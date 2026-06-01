La Policía abre un expediente al agente que empujó a una profesora en una protesta educativa en Valencia

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que tiró al suelo de un empujón a una manifestante este domingo en la protesta educativa ante la sede de la Conselleria de Educación, situada en la avenida Campanar de Valencia.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la mujer ha presentado ya una denuncia por los hechos ocurridos.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, asimismo, han mantenido una reunión a primera hora de la mañana de este lunes con los sindicatos convocantes de la huelga educativa indefinida, que este lunes inicia su cuarta semana.

Durante el encuentro con representantes de STEPV, CCOO y UGT, se ha abordado "el trabajo conjunto y coordinado desarrollado durante las tres primeras semanas de huelga, además de tratar los hechos sucedidos ayer domingo", según explican las mismas fuentes.

Tanto las organizaciones sindicales como la delegada del Gobierno se han emplazado a mantener la senda de trabajo "para que ningún otro incidente empañe el trabajo ejemplar desarrollado hasta la fecha, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de manifestación".

Tras la agresión del domingo, Bernabé lanzó un mensaje en sus redes sociales para calificar de "inaceptable" la agresión de este policía. Conviene apuntar que las competencias sobre la Policía Nacional las tiene el Ministerio de Interior y, por tanto, la Delegación del Gobierno en la Comunitat y no la Generalitat Valenciana.

Por ello, ya avanzó que se iba a llevar a cabo una investigación exhaustiva "para depurar responsabilidades". Por su parte, Compromís en el Congreso registró una pregunta parlamentaria para conocer todos los detalles de las pesquisas que se realizaran al respecto, y también preguntará al Ejecutivo central por lo ocurrido.

Reunión telemática

Los hechos se produjeron en la avenida Pío XII de Valencia, justo en la parte trasera de la Conselleria de Educación, en la tarde del domingo.

A esa hora, los sindicatos mantenían una reunión con el equipo directivo del departamento dirigido por Ortí para debatir sobre la nueva propuesta de mejoras para el profesorado con la intención de llegar a un acuerdo y poder desconvocar el paro indefinido que arrancó el pasado 11 de mayo.

El entente no fue posible y Educación dio por cerrada la negociación, sin embargo tres sindicatos -STEPV, UGT y CCOO- decidieron no abandonar las instalaciones de la Generalitat Valenciana con la intención de forzar a la Conselleria a que siguiera negociando y reabrir el debate sobre la subida salarial a los docentes.

Algo que el Consell descartó, puesto que ya fue firmado por otros dos sindicatos la semana pasada: CSIF y ANPE rubricaron el documento propuesto por Educación para subir la retribución de los profesores de forma progresiva hasta los 200 euros en 2028.

Las partes estaban citadas este lunes a las 9:00 para continuar las negociaciones, aunque de forma segmentada. El Gobierno valenciano decidió la semana pasada dividir la mesa de negociación para abordar en cada reunión un único tema de todos los que se discuten: ratios, plantillas, inclusión, Formación Profesional, valenciano, burocracia e infraestructuras.

Ante los hechos ocurridos el domingo y con la tensión en aumento con el paso de los días, CSIF y ANPE reclamaron que la cita fuera telemática porque, dijeron, temían por su seguridad. Por lo que la reunión sería semipresencial.

No obstante, los tres sindicatos de izquierdas -STEPV, CCOO y UGT- han decidido no participar en ella y en su lugar han acudido a Delegación de Gobierno para reunirse con Bernabé, por lo que no se ha producido ningún avance significativo en la primera mesa.