Una banda de ladrones asalta con explosivos una sucursal bancaria en Casinos (Valencia)

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Una banda de ladrones ha asaltado con explosivos durante esta madrugada una sucursal bancaria en la localidad valenciana de Casinos.

Los hechos han ocurrido sobre las 3:30 horas de este sábado, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las mismas fuentes relatan que un integrante de la banda puso explosivos para conseguir acceder a la sucursal. Los asaltantes entraron al local, pero no fueron capaces de hacerse con el dinero de las cajas fuertes.

Como consecuencia de los explosivos, además de la sucursal, un coche se ha visto afectado. La Policía Judicial de Llíria se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.

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