Llorca ejecutará la bajada ratios, la contratación de profesores y el plan para climatizar aulas pese al rechazo de los sindicatos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes en una declaración institucional que el Gobierno valenciano seguirá adelante con el el plan para climatizar las aulas, la contratación de 7.242 profesores y la rebaja de las ratios en todas las etapas educativas, pese al rechazo sindical.

Se trata de tres cuestiones que forman parte del plan para la mejora de la educación pública que la Generalitat Valenciana propuso a los sindicatos durante la negociación en la huelga educativa indefinida que ha durado cinco semanas, y que STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE rechazaron este jueves al considerarlas insuficientes.

Pese a ello, el jefe del Ejecutivo valenciano ha considerado que estas medidas, que "suponen mejoras para los alumnos, no pueden seguir esperando". "Los valencianos no entenderían que quedaran bloqueadas indefinidamente. Y por eso nos ponemos a trabajar hoy mismo, para empezar a aplicarlas sin perder un minuto".

En este sentido, ha querido puntualizar durante la declaración institucional que el hecho de poner en marcha estas medidas "no significa que se haya cerrado diálogo": "Las puertas de la Generalitat seguirán abiertas para quien quiera seguir dialogando y aportando".

Sin embargo, al no haber logrado grandes avances en la negociación -los sindicatos solo aceptaron un acuerdo para reducir la carga burocrática de los docentes-, la Generalitat ha decidido ejecutar las propuestas que considera más necesarias para el bienestar de los alumnos.

"La llegada del verano no puede derivar en una parálisis. Si las reivindicaciones -de los sindicatos- eran urgentes, lo siguen siendo en julio y agosto. La educación no espera y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Las mejoras en educación no entienden de vacaciones", ha subrayado el president.

Cabe apuntar que el paro arrancó el 11 de mayo y se mantuvo hasta este mismo jueves sin interrupciones en todos los centros públicos. Los profesores, no obstante, votaron la suspensión de la huelga a las puertas del fin de curso, cuando quedan apenas seis días para que acaben las clases.

Los sindicatos convocantes -STEPV, CCOO y UGT-, de hecho, ya advirtieron que no tenía sentido mantener la huelga de profesores en pleno verano, pero han amenazado con volverla a convocar al inicio del curso, en septiembre.

En este contexto y a la vista del bloqueo existente en las negociaciones, la Generalitat ha tomado la delantera a los sindicatos con el compromiso de ejecutar tres de los ocho epígrafes del programa de Educación: el plan para climatizar las aulas, el aumento de plantillas y la reducción de las ratios.

La primera, conviene apuntar, se trata de una medida que fue apoyada por la mayoría de los profesores valencianos, pero que los sindicatos rechazaron firmar en la mesa de negociación, tal y como publicó este diario.

De las 30.238 personas que participaron en la encuesta elaborada por los representantes de los docentes, las fuerzas sindicales tan solo tuvieron en cuenta 26.217 votos, pero dejaron fuera otros 4.021 que cambiaban el sentido del resultado de la votación de los profesores.

Con todo, el jefe del Consell ha anunciado su intención de poner en marcha esa medida, así como la de contratar profesores, este mismo año.

Sin embargo, la reducción del número de alumnos por aula tendrá que esperar al curso 2027/2028, dado que el proceso de admisión para el curso que viene, el que empieza en septiembre, ya está en marcha y no se podría modificar.

No obstante, el jefe del Consell ha lanzado el compromiso de ponerlo en marcha en el proceso de admisión de abril de 2027 para que las primeras reducciones sean una realidad el siguiente curso escolar.

El plan de ratios diseñado por el Ejecutivo de Llorca prevé una rebaja progresiva a 22 alumnos en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 28 en Bachillerato.

Por lo que respecta al plan para climatizar centros, Llorca ha advertido que se pondrá en marcha ya en septiembre y que contará con una inversión de 32 millones para 2026, tal y como prevén los Presupuestos de la Generalitat de este ejercicio que se aprobarán en julio en Les Corts.

Plan de climatización

El presidente de la Generalitat también ha anunciado su compromiso de poner en marcha el Plan EduClima, que pretende dar respuesta a las quejas de profesores y familias que a lo largo de estas semanas no han dejado de hacer públicas imágenes de termómetros marcando hasta 35º en algunas clases.

Una circunstancia que complica el día a día en la enseñanza y pone en riesgo la salud de docentes y alumnos, y que lleva ocurriendo más de una década.

Este 2026 se destinarían 32 millones de euros para acondicionar algunos centros, mientras en los próximos ejercicioslos fondos aumentarán hasta los 36 millones por año. Para los centros de la zona dana se reservan 2 millones de euros.

El programa será también plurianual, pues la inversión total prevista para climatizar "el 100% de las aulas" es de 140 millones de euros entre 2026 y 2029.

El Plan EduClima se enmarca dentro del área de infraestructuras educativas, donde también está previsto el PlanRecole, con 40 millones de euros en total, para este ejercicio se destinarán 10. Este pretende ofrecer una línea de subvenciones a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal.

