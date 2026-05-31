Jaume, uno de los directores de instituto que ha dimitido por la huelga educativa: "Es un grito de auxilio. No podemos más"

"No abandonamos por abandonar, sino porque queremos a la escuela pública. Es un grito de auxilio. No podemos más". Así se pronuncia Jaume Olmos, del CRA (Col·legi Rural Agrupat) Benavites-Quart de les Valls, uno de los directores que ya ha presentado su dimisión, sobre el "malestar" que atraviesan los equipos directivos de los centros escolares.

Por el momento, indica, cerca de 80 equipos directivos ya han presentado su renuncia formalmente, lo que se traduce en que más de 300 cargos han abandonado sus funciones, y que afecta a alrededor de 100 escuelas.

"Estamos cansados. No terminan de materializar nada en concreto", critica, sobre la última reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes para intentar acabar con la huelga indefinida del profesorado valenciano.

Olmos denuncia también la confusión en torno a la actualización del IPC, que en la reunión del lunes se había fijado para los 50 euros de subida que entrarían en vigor en enero de 2028 y, sin embargo, posteriormente fue desmentida por la Generalitat.

"Se olvidan de que esto va mucho más allá del salario. Si la gente está en la calle como está, dejándose la piel a nivel económico y emocional, no es solo por el salario, ya lo aseguro yo", subraya.

"Hablo como director y como parte de un grupo de compañeros que, ante esta situación, hemos dicho: 'Vamos a dar un paso adelante y vamos a dimitir', simplemente para mostrar que hay motivos de sobra, pero pidiendo una sola cosa: que negocien con mirada abierta y con ganas de conocer la realidad de los centros", afirma.

Entre las principales razones por las que deja su cargo son las "malas condiciones" de las infraestructuras: "El edificio donde impartimos clase es de 1955 y no ha tenido ninguna reforma estructural. Los baños están en un barracón en el patio, en condiciones muy malas. Hay alumnado que evita ir al baño en todo el día. Llevamos diez años esperando soluciones".

Sobre la petición de la bajada de ratios, señala que "lo único a lo que se compromete la Generalitat es a asumir la ley", pero apunta que "no se ha hablado de las escuelas infantiles".

"Imagínate estar solo con ocho bebés y no poder atenderlos como se debe. Cualquier madre o padre entiende lo que eso supone", lamenta.

Respecto a las escuelas de adultos, a su juicio, "también hay recortes".

"Personas que las han dejado fuera del sistema año tras año y deciden volver a estudiar ahora se encuentran con que 'no, es que ahora hay menos plazas'. Qué mensaje se les está dando? Que no son importantes", denuncia.

"No pudieron estudiar antes y no van a poder estudiar ahora. Es muy triste", añade.

"En los institutos ocurre lo mismo: menos horas. Una compañera comentaba el otro día que el año que viene no tendrá más horas para ofrecer continuidad de primero a segundo de Bachillerato. Es surrealista. Cómo le dices a una familia que su hijo tiene que cursar segundo de bachiller en otro sitio", protesta.

El director del CRA Benavites-Quart de les Valls se queja de que "hay muchas promesas, pero no propuestas concretas".

"Las estimaciones hablaban de una inversión como mínimo de unos 300 millones, pero solo han dado 220. Hay centros afectados por la dana que todavía no han recibido nada y siguen en condiciones muy precarias y lamentables", cuestiona.

Preguntado por las condiciones que deberían pactarse, considera que hace falta replantear el modelo de inclusión y dotarlo de personal suficiente.

"No se trata de crear 'aulas hueco' sin más. Hace falta recuperar normativas anteriores, invertir de forma decidida en educación y garantizar una enseñanza digna", recalca.

Nombra también los problemas de accesibilidad: "Centros sin ascensor, alumnado con discapacidad que tiene que ser subido en brazos por las escaleras. Falta personal especializado, intérpretes, educadores".

En su opinión, tampoco se han abordado cuestiones como la lengua o los efectos de la llamada "libertad educativa", que está generando "segregación entre centros".

"Esto requiere de un planteamiento serio. Igual que hacemos en el aula cuando algo no funciona, la administración debería evaluar y corregir", valora.

"Buscar soluciones"

Acerca de la dimisión ya presentada, la directoria territorial les comunicó que tienen derecho a repensarlo, según traslada.

