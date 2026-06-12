Aitana, alumna con un 9,74 en la PAU 2026 de Valencia: "El día de los exámenes llevaba una caja de valerianas en la mochila"

Aitana Gómez, mejor nota de la fase obligatoria de la PAU 2026 de Valencia. Cedida

Memorizar escribiendo los temas "20 veces", calmar los nervios con una valeriana y separar las asignaturas por día. Es el método al que recurrió Aitana Gómez y que le permitió obtener un 9,74 sobre 10 en la fase obligatoria de la PAU 2026 de Valencia -y un 13,6 sobre 14 en total-.

La alumna del IES Maria Carbonell i Sànchez de Benetússer puede estar orgullosa de hacerse con el mejor resultado y de tener toda una red que le sustenta en el día a día: su familia.

"Estamos todos súper contentos. Mi familia ha estado ahí todos los días en los que yo me quejaba de Bachillerato y me sobrepasaba. Ellos creían en mí", comenta a este diario.

Porque la joven de Catarroja tiene claro que el curso que viene estudiará primero de Psicología en la Universitat de València.

"Me ha llamado la consellera -Carmen Ortí- para darme la enhorabuena", cuenta, ilusionada, en una conversación con EL ESPAÑOL.

Para ella, los tres días de la PAU también fueron "estresantes" porque, dice, "estaba todo el mundo en un ambiente de estudio y de estrés": "Nos jugábamos mucho".

Recuerda que "el peor día" fue el primero, en el que se enfrentó a tres exámenes; mientras que el segundo y el tercero pudo afrontarlos "con menos nervios".

Pero conseguir la mejor nota no ha sido tarea fácil para Aitana: "Cursé primero de Bachillerato fuera y, cuando llegué este año, me di la torta. Tuve que apuntarme a una academia de repaso; me preparaba los exámenes con cuatro días de antelación".

En su instituto, la estudiante realizaba los denominados 'simulacros' de la PAU en los que, al final de cada trimestre, se prepara una prueba similar a lo que serían las tres jornadas de selectividad.

"Hacíamos ocho exámenes en tres días", indica.

Aitana supo organizarse para llegar a junio con todos los apuntes hechos desde el primer trimestre. Según reconoce, eso se agradece mucho cuando llega la PAU.

Desde su perspectiva, además, la presión "se siente demasiado tarde". Por ello, advierte: "Hay que ponerse a estudiar desde el día uno, aunque dé pereza, porque es un curso corto y luego lo agradeces".

PAU 2026

El 95,23% de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, celebradas del 2 al 4 de junio, ha aprobado la selectividad, según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

El curso anterior, el índice de aprobados en la fase ordinaria fue del 95,68%.

La nota media del alumnado se sitúa en un 6,35 sobre 10 (fase obligatoria), frente al 6,39 del curso pasado; y ha sido similar en hombres (6,28) y en mujeres (6,39).

En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,52 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat Jaume I con un 6,42, la Universidad de Alicante con un 6,37, la Universitat de València (UV) con un 6,27 y la Universitat Politènica de València con un 6,25.

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. Efe / Manuel Bruque

En cuanto a los porcentajes de aprobados, encabeza la lista la Universitat Miguel Hernández de Elche, con el 95,91%.

En la Universitat Jaume I de Castellón ha sido de un 95,78 %; en la Universidad de Alicante, de un 95,00 %; en la Universitat de València, de un 94,95%, y en la Universitat Politècnica de València, de un 94,53%.

A la convocatoria ordinaria de las PAU de este mes de junio se han presentado un total de 25.503 estudiantes en la Comunitat Valenciana, de los cuales 7.168 corresponden a la UV, 6.303 a la Politècnica de Valencia, 4.663 a la Miguel Hernández, 4.416 a la Universidad de Alicante y 2.953 a la UJI de Castellón.

Mejores resultados

La mejor nota de la Comunitat Valenciana en la fase obligatoria de las PAU (sobre 10 puntos) ha sido para un alumno del Colegio la Purísima, que realizó la prueba en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha obtenido una cualificación de 9,8 puntos.

Por universidades, la mejor nota de la fase obligatoria de la PAU en la Universitat de Alicante corresponde a una alumna del IES Pare Vitoria, con un 9,76.

Detector de señales ocultas durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. Efe / Manuel Bruque

En la Universitat Politècnica de València corresponde a un alumno del IES Abastos, con un 9,73.

En la Universitat de València, una alumna del IES Maria Carbonell i Sànchez, con un 9,74.

Por último, el mejor resultado de la Universitat Jaume I es el de una alumna del IES La Plana, con un 9,71.

Revisión

Desde este viernes todo el alumnado puede consultar las notas en la web.

Los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes los días 15, 16 y hasta las 14:00 del 17 de junio.

Por su parte, la Comisión gestora realizará la resolución de las correcciones el 19 de junio.

El periodo para ver los exámenes será los días 22 y 23 de junio en las provincias de Valencia y Castellón; y el 25 y el 26 de junio en la provincia de Alicante.