La intención sería que pudieran solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

Además, la idea es poner en marcha un plan de accesibilidad a los centros (Plan Abrimos la Escuela) cuya redacción podría estar lista antes de acabar el año.

Contratación de profesores

Pérez Llorca también ha lanzado el compromiso de contratar 7.742 nuevos docentes, de los cuales 2.742 se destinan a cubrir las necesidades derivadas de la bajada de ratios propuesta. El calendario que manejaría su Ejecutivo para acometer estas contrataciones, enmarcadas en el "Plan +Maestro", iría de 2027 hasta 2031.

Las 5.000 nuevas incorporaciones restantes se repartirán de la siguiente manera: 2.800 docentes para atender la escolarización sobrevenida mediante la habilitación de nuevas unidades y recursos extraordinarios que permitan cumplir con el aumento de la demanda.

Otros 1.249 profesionales serían para la dotación de puestos adicionales en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) "en todos los centros de educación Infantil y Primaria" de la Comunitat Valenciana.

Cerca de 700 plazas corresponderían a un "medio puesto" que permitiera compensar las horas destinadas a la función directiva en las escuelas infantiles de primer ciclo, dado que en el acuerdo ya se contempla que el segundo maestro pueda realizar este tipo de tareas.

Para la recuperación de las horas de ciclos de Formación Profesional semipresenciales la Generalitat prevé contratar a 202 nuevos profesores.

Y las plazas restantes se destinarían incrementos de plantilla en escuelas de Educación Infantil (32 plazas en total) y realizar "ajustes" en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (19).

Compromiso en ratios

Así, el compromiso adquirido por del president teniendo en cuenta el documento que se trasladó a los sindicatos durante la huelga consistiría en reducir el número de alumnos a 22 en Infantil,22 en Primaria, 25 en Educación Secundaria Obligatoria y 28 en Bachillerato en un plazo máximo de tres años. Y se realizaría de forma progresiva.

El Gobierno de España, cabe apuntar, ha fijado en su nueva ley -que todavía debe superar el trámite parlamentario para entrar en vigor- como límite temporal el curso 2031/2032, es decir, seis años.

El diseño del Ejecutivo valenciano plantea que en ningún caso se pueda superar los 18 menores en una clase de 2-3 años a partir del curso 2027/2028. Es decir, en el último año del primer ciclo de Infantil.

La ratio en el segundo ciclo de Infantil, es decir, la etapa comprendida entre los 3 y los 5 años, pasaría a ser de 22 alumnos ese mismo curso. Y lo mismo ocurriría en 1º y 2º de Primaria.

En el planteamiento del Gobierno de Pedro Sánchez, la progresividad tan solo alcanzaba a un curso por año. Esto significa que se comenzaba con la reducción a 22 infantes por clase en 1º de Primaria en 2027/2028 y, al año siguiente, 2028/2029, se aplicaba en 2º. Y así, hasta completar toda la etapa en cuestión.

Para acelerar su aplicación, no obstante, el Gobierno valenciano propone hacerlo en dos cursos cada año. De esta manera, la reducción a 22 menores por clase en 3º y 4º de Primaria llegaría en el curso 2028/2029 y en 5º y 6º en 2029/2030.

En caso de que no pudiera aplicarse la reducción del número de niños en cada clase por falta de infraestructuras, la Generalitat garantizaría la dotación de personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.

De hecho, bajo este prisma, se contratarían 2.742 profesores a lo largo de dicho trienio en el llamado "Plan +Maestro". La inversión total prevista para ello es de 111,4 millones de euros: 2,5 en 2026; 24,9 en 2027; 32 en 2028 y 52 en 2029, que incluiría el curso 2030/2031.

Junto a estas contrataciones, destinadas exclusivamente a cubrir la bajada de ratios, también el Consell incorporaría 5.000 docentes durante los próximos cuatro años. La totalidad de las nuevas incorporaciones supondrán cerca de 470 millones de euros.

Por lo que respecta a la ESO, la reducción propuesta bajaría de 30 a 25 alumnos por aula también de forma progresiva. Comenzarían con 28 alumnos en 1º de la ESO en 2027/2028 y cada ejercicio bajaría un infante por clase hasta completar la previsión en 2029/2030.

En Bachillerato la intención es bajar de 35 a 28 estudiantes por clase y culminar en el mismo periodo que la etapa de la ESO.

Las ratios en Formación Profesional también se verían reducidas y variarían en función de si se trata de un Grado Básico, cuyo objetivo es reducir a 15 alumnos en tres años; Grado Medio y Superior, que tendrían 25 estudiantes en un trienio; o Especial, con 20 por aula.

La intención del Gobierno valenciano también es continuar con la gratuidad de 0 a 3 años, lo que supone una inversión de 658 millones de euros al año para las arcas autonómicas y reducir un 10% el número de alumnos en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Asimismo, se fijarían reducciones adicionales con atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y 8 alumnos en las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) a partir del curso 2027-2028.