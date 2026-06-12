La Audiencia de Valencia ordena a la jueza de la dana que siga con la transcripción de las declaraciones

La Audiencia de Valencia ha estimado un recurso de la exconsellera Salomé Pradas y ha ordenado a la jueza de la dana que siga facilitando a las partes las transcripciones de las declaraciones de investigados, testigos o peritos.

Con ello, revoca la decisión de la magistrada de que las grabaciones se compartieran sin la transcripción que realiza la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), como se llevaba haciendo hasta ahora.

El motivo expuesto por la jueza en su momento fue que la Generalitat le hubiera suprimido a 4 de las 5 funcionarias con las que contaba en el juzgado a partir del 30 de junio.

Así, recordó que estas empleadas están asignadas a la causa desde el 26 de marzo de 2025, fecha en la que ella misma se incorporó. Algo que supone que sean plenamente conocedoras del procedimiento, "funcionando como un equipo", señaló.

Esa supresión, afirmó, "supondrá inevitablemente una gran dilación en la instrucción" y aprovechó para protestar por la falta de medios. "La eliminación prácticamente total de medios personales y la insuficiencia de los medios materiales afectan ineludiblemente a la instrucción del procedimiento", remarcó.

Por todo ello, comunicó que dejaría de transcribir las declaraciones. Posteriormente, la Conselleria de Justicia que dirige Nuria Martínez aseguró la continuidad de 4 plazas de funcionarios, que pasarán a ser estructurales. En un comunicado, salió a "garantizar la continuidad de los recursos humanos" en el citado juzgado. Esto no significaba que siguieran las 4 funcionarias que ya conocían todo el procedimiento de la dana.

En todo caso, la Audiencia de Valencia no ve suficientes todos estos hechos para que se dejen de transcribir las declaraciones. "La existencia del soporte audiovisual no debe -especialmente en causas de la complejidad y el volumen de la presente- sustituir a la documentación escrita", afirma. Algo que califica de "medida tan drástica".

De esta manera, revoca la resolución de la magistrada y da la razón a Pradas, que aprovechará este pronunciamiento para reclamar de nuevo la transcripción completa de su declaración como investigada.

"Si llegada la fecha del cese de los funcionarios del Juzgado no fueran debidamente sustituidos por otros, lo que procederá es activar todos los mecanismos gubernativos para conseguir remover los obstáculos que pudieran dificultar la rápida cobertura de las plazas que hubieran quedado vacantes. Lo que no se revela proporcionado es que la proyección del problema de organización judicial y dotación de plazas se proyecte sobre el modo en el que deben quedar documentadas las actuaciones", razona la Audiencia.