El testigo que confesó la 'caja B' del PP de Valencia y se desdijo, a juicio por falso testimonio: la Fiscalía le pide un año de cárcel

El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia ha abierto juicio oral a Jesús Gordillo, exasesor del PP y del que fuera vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, por falso testimonio, según el auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El actual funcionario del Ayuntamiento de Valencia en el servicio económico se sentará próximamente en el banquillo por sus contradicciones -directamente mentiras- durante el juicio sobre financiación ilegal del PP de la ciudad.

La Fiscalía le pide un año de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo -ser elegido cargo público- durante el tiempo de la condena, además de 5 meses de multa con cuota diaria de 20 euros.

Fue en enero de 2024 cuando tuvo lugar una de las sesiones más destacadas del juicio sobre la financiación en B de las campañas del PP en Valencia durante los años 2007 y 2011. Se trataba de una de las piezas separadas de la macrocausa de Taula.

Gordillo, a lo largo de la instrucción del caso, confesó prácticas ilegales para sufragar los gastos electorales en un testimonio que se convirtió en clave para la investigación. De hecho, entregó documentación al diario Valencia Plaza en la que aparecían presuntas operativas ilegales para financiar la campaña del PP de Valencia en 2007 a través de la empresa de comunicación Laterne. Ésta fue puesta a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero llegó el juicio y declaró como testigo en una sesión en la que generó gran sorpresa con un cambio radical de la versión de los hechos. Todo lo contrario a la ofrecida a lo largo de la investigación y que supuso un intento de espaldarazo al que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau.

Así, eximió al que fuera vicealcalde de Valencia -quien acabó condenado a cuatro años y medio de cárcel– de cualquier responsabilidad.

Gordillo trabajó en Laterne, la agencia de comunicación de la que se sirvió el grupo municipal popular para financiar la campaña de 2007. Ésta no tenía actividad real y se dedicó a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento. Su administrador era Vicente Sáez, fallecido y amigo de Grau.

Gordillo, sin embargo, no reconoció en el juicio esta forma de actuar desde Laterne. Aseguró que Grau no le dio ninguna orden sobre los pagos irregulares de facturas para las campañas de Rita Barberá. También afirmó que el exvicealcalde nunca le entregó dinero en efectivo para ello y se desdijo de sus declaraciones sobre que éste se reunía con diversas empresas, contratistas del Ayuntamiento, que realizaron pagos para financiar al partido.

En la misma línea, negó -en contra de lo que aseguró en 2016- que se cambiaran conceptos de facturas de empresas para pagar la campaña del PP y ofreció como tesis que los proveedores en realidad querían aprovecharse de la agencia pasando facturas hinchadas por los actos electorales, lo que elevó el coste final de la campaña del PP de forma artificial.

La documentación

Gordillo indicó, igualmente, que entregó una documentación en la Fiscalía sobre la caja B del grupo municipal porque un hombre al que no identificó y del que dijo que se encontró en una calle poco transitada amenazó a sus hijos. "Me entregó una documentación, me dijo que la llevase al fiscal, le dije que no y me enseñó una foto de mis hijos", relató. A continuación, comentó que tuvo la documentación dos días en casa "sin mirarla" y que finalmente decidió entregarla a una periodista de Valencia Plaza.

El motivo de su cambio de versión señaló que se debía a "errores" porque en 2016 estaba con depresión, medicado, en proceso de divorcio y "agotado" por las horas que estuvo esperando a prestar declaración y declarando. Además, comentó que recibió "presiones" de la Guardia Civil y que fue víctima de "preguntas capciosas o malintencionadas" por parte de los agentes.

La Audiencia lo vio poco creíble

Todo este testimonio tan destacado fue valorado por la Audiencia de Valencia en la sentencia en la que consideró probada la caja B del PP de la ciudad para las elecciones de 2007. Y la conclusión de la sala fue que no resultaba creíble.

Así que los magistrados acabaron apoyando la petición de la Fiscalía Anticorrupción de deducir testimonio. El asunto fue a reparto y recayó en Instrucción 12, quien inició el procedimiento y ha abierto juicio oral.

La Fiscalía, en la calificación de los hechos a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recuerda que la declaración de Gordillo en el juicio en la que cambió radicalmente de versión entró en contradicción no solo con sus manifestaciones previas, sino también con las explicaciones de otros testigos y con el contenido de la propia documentación.

Recuerda así, la propia sentencia de la Audiencia Provincial, que concluyó que el objetivo de estas afirmaciones fue "privar de valor probatorio" a la declaración del acusado.

Al existir razones paras sostener que pudiera haber faltado a la verdad, a sabiendas, cuando prestó declaración en el juicio, la Fiscalía pide la pena de un año de prisión por el delito de falso testimonio.