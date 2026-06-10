La Generalitat envía a los sindicatos su oferta definitiva con el detalle del aumento de plantillas y el estado de obras

La Conselleria de Educación ha remitido ya a los sindicatos docentes su propuesta definitiva para tratar de llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga educativa indefinida. Un paro que ya ha entrado en su quinta semana en vigor y que sigue en marcha a tan solo 9 días lectivos del fin de curso escolar.

El documento, que ahora las organizaciones sindicales deberán someter a consulta con sus bases para saber si firman o no, incorpora algunas de las mejoras que reclamaron en la mesa de negociación del lunes STEPV, CCOO, UGT, CSIF o ANPE.

Entre ellas, por ejemplo, el desglose de las 5.000 contrataciones docentes que ha prometido realizar el Ejecutivo autonómico a través del programa "+Maestros", así como el estado de ejecución de las obras del Plan Edificant, ideado para acabar con los barracones de la Comunitat.

Sin embargo, también deja fuera otras que algunos habían reclamado y que apuntan a ser el principal escollo para cerrar el pacto entre administración y fuerzas sindicales, como por ejemplo en valenciano y salarios. En ambos, no se ha hecho ninguna modificación sustancial del contenido.

Por lo que respecta a las retribuciones, la Generalitat ya había trasladado que no abriría de nuevo la negociación porque ya había un acuerdo firmado el pasado 25 de mayo. Fue la propuesta que respaldaron CSIF y ANPE.

Esta contempla una subida paulatina de hasta 200 euros que se repartiría de la siguiente manera: 75 euros más brutos al mes que comenzarán a percibir en la nómina del próximo mes de septiembre, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más el 1 de enero de 2028.

El documento puesto sobre la mesa el viernes ya fijaba que el incremento de sueldo a aplicar a los docentes irá vinculada al IPC en su totalidad. Es decir, sobre los 200 euros, y no sobre los últimos 50.

Sin embargo, CCOO reclamó en la reunión de este lunes que se clarificara aún más esta cuestión y explicara "el mecanismo jurídico y presupuestario" a utilizar para hacer efectivo el compromiso, dado que la administración autonómica "no tiene competencias para modificar unilateralmente las retribuciones básicas del personal funcionario".

"Estas dependen de normativa estatal y de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que si la propuesta pretende garantizar una actualización de la totalidad de las retribuciones conforma al IPC hay que aclarar cómo se hará efectiva esta garantía", expresó la portavoz Xelo Valls.

Reunión de la mesa sectorial de Educación este lunes. Ana Escobar / EFE





El documento definitivo, no obstante, no contempla una explicación en este sentido y tan solo va acompañado de un anexo en el que se refleja la evolución del poder adquisitivo de los docentes en los últimos años tras las subidas aplicadas a los empleados públicos y cómo se verá incrementada en el periodo 2026-2028.

Por lo que respecta al valenciano, el texto permanece igual que el pasado viernes. Es el punto que genera mayores diferencias entre los sindicatos y con la administración, pues las reivindicaciones de los de izquierdas van en la línea de derogar la Ley de Libertad Educativa.

La Conselleria, no obstante, ha advertido en varias reuniones que no es una competencia del poder ejecutivo, sino que depende en todo caso del legislativo. Es decir, de Les Corts, por lo que en este punto no ha habido prácticamente ningún avance en las semanas de negociación.

La última sentencia del TSJ, de hecho, avala la consulta que se realizó a los padres para que eligieran la lengua en la que estudiaran sus hijos y descartó que con esta norma se estuviera discriminando al valenciano o no se estuviera "respetando y protegiendo" la lengua cooficial, como denunciaba Compromís.

5.000 contrataciones

Las principales novedades que tiene la oferta de Educación son la distribución de la contratación de 5.000 docentes y el desglose de las actuaciones previstas en el Plan Edificant con especial atención a la zona dana.

El Gobierno valenciano se compromete a contratar 7.742 nuevos docentes, de los cuales 2.742 se destinan a cubrir las necesidades derivadas de la bajada de ratios propuesta.

