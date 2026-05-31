Pérez Llorca se asegura unos presupuestos que refuerzan su candidatura aunque apenas tendrá tiempo de ejecutarlos

El pleno del Gobierno valenciano aprobó el viernes los Presupuestos de 2026, que comenzaron también su tramitación parlamentaria para obtener la luz verde el 22 de julio. Las nuevas cuentas se convierten en un logro político de Juanfran Pérez Llorca, quien lleva meses peleando por tenerlas. Sin embargo, los tiempos en los que saldrán adelante supone que no haya apenas tiempo para ejecutarlas, algo de lo que son conscientes dentro del Ejecutivo para lamento de muchos cargos y funcionarios.

La aprobación de los Presupuestos llega en un momento clave para el presidente de la Generalitat y en mitad de la incertidumbre permanente en la que vive instalada la política nacional con Pedro Sánchez acorralado por las causas de corrupción que envuelven al PSOE.

Pérez Llorca llegó como sustituto de un Carlos Mazón que consiguió pactar con Vox las cuentas de 2025 en plena debilidad de su figura por la gestión de la dana. Obtuvieron luz verde en mayo del año pasado en Les Corts y le dieron, al menos, una tregua y cierta estabilidad parlamentaria. Hasta noviembre, cuando dimitió pasado el aniversario de la tragedia ante la insostenible situación.

El entonces portavoz del PP en Les Corts apareció como su relevo natural pese a las reticencias de Génova. Y desde que tomó posesión, Pérez Llorca se enfrentó a una cuenta atrás con los ojos de la dirección nacional puestos en él. Estabilidad de Gobierno, rebaja de la tensión, intento de no pisar grandes charcos y, a ser posible, algún hito de gestión para no dar la sensación de parálisis del Ejecutivo eran sus retos.

Conseguidos algunos de ellos, los presupuestos aparecían como muestra de normalidad en su era frente al Consell. El presidente de la Generalitat se puso a la faena poco después de llegar. La interlocución con Vox, en realidad, no era nueva para él. Había sido partícipe de varios pactos de inicio de legislatura -como el de la propia investidura de Mazón o el de la presidencia de Vicente Mompó en la Diputación- y de múltiples acuerdos parlamentarios.

Su relación con este partido era -y es- buena. Algo que no se produce en la mayoría de territorios entre ambas formaciones. Así que llegado el punto de tratar de tener presupuestos, inició el diálogo con la secretaria general adjunta de este partido, Montse Lluis. Lo hizo hace meses, como ha venido publicando EL ESPAÑOL. De hecho, la voluntad era haberlos sacado bastante antes.

El calendario nacional, sin embargo, lo condicionó todo. Alberto Núñez Feijóo decidió convocar elecciones en varios territorios para enarbolar victorias que debilitaran a Pedro Sánchez. De manera que había que buscar la llamada 'ventana de oportunidad' para pactar las cuentas.

Ésta apareció tras los comicios en Extremadura y Aragón, cuando el PP y Vox comenzaron a anunciar los pactos de Gobierno. Era mediados de abril. El Ejecutivo valenciano comenzó a activarse para tener nuevos presupuestos porque el acuerdo estaba próximo.

Las cesiones

Pero la cosa se alargó más de lo previsto. Vox introdujo en el debate la "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- y las elecciones andaluzas estaban cerca. Así que el PP lo paró todo.

Pasados estos últimos comicios, era el momento definitivo. La voluntad era que se hubiera producido tras un acuerdo con los sindicatos de educación, que llevan en huelga tres semanas. Pero la situación se ha alargado sin que se haya llegado a un entendimiento completo todavía con la Generalitat.

De manera que el anuncio, como publicó este periódico, lo pilotó Vox. Lo hizo con perfil bajo, en Les Corts tras una Junta de Portavoces y por boca de su síndic, José María Llanos, y sin que ningún dirigente nacional dijera nada.

Todo el foco mediático está puesto en las investigaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE y ni a PP ni a Vox conviene que se desvíe un milímetro la atención.

Las cesiones principales de Pérez Llorca han sido la introducción de la "prioridad nacional" -que será en concepto de "arraigo" (requisitos relacionados con el empadronamiento para la obtención de ayudas en vivienda, por ejemplo) y una rebaja del IRPF. Ambas cuestiones irán en la ley de Acompañamiento que es posible se apruebe en septiembre en Les Corts.

El siguiente paso al anuncio era la aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno y el inicio de la tramitación, que es lo que se produjo el pasado viernes. Pérez Llorca tiene presupuestos propios, seguramente los últimos de la legislatura -o al menos eso se da por hecho ahora-, que acabarían prorrogados como los anteriores pero que le permiten presentarse a las elecciones con unas cuentas y exhibir ante Génova la estabilidad de su Ejecutivo.

Problemas con las subvenciones

Pese a este tanto que se marca, lo cierto es que apenas da tiempo a ejecutarlos. Los lamentos dentro del Consell son numerosos, puesto que precisamente en año electoral les gustaría haber contado con algo más de margen.

Una vez haya luz verde en julio, el presupuesto tendrá que abrirse para cerrarse muy poco tiempo después -a finales de año-. Con agosto de por medio, es probable que algunos funcionarios de la Generalitat tengan que dedicarse ese mes a cuestiones como sacar con rapidez las órdenes de subvenciones. Éstas, además, contarán con escaso margen -hasta el cierre del presupuesto- para gastarse y justificarse.

En las cuentas prorrogadas hay partidas, especialmente las vinculadas a las subvenciones nominativas, que no pueden ejecutarse a no ser que se haga una modificación de crédito y se justifique la urgencia. Algo que no viene nada bien en año electoral, donde las ayudas directas son usadas por cualquier Gobierno para repartir dinero a quien considera.

No son pocos los que hubieran visto más útil y oportuno sacar directamente los presupuestos de 2027 para ahorrarse todos estos problemas -desde la precipitación hasta el no poder hacer gasto nuevo- y que la ejecución fuera superior. Es algo que, en realidad, contempló Pérez Llorca y que agradaba a Vox porque además se volvía al calendario ordinario de presentación -octubre- y aprobación -diciembre-.

Sin embargo, nadie confía en el contexto nacional. Dentro del PP se veía complicado llegar a un acuerdo con Vox a esas alturas con las elecciones autonómicas -y tal vez las generales- más cercanas. Así que el presidente de la Generalitat se mantuvo en el plazo de antes de las vacaciones de verano.