Confirmado por el Gobierno de España: la ayuda de hasta 300 euros para los jóvenes que paguen alquiler en 2026

El incremento de los precios del alquiler en prácticamente todos los puntos del país ha provocado que el Gobierno de España apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años.

En concreto, entre todas las medidas, el Ejecutivo central ha presentado una serie de ayudas destinadas a los más jóvenes, tanto en rehabilitación de viviendas, como en compra y alquiler de inmuebles.

Con el nuevo Plan, que estará dotado de hasta 7.000millones de euros, el triple que el anterior, los jóvenes podrán optar al bono alquiler joven, el cual se incrementa hasta los 300 euros al mes y que anteriormente era de 250 mensuales.

En el marco de la normativa, también se contemplan subvenciones que llegarían hasta los 300 euros mensuales para hacer frente al pago del alquiler de la residencia habitual, siempre respetando límites de ingresos y sin exceder el 60% del coste mensual.

Para el alquiler de habitaciones, la cuantía máxima se sitúa en 200 euros al mes, y las ayudas se conceden durante un periodo inicial de dos años, con posibilidad de ampliación si se cumple con los requisitos exigidos.

La ayuda está dirigida a personas de entre 18 y 35 años que vivan de alquiler en su residencia habitual y cumplan una serie de requisitos económicos.

Otras ayudas

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 también contempla otros subsidios, especialmente para la rehabilitación de viviendas.

En concreto, el nuevo plan contempla ayudas de hasta 50.000 euros para reformar y acondicionar una vivienda si los propietarios cumplen unos requisitos concretos

Tal y como detalla el programa de vivienda, en materia de rehabilitación de inmuebles, el Ejecutivo central contempla distintas cuantías según el tipo de actuación.

Además, para llevar a cabo "obras de mejora", el Gobierno otorga tres cantidades distintas según el tipo de reforma.

Para acometer reformas estructurales, se podrán obtener hasta 8.000 euros por vivienda

En cuanto a las ayudas para mejorar la accesibilidad, los propietarios podrán obtener hasta 13.000 euros por vivienda

Por último, las ayudas para la rehabilitación energética pueden alcanzar hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste total

Ayudas en la Comunitat

La Generalitat Valenciana aprobó ayudas directas al alquiler por un importe de 7.131.791,01 euros.

"Se trata de una medida extraordinaria que permite, como se hizo por primera vez en 2024 y, por tanto, por segunda vez desde que se tienen registros, otorgar la prestación al cien por cien de las personas que solicitaron las ayudas en la convocatoria de 2025", destacó la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero.

Con esta nueva medida, la convocatoria de 2025 se convierte en "la más alta de la historia, tanto en beneficiarios como en importe", con un total de 30,9 millones de euros para ayudar en el pago del alquiler a 12.731 familias.