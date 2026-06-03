La huelga educativa, un conflicto con un final incierto y bajo la amenaza de nuevas movilizaciones en septiembre

La huelga educativa indefinida en la Comunitat Valenciana ha entrado ya en una fase de bloqueo absoluto y la situación amenaza con prolongarse, incluso, hasta el inicio del próximo curso. Tras casi 4 semanas de movilizaciones y reuniones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos, las posiciones continúan alejadas y el acuerdo parece imposible.

STEPV, CCOO y UGT tomaron este martes la decisión de no acudir a las 'minimesas' sectoriales convocadas por la Generalitat. Es el nuevo formato de reuniones que la administración optó por aplicar esta semana al entender que podían ser más productivas, pues en ellas participan menos personas y se aborda un único asunto.

La planificación era la siguiente: el lunes a las 9:00 horas de la mañana se discutiría sobre inclusión en las aulas y cuatro horas más tarde, a la 13:00, se celebraría un encuentro para hablar sobre el incremento o recuperación de plantillas docentes.

Al día siguiente, en el mismo horario, se abordarían la reducción de las ratios y el fomento del uso del valenciano. Las negociaciones continuarían el miércoles con infraestructuras educativas y Formación Profesional. El debate sobre el salario no se retomaría porque la administración lo da por cerrado tras firmado CSIF y ANPE.

No obstante, la nueva metodología lejos de propiciar un acercamiento entre organizaciones sindicales y el Gobierno valenciano para poder desconvocar el paro indefinido, ha servido para enfriar aún más la relación entre las partes.

El lunes, los tres sindicatos mayoritarios no participaron ya en la primera de ellas porque mantuvieron un encuentro con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien quiso trasladarles que se había iniciado la apertura de un expediente disciplinario al policía que tiró al suelo a una profesora jubilada en la protesta del pasado domingo.

Con ello, no hubo quórum para que se adoptara ninguna decisión sobre las propuestas debatidas, por lo que la mesa de negociación pasó a ser simplemente una reunión de trabajo. Una situación que se replicó también este martes.

Mientras CSIF y ANPE se conectaron a la reunión telemática, el resto comunicaron que no lo harían. Ni a esta ni a la del miércoles, pues exigen que se ponga sobre la mesa de una vez un documento definitivo que someter a votación entre sus afiliados.

La decisión, por una parte, contrasta con la ofensiva que emprendieron el pasado domingo, cuando los portavoces decidieron atrincherarse por la noche en la sede de la Conselleria de Educación -ubicada en la avenida Campanar- para forzar a la Generalitat a seguir negociando.

Pero por otra, supone que, como pronto, hasta que exista nuevo texto con medidas concretas -algo que no se espera al menos hasta la tarde del miércoles- el escenario seguirá siendo el mismo que hasta ahora.

Ello, supone un nuevo obstáculo para alcanzar un acuerdo en el corto plazo y deja las conversaciones prácticamente paralizadas.

13 días de clase

El calendario juega además en contra de ambas partes. Cuando se cumplen ya 18 jornadas lectivas consecutivas de huelga indefinida (casi un mes), apenas restan dos semanas para la finalización del curso escolar.

El calendario fija el 22 de junio como la última sesión lectiva. O dicho de otro modo: quedan 13 días de clase. A partir de entonces, los alumnos iniciarán sus vacaciones de verano y no volverán a las aulas hasta septiembre. Los estudiantes de 2º de Bachillerato también habrán superado la PAU.

El margen, por tanto, es cada vez más estrecho para cerrar un pacto. Por lo que, llegados a este punto, tanto la Generalitat como los sindicatos deberán decidir cómo salir del callejón sin salida en el que se encuentran.

No en vano, la presión que reciben por parte de distintos colectivos para llegar a un entente cuanto antes es cada vez mayor. La administración, de las familias y profesores.

Pero también las organizaciones sindicales, a quienes los docentes reclaman que cierren ya un acuerdo de mejoras ante el impacto económico que les supone el mantenimiento de la huelga.

Septiembre y calendario electoral

La tensión se ha disparado aún más por el calendario electoral que viene. La Comunitat Valenciana se encuentra a tan solo un año de las próximas elecciones autonómicas y a seis meses de las elecciones sindicales en el sector educativo, dos citas que condicionan inevitablemente la estrategia de todos los actores implicados.

Estas servirán de examen para cada sindicato, pues los profesores valorarán a través de este sufragio la labor llevada a cabo por los equipos negociadores. Y resulta clave salir de este conflicto con un documento que "no decepcione, no refleje una renuncia o una derrota", según reconocen algunos.

En este escenario, crece la preocupación por la posibilidad de que el conflicto quede congelado durante el verano sin que se produzcan avances significativos y que las reivindicaciones del profesorado se pudieran reactivar en septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso académico.

De hecho, CSIF anunció movilizaciones en toda España desde septiembre en defensa de la escuela pública. Una hoja de ruta marcada a nivel nacional que arrastrará a su delegación valenciana, a pesar de que ha sido esta organización la única de las convocantes que ha decidido bajarse de la huelga.

Esto significa que, tan solo tres meses después de haber cerrado un acuerdo con la Generalitat de mejoras para el profesorado -al menos en lo que respecta a las retribuciones-, el sindicato volverá a la calle, si bien todavía se desconoce cómo justificarán esa autoenmienda y cambio de paso.

Mientras el cierre del curso actual permitiría amortiguar parcialmente el impacto de las protestas, una vuelta a las aulas marcada por la conflictividad laboral, podría convertir el conflicto educativo en uno de los principales dilemas de la legislatura en su tramo final.

Los sindicatos mantienen la presión y la Conselleria insiste en que continúa trabajando para acercar posiciones. Sin embargo, a 13 jornadas lectivas del final de curso y con la amenaza de un sindicato de retomar protestas en septiembre, la huelga parece haberse adentrado en un auténtico callejón sin salida.