La Audiencia de Valencia admite la personación de Carlos Mazón en la causa de la dana en contra del criterio de la jueza

La Audiencia de Valencia ha avalado la personación de Carlos Mazón en la causa de la dana, como él mismo había solicitado. Con este pronunciamiento contradice el criterio de la jueza, que en su momento lo rechazó.

Los magistrados consideran que ha de aceptarse esta petición del expresidente de la Generalitat, al igual que la Fiscalía. El Ministerio Público señaló que Mazón ha de tener "la posibilidad de tener conocimiento de las actuaciones procesales". Es decir, de acceso a la causa.

Así, indicaron que la decisión de la jueza de rechazar la personación suponía una vulneración del derecho de defensa. Ahora, la Audiencia, en el mismo sentido, entiende que el expresidente de la Generalitat debe tener oportunidad de conocer la causa para ejercer su derecho de defensa. Aun así, no entra a valorar su posible responsabilidad penal.

Los magistrados exponen que el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que rechazaba imputar a Mazón y las decisiones adoptadas por la instructora "permiten considerar que permanecen abiertas líneas de investigación" que "pudieran tener como finalidad, total o parcial, la averiguación de si la hipótesis" de la responsabilidad penal de Mazón -que el TSJCV calificó de mera conjetura- "pudiera verse elevada a categoría de hipótesis racionalmente sostenible".

Avala las diligencias de la jueza

Con estas palabras, la Audiencia avala las diligencias acordadas por la jueza, como las destinadas a averiguar el contenido de los mensajes que intercambió el jefe de Gabinete del expresidente, José Manuel Cuenca. Podrían, señala, "aportar información" sobre "la posible intervención activa del señor Mazón, por sí, o a través de colaboradores o cargos jerárquicamente dependientes, en el dictado del mensaje Es-Alert o en el retraso de su envío".

Los magistrados recuerdan que la jurisprudencia respecto a instrucciones que pudieran afectar a aforados ha optado por exigir que avance la investigación y que no se plantee la atribución de la competencia al tribunal competente para inculpar al aforado "hasta que los indicios recopilados sean especialmente sólidos -imputación reforzada, indicios cualificados-".

Asimismo, indican que la garantía para el aforado residirá en que podrá personarse en el procedimiento mientras no se eleve la correspondiente exposición razonada y el órgano superior acepte la competencia para investigarle. Máxime cuando en este caso, además, está "siendo objeto de investigación para alcanzar la calidad indiciaria reforzada que se exige". Por todo ello, sostienen que se le puede aplicar el artículo 118 bis de la Lecrim y no liminar su derecho de defensa.

No descarta la responsabilidad penal

En cualquier caso, la Audiencia no descarta la responsabilidad penal de Mazón que el TSJCV sí alejó en su pronunciamiento. Se aferra a la rendija abierta que dejó el alto tribunal. Aquella resolución, comenta, señalaba que en un futuro podría obtenerse información apta para establecer una relación causal concreta y precisa entre la conducta del señor Mazón y los fallecimientos individualizados -aunque señalara que no identificaba en la exposición razonada tal relación-.

De manera que, dicen los magistrados, la instrucción judicial continúa y está pendiente de ofrecer el resultado de las diligencias "con aptitud para aportar información que pudiera permitir una inculpación futura del señor Mazón". El cual, en todo caso, "debe tener la oportunidad" de personarse porque, de otro modo, "se vería privado de conocer la actividad judicial de investigación que le concierne". Actividad, añaden, "que pudiera tener trascendencia inculpatoria futura".

"Parece que dicha actividad se practica, entre otras finalidades, para averiguar lo que el señor Mazón, como presidente de la Generalitat, hizo o pudo ordenar durante el día 29 de octubre de 2024. Y no cabe descartar que dichas averiguaciones pudieran permitir atribuir una actividad relevante en hechos investigados -su posible intervención en la decisión de elaboración del mensaje Es-Alert o en el retraso en su producción y envío y la relación causal que, en tal supuesto, pudiera existir en términos penalmente relevantes, con los fallecimientos y resultados lesivos investigados-", remarca la Audiencia.

Mazón quiere impugnar las decisiones

El expresidente de la Generalitat pidió su personación el pasado marzo. Lo hizo después de dos pronunciamientos clave: uno, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara su imputación; y dos, que la jueza instructora lo citara como testigo tras esta resolución.

En el escrito, evidenció su intención de participar del procedimiento para tener capacidad de impugnar las decisiones de la magistrada. Él cree que la jueza lo está investigando en la práctica. Que ya lo hacía antes de la resolución del TSJCV, pero que también lo ha hecho después. Por ejemplo, con el ofrecimiento de aportar sus wasaps y llamadas del día de la dana o con la citación de la que fuera portavoz del Ejecutivo, Ruth Merino.

El objetivo de la personación era el de tener acceso a la causa y capacidad para recurrir esas decisiones. El abogado de Mazón se amparó en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

En él se concretan todos los derechos de la persona a quien se atribuye un hecho punible. En el caso de Mazón, fue la magistrada la que consideró que cometió un presunto delito de comisión por omisión en la gestión de la tragedia, algo que descartaron los cinco magistrados del TSJCV.

Con este movimiento, el expresidente de la Generalitat se acogía a la conocida como figura del "preimputado". Es decir, no se trata de un investigado, pero pedía, en realidad, declarar -y ser considerado- casi como tal.

Y qué significa tener los derechos de un investigado? Primero, lógicamente, estar asistido de abogado y procurador. Segundo, que se le dé traslado de las actuaciones correspondientes a él llevadas hasta la fecha para poder analizarlas y de todas las que se acuerden a partir de ahora.

Y tercero, dos aspectos muy importantes si una hipotética declaración fuera aceptada bajo esta fórmula: derecho a guardar silencio y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen; y derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Esto supone, a diferencia de acudir como testigo, que no tendría la obligación de decir la verdad y, por tanto, que no habría consecuencias legales si no lo hace.

Pese a la controversia en la aplicación de este artículo 118 bis de la Lecrim, la Fiscalía apoyó la personación de Mazón en base a él. También la Audiencia ahora.