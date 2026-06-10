La Audiencia de Valencia avala que el juez de 'Spider' investigue el blanqueo de los narcos del Puerto a través de sus cuentas

La Audiencia de Valencia ha avalado que el juez encargado de la causa de narcotráfico a gran escala en el Puerto de Valencia 'Spider' investigue el presunto blanqueo de capitales de los líderes de la trama a través de sus cuentas bancarias.

En una reciente resolución, los magistrados desestiman un recurso de uno de los acusados contra un auto del juzgado de Instrucción 15 de Valencia. En él autorizaba varios mandamientos solicitados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Entre ellos, informes de vida laboral de los miembros de la supuesta organización criminal, prestaciones recibidas o declaraciones de renta. También todas las cuentas bancarias junto a depósitos, valores, planes de pensiones, títulos, acciones, deuda pública, cajas de seguridad u otros activos.

Las entidades, especificó, han de detallar la información relativa a todos los movimientos de las citadas cuentas sin que las personas investigadas sean advertidas de ello.

La parte del blanqueo de capitales es una de las ramificaciones de esta investigación que cuenta con hasta 90 imputados por formar parte de una organización criminal estructurada en forma de red que operaba introduciendo grandes alijos de cocaína en Europa a través del puerto de Valencia.

Ganancias de la actividad ilícita

El juez encargado de esta macrocausa -en colaboración con la Fiscalía Antidroga y la Policía Nacional- sostuvo en un extenso auto que los líderes integrantes de esta red "poseen unos recursos económicos que se encuentran muy alejados de los salarios que cobran" (muchos como estibadores).

El magistrado considera que el nivel de vida que llevan, vistiendo ropas y complementos de alto valor adquisitivo, el lujo en sus residencias y el ingente gasto en vehículos de alta gama, viajes y pagos en restaurantes, "hace patente que detrás de esto se ocultan ganancias provenientes de la actividad ilícita".

Todo apunta, de acuerdo con la investigación, a que el patrimonio y dinero descubierto tiene su origen en las actividades delictivas. Como ejemplo, los vehículos de alta gama que tienen, el uso de la figura de los testaferros, la utilización de empresas pantalla o las inversiones en la Comunitat Valenciana o en otros puntos de España como Ibiza.

Así, destacan la compraventa de terrenos sin edificar para construir apartamentos, la adquisición de naves industriales y la compraventa de inmuebles o embarcaciones.

Para tratar de atar todos estos movimientos de dinero ilícito, el juez ha comenzado a autorizar a la Policía en todas las actuaciones dirigidas a acreditar el blanqueo. Algo realmente complejo por los numerosos acusados que hay y, por tanto, por todas las cuentas y bienes asociados a cada uno de ellos.

La Audiencia de Valencia ha avalado ya las relativas a las cuentas.

Mientras, los vehículos permanecen intervenidos y el juez ya ha acordado la venta anticipada de algunos. Entre ellos, aparecen un Hummer H2, un Lamborghini Huracán, un Porsche GT3, un BMW Z3, un BMW 535D, un Land Rover Range Rover Sport o un Audi A4. También un camión de la marca Man, un Citroën modelo C5 o un A4 Cabriolet.