquear cualquier negociación.

Así que el PSPV comandado por Carlos Fernández Bielsa se queda sin las ayudas directas para sus grandes municipios por las que peleaba y Mompó sin un logro con el que pretendía reforzar su perfil propio y centrado con un pacto transversal que supusiera desmarcarse de Vox. Y, ya de paso, tratar de hacerlo antes que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que está tramitando sus cuentas en este momento.

De todo lo sucedido en estas semanas se puede concluir que, desde luego, Mompó lo ha intentado. La aprobación de unos presupuestos es algo relevante en cualquier institución. Tanto por el plano económico como por el político (ayuda a afianzar la imagen de gestión de los dirigentes). Pero no ha podido ser y el escenario en el que trabaja el PP es el de seguir adelante con la prórroga de las cuentas de 2025.

Mompó y Bielsa estuvieron a punto de sentarse a negociar, más allá de las conversaciones que habían mantenido sobre un posible pacto. Pero el PSPV decidió suspender la reunión prevista a finales de mayo. Lo argumentó en el pacto de Pérez Llorca con Vox para los Presupuestos de la Generalitat y en algunas novedades judiciales de la causa de la dana que afectaban al presidente de la Diputación.

Previamente, ya habían enfriado las expectativas de los populares presentando un documento de acuerdo de máximos que contemplaba 250 millones de euros en inversiones y era muy difícilmente asumible por Mompó.

Los populares, pese a todo, confiaron en reconducir la situación después de haber hecho ya algún gesto previo con los socialistas. Por ejemplo, aprobar en pleno 5 millones para los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos Gandia, Paterna o Sagunto (gobernados por el PSPV). Era una petición de estos últimos que quedó desbloqueada.

La aparición de Ens Uneix

Hasta que apareció en escena Ens Uneix. Tras permanecer callados en todo este supuesto acercamiento entre PP y PSPV, los socios de Gobierno de Mompó decidieron tener algo de protagonismo y salir a anunciar que suspendían la tramitación de ese plan de ayudas directas a grandes localidades después de que se hubieran paralizado las negociaciones de los presupuestos.

En un comunicado, aseguraron que no se daban "las condiciones" para continuar con la tramitación de unas ayudas extraordinarias que suponen un desembolso de diez millones de euros.

Si el PSPV no se comprometía a aprobar las cuentas, el equipo de Gobierno de la Diputación tampoco iba a hacerlo con esas subvenciones, venía a razonar Ens Uneix.

Desde la formación que lidera Natàlia Enguix en la corporación critican el "poco estilo" de Bielsa y su "falta de respeto" por levantarse de la negociación con Mompó en lo que consideraron una "excusa". "Nunca han tenido voluntad real de pactar las cuentas", señalan.

Reprobación y tensiones

Ese comunicado de Ens Uneix provocó una reacción inmediata en el PSPV, que presentó una reprobación a Enguix que se llevará al próximo pleno. "Sus reiteradas declaraciones y formas de proceder basadas en la arbitrariedad, el clientelismo y la amenaza política para otorgar las ayudas y los fondos públicos de la institución provincial deben tener como respuesta la reprobación", afirmaron los socialistas.

Así que, una vez más, las relaciones entre los socialistas y el partido de Jorge Rodríguez se volvieron a tensar y ningún acercamiento parece ya posible.

Mientras, Vox, que se abría a negociar los presupuestos, tampoco dice ya nada. Para Ens Uneix, las líneas rojas del apoyo de Vox a unas cuentas están en partidas que ellos mismos gestionan, como Memoria Democrática e Igualdad. No están dispuestos a recortarlas y presumen de que la Diputación de Valencia es la corporación provincial de toda España en la que más cantidad se destina a estos fines.

Con todo este combo, parece que la vida sigue en la Diputación sin nuevos presupuestos.