Las 5.000 nuevas incorporaciones restantes, no obstante, no quedaba claro cómo se repartirían, por lo que Educación ahora ha hecho una "propuesta de distribución provisional". El calendario que manejan para acometerse estas contrataciones iría de 2027 hasta 2031.

Se prevé un incremento de 2.800 docentes para atender la escolarización sobrevenida mediante la habilitación de nuevas unidades y recursos extraordinarios que permitan cumplir con el aumento de la demanda.

Otros 1.249 profesionales serían para la dotación de puestos adicionales en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) "en todos los centros de educación Infantil y Primaria" de la Comunitat Valenciana.

Propuesta inicial provisional del "Plan +Maestro". EE

Cerca de 700 plazas corresponderían a un "medio puesto" que permitiera compensar las horas destinadas a la función directiva en las escuelas infantiles de primer ciclo, dado que en el acuerdo ya se contempla que el segundo maestro pueda realizar este tipo de tareas.

Para la recuperación de las horas de ciclos de Formación Profesional semipresenciales la Generalitat prevé contratar a 202 nuevos profesores.

Y las plazas restantes se destinarían incrementos de plantilla en escuelas de Educación Infantil (32 plazas en total) y realizar "ajustes" en el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (19).

Edificant e inclusión

El departamento dirigido por Carmen Ortí, además, ha incorporado un anexo con el estado de ejecución de las obras del Plan Edificant, al que prevé destinar 829,7 millones de euros hasta el ejercicio 2029. También detalla qué actuaciones han sido delegadas a los ayuntamientos y el estado de los centros afectados por la dana.

Por lo que respecta a las inversiones, estas se mantienen intactas. No en vano, los Presupuestos de la Generalitat de 2026 fueron presentados hace apenas 10 días y apenas han iniciado su tramitación parlamentaria en Les Corts.

En el apartado de inclusión, la Conselleria propone abrir "al menos 36 aulas UECO adicionales para el curso 2026/2027. En lo que va de mandato, conviene apuntar, se han abierto 82 aulas UECO.

También a crear 135 plazas adicionales de profesorado de audición y lenguaje respecto al curso actual; "impulsar unidades de detección precoz en salud mental"; "desplegar el Plan autonómico de convivencia (CONVIURE)"; y "desarrollar un plan de bienestar docente y de todos los profesionales que atienden el sistema educativo".

Asimismo, a hacer efectivo un aumento de un 30% adicional de profesorado de Educación Social para el curso que viene y la "delegación de competencias en materia de cobertura de puestos de trabajo para la provisión de plazas de Personal no docente de Atención Educativa (PAE)".

También añade el mantenimiento de, al menos, 187 profesionales de PT para el próximo curso, "así como la dotación de todas las necesidades, transformando estas plazas en estructurales en los centros donde se detecte la misma necesidad durante tres cursos consecutivos".

Ratios y burocracia

El nuevo documento apenas tiene retoques en ratios o burocracia, dado que ya durante la mañana del lunes se acordó el nuevo redactado. El segundo es el punto que mayor aceptación genera entre los docentes, mientras que en el primero todos los sindicatos reconocen avances.

Incluso, celebran que se ponga negro sobre blanco el límite de alumnos máximos por aula en los cursos venideros y se desvincule la rebaja de ratios de la norma del Gobierno de España, que probablemente no llegará a validarse en el Congreso de los Diputados.

En este epígrafe, además, la Generalitat ha agregado el compromiso de "recuperar la ratio de 8" en las aulas UECO (Unidades Específicas de Centros Ordinarios) "donde sea posible".

Los sindicatos pedían que el texto recogiera la posibilidad de que las que superen esta cifra, el límite establecido en la oferta de Educación, puedan volver a esta cuantía en los próximos cursos, un matiz que queda introducido en el documento definitivo.

También condiciona la continuidad de la oferta del Bachillerato Artístico en los centros a hacer un análisis individualizado en cada centro, "teniendo en cuenta sus características y el contexto territorial".