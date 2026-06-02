Valencia da un paso más con el PAI de Gil Sumbiela: se construirán 100 viviendas en un solar en Benicalap

El Ayuntamiento de Valencia firmó este martes el convenio del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Gil Sumbiela, lo que supone un paso más hacia la urbanización de un solar degradado de casi 6.000 metros cuadrados en el barrio de Benicalap.

El PAI supone la construcción de 102 viviendas, de las que 55 serán de protección pública (VPP), y un jardín exterior de más de 2.000 metros cuadrados.

Con este convenio se abre la vía a la aprobación y tramitación del proyecto de reparcelación, paso previo al inicio de las obras de urbanización.

El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 812.000 euros (sin IVA) y se ejecutará en un plazo previsto de cuatro meses una vez se formalice el acta de replanteo.

La propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para residentes, pero el nuevo diseño la convierte en un jardín exterior de acceso público, abierto directamente desde las calles Periodista Gil Sumbiela y General Llorens.

La actuación permitirá obtener un total de 2.069 metros cuadrados de suelo dotacional de uso público, en los que se incluyen 1.372 metros cuadrados de zona verde computable y 697 metros cuadrados de viario de prioridad peatonal.

Giner durante la firma del convenio del PAI Gil Sumbiela. EE

La gran plaza verde resultante contará con zona de juegos infantiles, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión eficiente de las aguas pluviales y especies arbóreas de bajo consumo hídrico.

Además, el proyecto contempla la instalación de alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y telegestión, para mejorar la seguridad y la calidad del espacio público.

Vivienda protegida

El PAI de Gil Sumbiela prevé una edificabilidad de 10.239 metros cuadrados de techo, que permitirá construir un total de 102 viviendas.

De estas, 55 serán viviendas de protección pública, lo que representa el 54% del total.

La actuación mejora también la conexión entre la calle del Periodista Gil Sumbiela y la calle del General Llorens, facilitando la movilidad peatonal en el barrio.

Incluye, asimismo, la reubicación del centro de transformación y el ajuste de la intersección vial y del carril bici según las determinaciones del Servicio de Movilidad, garantizando una adecuada integración con la red de infraestructuras existente.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, subrayó que el proyecto "supone transformar un solar en desuso con problemas de ocupación ilegal y naves abandonadas en un espacio digno".

"Este es un ejemplo del compromiso con la vivienda del gobierno de María José Catalá, un impulso que se demuestra con hechos, como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura; porque el problema de la vivienda se soluciona con más vivienda", añadió.