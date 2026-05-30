Llorca dispara el presupuesto en Educación tras la huelga pero contiene el déficit por la caída del gasto en la dana

La presentación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026 tuvo este viernes su parte de escenografía y su parte de contenido. La primera llegó de la mano de Juanfran Pérez Llorca, quien presentó a rasgos generales las cuentas en el Palau de la Generalitat.

La segunda del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, quien expuso unos presupuestos que crecen pero en los que hay una contención del déficit pese al aumento en el departamento de Educación para incluir los compromisos con los sindicatos que ya llevan en huelga tres semanas.

No es habitual ver a un presidente presentando las cuentas. La imagen tenía simbolismo. Son sus primeros presupuestos y muy probablemente -en el seno del Gobierno se da por hecho- los últimos de la legislatura.

Pero además había que lanzar un mensaje. Con la primera fila ocupada por todos los consellers, Pérez Llorca pretendía dejar claro que eran las cuentas de su Gobierno y no las de Vox, pese a las palabras de agradecimiento a este partido por su buena predisposición en aprobarlas.

La formación de Abascal capitalizó el anuncio del acuerdo y de sus condiciones para dar apoyo a unas cuentas que está previsto que obtengan la luz verde el 22 de julio en Les Corts. Las dos principales fueron la llamada "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- y la rebaja de impuestos.

Pero ni una ni otra van, en realidad, en los presupuestos. Ambas cuestiones se incluirán -a su manera- en la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento y concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.

Esta ley llegará a Les Corts con algo de retraso, como ha informado EL ESPAÑOL. Seguramente ya entrado el mes de junio debido a los plazos que tiene que seguir. Algunas fuentes apuntan a que pueda aprobarse ya en septiembre.

Tanto el PP como Vox ya han dejado entrever la concreción de lo pactado. Dado que la prioridad nacional es inaplicable si no se modifica la Ley de Extranjería, los populares van más por el camino del concepto de "arraigo" que han defendido hasta la fecha para tratar de salir del atolladero del relato de Vox.

Por ejemplo, el requisito de empadronamiento para la obtención de ayudas en vivienda. Algo similar se podría introducir en la ley de Vivienda valenciana a través de Acompañamiento.

En Vox también hablan ya abiertamente de este concepto, como señaló este mismo viernes su portavoz en Les Corts, José María Llanos. Dentro del Gobierno niegan que se vayan a endurecer los requisitos de residencia para el cobro de cualquier ayuda pública.

En cuanto a los impuestos, Pérez Llorca anunció en la presentación de los presupuestos que habrá una rebaja de tipos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), especialmente en las rentas medias y bajas. Se dará a conocer la próxima semana.

Gasto y deuda

Respecto a las cuentas propiamente dichas, ascienden a los 33.305 millones de euros (lo que supone un incremento de un 3,1% respecto a 2025) y vuelven a ser récord. El conseller Rovira expuso que, del incremento, la mitad corresponde a una mayor inversión en Educación, en buena medida para atender las reivindicaciones de los profesores que siguen en huelga.

Sin embargo, destacan dos aspectos. De un lado, que bajan el gasto real y las inversiones; y, de otro el aumento desmesurado del coste total de la deuda, que se cifra en 7.216 millones en 2026 en lo que supone un 20,6% más que en el ejercicio anterior.

Pérez Llorca, junto a los consellers este viernes en el Palau. Rober Solsona / EP

Los presupuestos contemplan 26.051 millones de gasto real (aquel que excluye el pago de la deuda), lo que se traduce en un 0,76% menos que en 2025. Si se quita el llamado presupuesto dana, el gasto real se queda en 24.751 millones, una subida de 864 millones respecto al año anterior. Además, las inversiones reales se reducen en un 2,3% y se quedan en los 1.450 millones.

Rovira justificó este hecho exclusivamente en que bajan los gastos relacionados con la dana pasado el primer ejercicio tras la tragedia con unas cuentas que reflejaron una gran cantidad de dinero destinado a la reconstrucción. De hecho, los presupuestos de 2025 tuvieron un incremento del 8,6% dedicado prácticamente en su totalidad a la dana.

Otra de las cuestiones más destacadas de las nuevas cuentas es que dibujan una contención del déficit. Así, se presentan con un déficit del 0,36%, 3,6 veces superior al autorizado por el Gobierno para las comunidades autónomas (que para este año es del 0,1%).

Aun así, es una reducción considerable respecto al de 2025, que se presentó con un déficit del 1,15% (12 veces superior al permitido) en lo que se interpretó como un pulso del Gobierno de Carlos Mazón al de Pedro Sánchez.

La diferencia entre 2025 y 2026 es el techo de gasto sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio, que es del 3,5% en los presupuestos de 2026 a diferencia del 3,7% de los de 2025. La Comunitat Valenciana, cabe recordar, cerró 2025 con un déficit público del 1,54% del PIB, lo que se traduce en 2.411 millones de euros.

Ingresos

Las cuentas que se presentaron este viernes tampoco llevaron ninguna "partida reivindicativa" y fueron definidas insistentemente por parte de Rovira como "realistas" y "sin inventos". Aun así, incluyen -como es habitual- ingresos cuya llegada no está asegurada. De un lado, la partida para que el Gobierno central salde la deuda por la infrafinanciación del 50% del coste de la dependencia, que se sitúa en unos 400 millones.

Y, de otro, la deuda que la Generalitat le reclama al Ejecutivo central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga) pendiente de pago desde hace años. Ésta asciende a alrededor de 1.000 millones.

