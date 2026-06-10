Los plazos para aprobar la ley que incluye la rebaja fiscal estrella de Pérez Llorca, en el aire mientras Vox presiona

Julio, agosto, septiembre... es probable que nadie en Les Corts Valencianes tenga todavía claro cuándo se aprobará la ley de Medidas Fiscales, o conocida como ley de Acompañamiento al ser la norma que habitualmente acompaña a los Presupuestos de la Generalitat.

Habitualmente porque esta vez se está complicando. Como ha informado este periódico, los plazos de la citada ley ya apuntaban desde hace semanas a que llegaría al Parlamento autonómico con retraso después de las cuentas. Y así ha sido. De hecho, la espera se le está haciendo larga a mucha gente. Al PP... y a Vox.

A los populares porque tienen que resolver de una vez el calendario de tramitación. Y a Vox porque es la norma en la que pretenden meter la mayoría de sus condiciones para apoyar los primeros -y seguramente últimos- presupuestos del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, esta legislatura.

La ley de Acompañamiento es importante. Está concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica y, además, lleva una de las medidas estrella de Pérez Llorca: la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a prácticamente todos los contribuyentes de la Comunitat y que beneficia sobre todo a las rentas de entre 32.000 y 72.000 euros.

Cuando pasaron las elecciones autonómicas de Andalucía y el presidente de la Generalitat cerró con Vox su acuerdo de presupuestos -aprobados por el Gobierno valenciano el 29 de mayo y ahora en plena tramitación parlamentaria-, no queda claro si en el Consell se calcularon los plazos de la ley de Acompañamiento.

Ésta debe salir en primer lugar a exposición pública (fase en la que se encuentra ahora mismo). Posteriormente, tiene que contar con los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Consejo Económico y Social (CES), además del de la Abogacía de la Generalitat. Superado todo ello, ha de aprobarse por el Ejecutivo e ir a Les Corts.

Todavía quedan varios días para que esa primera parte se cumpla tras varias dudas en el seno del Ejecutivo sobre si era oportuno sacarla ahora o esperar a septiembre. Pero poca opción han tenido cuando muchas de las exigencias de Vox se volcarán en las enmiendas de la ley de Acompañamiento.

¿Nuevo calendario?

De manera que el PP quiere acelerarla. Y también Vox. Si para presupuestos se ha extendido el calendario parlamentario hasta el 24 de julio, para Acompañamiento podría extenderse más. La última semana de julio o las primeras de agosto son una opción sobre la mesa, según varias fuentes. Otra, llevarlo a septiembre si no diera tiempo.

Todo ello se podría combinar con una tramitación por vía de urgencia de la norma, si bien esto supone acortar plazos sin participación ciudadana y sin apenas debate con la oposición en una ley tan importante.

A la espera de la decisión, el portavoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, pidió este martes celeridad para que llegue lo más pronto posible al Parlamento valenciano. "La ley de Medidas es capital para Vox", afirmó.

Condiciones de Vox

Su partido ya ha dejado claras sus condiciones para aprobar las cuentas. La semana pasada, Llanos aseguró que la llamada "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- se verá reflejada en "medidas y números" en aspectos como la vivienda, las ayudas sociales y la defensa del producto nacional.

"No entro", dijo, "en el debate de nacionales o nacionalizados": "Yo he hablado siempre de los españoles primero, no estoy hablando de ocho apellidos", señaló.

Sus enmiendas irán dirigidas, de esta manera, a reforzar los requisitos de arraigo, residencia y contribución al sistema para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda pública.

Impulsarán, incidió Llanos, modificaciones normativas para vincular el acceso a estos recursos a un periodo reforzado de residencia prolongada, trayectoria de cotización e integración efectiva en el territorio, siempre dentro del marco legal vigente.

Asimismo, el portavoz de Vox apuntó que la Generalitat deberá impulsar la prohibición del uso del burka, el nicab y cualquier otra prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, al considerarse incompatible con las necesidades de identificación personal y con los principios básicos de convivencia.

Del mismo modo, Llanos remarcó que habrá una nueva reducción del 25 % de presupuesto para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), frente al 5 % de aumento que figura en las cuentas.

Vox introducirá seguramente todos estos elementos en las enmiendas de la ley de Acompañamiento para mantener el pulso del debate estos meses.