Pero ante esta situación, Olmos insiste en que se pongan a negociar.

Sobre quienes piensan que la huelga se centra únicamente en la subida salarial, defiende que "es falso": "Si fuera solo por eso, la movilización ya habría terminado. Esto es el resultado de muchos años acumulando problemas".

"También creo que se ha intentado reforzar la postura de ciertos sindicatos que no han entrado en la movilización, como una forma de salvar la situación", reflexiona.

En palabras de este directivo, la huelga estalla ahora "por desgaste": "Hemos llegado al límite. Cada vez hay más dificultades para cubrir bajas, menos plantilla, más carga".

"No es una cuestión de partidos, sino de necesidades. Hay que sentarse, negociar y buscar soluciones", concluye.

Dimisión en bloque

Directores de centros educativos de la Comunitat Valenciana trasladaron esta semana a la dirección territorial el "malestar" de los directivos, que se encuentran "sobrepasados", en una reunión que finalizó con el compromiso de realizar un informe para la Conselleria de Educación.



El presidente de la Associació de Direccions d'Escola Pública en València (ADEP), Carlos Justo, comunicó que la reunión duró más de dos horas y tuvo un tono "comprensivo y empático".

En ella, más de 20 direcciones de centros educativos de Valencia pudieron trasladar sus quejas por no haber sido citados "con la celeridad que la situación actual de huelga indefinida necesita".



"Valoramos enormemente ese paso de escucha hacia las direcciones. Hemos abordado las diferentes reclamaciones, dejando claro que muchas de ellas no le corresponde ejecutarlas a la dirección territorial al no ser de su competencia", informó Justo.



Según explicó el presidente de ADEP València, la directora territorial se comprometió este miércoles a recoger las distintas reivindicaciones de los equipos directivos de las tres capitales de provincia para trasladárselo a la Conselleria de Educación.

"Hemos puesto sobre la mesa que una situación a cambiar es el contacto y las comunicaciones. No puede ser que la administración no tenga contacto con sus representantes, que somos nosotros, y al revés", señaló Justo, que aseguró que "es inaudito" que no les cojan el teléfono o no les contesten al correo electrónico.



Por otra parte, el presidente de la entidad apuntó que es "fundamental y esencial" poner sobre la mesa un plan para compensar a los cargos directivos: "No puede ser que nuestras tareas directivas nos alejen de las aulas y repercutan en el día a día del desarrollo de nuestros alumnos".



Además, solicitó tener "contacto abierto y continuo" con la Conselleria y poder realizar reuniones trimestrales con la directora territorial y los distintos departamentos para poder solucionar los conflictos en "un plazo corto".



Sobre las dimisiones que se han realizado hasta el momento, Justo informó de que la directora territorial "tiene que aceptarlas todas al ser una decisión personal, sin emitir ningún juicio de valor" y trasladó que, mientras se realiza el procedimiento administrativo, "cualquier persona que haya presentado una renuncia puede revocarla en cualquier momento".

Negociación

La novena reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes, que este viernes cumplió catorce días, finalmente se ha avanzado a este domingo a las 18:00, y no se celebrará el lunes por la mañana.

De esta manera, todavía no habrá arrancado la cuarta semana de paro indefinido y los sindicatos ya tendrán un punto de partida claro para retomar las negociaciones.



Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT acordaron pedir que se volvieran a reunir ya este fin de semana. Sus representantes se trasladaron este viernes a la Conselleria para plantear esa petición a la consellera, Carmen Ortí.



Fuentes de la Conselleria señalaron que, "como gesto de buena disposición", decidieron adelantar los plazos acordados en la mesa de negociación para que los sindicatos que tienen que hacer una consulta a sus afiliados "tengan tiempo suficiente" para hacerla.

El Gobierno valenciano envió este viernes un documento con las nuevas propuestas de ratios, plantillas, infraestructuras, FP, valenciano o inclusión.

CSIF y ANPE firmaron el pasado lunes el acuerdo sobre la mejora salarial progresiva de hasta 200 euros en 2028. Los primeros, además, se bajaron de la huelga dos días después. Y desde entonces, desde que la unidad sindical se rompiera, la tensión se ha hecho evidente entre las fuerzas.