En el apartado de ingresos, la previsión diseñada por Hacienda es bastante optimista debido al aumento de la recaudación.

Y en partidas más concretas, destaca el aumento de presupuesto para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que en 2026 crece un 5,1% respecto al año anterior hasta los 3,14 millones de euros. Vox forzó un importante recorte en el ejercicio anterior.

José Antonio Rovira, durante la presentación de los presupuestos. Rober Solsona / EP

180 millones en salarios

En cuanto a departamentos, si hay un aumento destacado en estos presupuestos es el de Educación. Será de 450 millones de euros, de los cuales, algo más de 180 corresponderán a la subida salarial progresiva de hasta 200 euros hasta 2028.

Esta se ejecutará de la siguiente manera: 75 euros brutos más al mes a partir de septiembre de 2026, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más en enero de 2028.

Por lo tanto, la aplicación de esa subida este año afectará a cuatro mensualidades: septiembre, octubre, noviembre y diciembre, además de la corrección sobre la paga extra de final de año.

El aumento retributivo propuesto por la Generalitat fue firmada por dos de los cinco sindicatos docentes el pasado lunes: CSIF y ANPE, y con ello la unidad sindical se rompió ante la huelga educativa indefinida. La medida sirvió, además, para que apenas dos jornadas después los primeros se bajaran de las movilizaciones y protestas.

El presupuesto aprobado este viernes contempla 1.671 millones de euros para pagar las nóminas de los profesores de Infantil y Primaria, 71,8 más que el ejercicio anterior. Mientras que los fondos para abonar los sueldos del profesorado de Secundaria y Bachillerato es de 2.304 millones de euros, 108,2 más que en 2025.

En total, 180 millones más correspondiente al incremento salarial de los profesores valencianos, el primero autonómico ejecutado en 19 años, dado que el último fue el aprobado en 2007 por el Gobierno de Francisco Camps. No obstante, los docentes, como todos los funcionarios públicos, vienen disfrutando desde entonces de revisiones al alza de sus emonumentos, como la última aprobada por Pedro Sánchez del 11% en cuatro años.

También sube el capítulo 1, el de las nóminas, en administración de personal, formación del profesorado o las nóminas del personal de inclusión, innovación, evaluación y calidad educativa.

La consellera de Educación se reunió con los sindicatos tras la aprobación de los Presupuestos de 2026. EE

El resto del montante hasta alcanzar los 450 millones de euros se distribuyen en otras promesas realizadas por la Conselleria a los sindicatos, como por ejemplo infraestructuras educativas.

Si bien el presupuesto total de este apartado suma 372,7 millones de euros, lo cierto es que la variación respecto al año anterior sería de 53 millones más. En 2025 los fondos fueron 319.

La variación de Empleo

El presupuesto global de Educación para este año es de 7.749 millones de euros, mientras que el del año pasado fue de 7.599 millones. Esto sería 150 millones menos.

Sin embargo, conviene apuntar que la estructura del Consell el año pasado era distinta. Tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, este realizó una remodelación del gobierno por la cual las competencias de Empleo salieron de Educaciónpara pasar a formar parte de la Conselleria de Vivienda, Juventud e Igualdad.

Por ello, algunas partidas incluidas en el capítulo 1 de aquel año, como "Promoción del Cooperativismo y Economía Social" o "Condiciones de Trabajo y Administración de las Relaciones Laborales", que sumaban algo más de 9 millones de euros, dejan de contemplarse este año como parte de los fondos del departamento situado en Campanar, 32.

También pasa lo mismo con la partida reservada a la "Promoción del valencianoy la gestión del multilingüismo". Con las competencias lingüísticas en Presidencia, los 4 millones que se destinaron en 2025 son ahora parte del presupuesto del Palau.

En total, el presupuesto de Labora era de unos 228 millones de euros, Economía Social 12 millones, y el programa de Condiciones de Trabajo contaba con 50 millones de euros de fondos, además de los 17 de la partida dedicada a la deuda.

Con todo ello, el presupuesto real de Educación del ejercicio 2025 fue de 7.299 millones de euros, por lo que con el aumento de este año, la subida total es de 450 millones de euros, de los cuales alrededor del 40% corresponde a la subida salarial pactada en la huelga educativa.

Consellerias que suben y bajan

En el listado de Consellerias que suben al margen de Educación, se encuentra en primer lugar Sanidad, que acapara el mayor gasto con un 36% del presupuesto y 9.453 millones (2,9% más respecto a 2025).

Rovira destacó igualmente que la política de vivienda "contará con la mayor dotación de los últimos años, con un crecimiento de casi el 15% respecto a 2025 para estimular la oferta con casi 350 millones de recursos propios". Se contempla un refuerzo del parque público, con 108 millones destinados a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia crece en 144 millones, hasta 2.732 millones de presupuesto. Asimismo, se incrementarán en 400 las nuevas plazas para mayores en centros sociosanitarios. Mientras, la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación dispondrá de casi 613 millones (+5,6%) y Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca tendrá 460,1 millones (+0,7%).

En cuanto a las que bajan, se encuentra la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, que ascenderá a 251,7 millones (-1,4%); la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública con una dotación de 536,6 millones (-31,4%); la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación que alcanzará los 1.100 millones (-7,3%); la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio con 649 millones (-8,5%); y Emergencias e Interior, que tendrá asignados 234,2 millones (-46,7%).

Tanto Infraestructuras como Emergencias se deben a la reducción de gastos de la dana, señaló Rovira.