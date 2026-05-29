La Generalitat y los sindicatos docentes se reunirán este domingo para tratar de evitar una cuarta semana de huelga

La Conselleria de Educación y los sindicatos mantendrán este domingo una reunión extraordinaria en aras de intentar llegar a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo de los profesores valencianos que permita desconvocar la huelga indefinida, que ya suma tres semanas en los centros públicos de la Comunitat Valenciana.

STEPV, CCOO y UGT han accedido este viernes al departamento que dirige Carmen Ortí con la intención de seguir negociando, a pesar de que este jueves por la tarde ambas partes se habían emplazado a volver a reunirse el próximo lunes.

Los portavoces de las tres organizaciones sindicales, Marc Candela, Xelo Valls y Maite Tarazona hanacudido por la mañana a la sede de la Conselleria, situada en la avenida Campanar, para "exigir" a Educación que se les traslade un documento con las nuevas propuestas de ratios, plantillas, infraestructuras, FP, valenciano o inclusión.

El Gobierno valenciano, cabe recordar, se había comprometido a hacérselo llegar el próximo lunes. A partir de entonces, estos sindicatos todavía deberían someter a consulta entre sus afiliados si respaldar o no el documento.

Sin embargo, las tres organizaciones sindicales han optado por acudir a la Conselleria para tratar de ganar tiempo y no esperar hasta tres días para seguir avanzando.

Esto es, conocer ya la propuesta de la Generalitat y así lanzar un formulario a los docentes cuanto antes con la intención de tener listo el resultado de cara a la próxima reunión, que finalmente se celebrará este domingo a las 18:00 horas de la tarde, y no el lunes por la mañana.

De esta manera, todavía no habrá arrancado la cuarta semana de paro indefinido y los sindicatos ya tendrán un punto de partida claro para retomar las negociaciones.

Será la primera vez en 21 días que la administración y los representantes del profesorado se reúnan en fin de semana, lo que muestra la presión que sienten ambas partes ante una situación que se ha alargado en el tiempo.

Aunque la intención inicial de estos tres sindicatos era continuar con las negociaciones hoy mismo, viernes, la consellera, que les ha recibido tras finalizar el pleno del Consell en el que se aprobaban los Presupuestos de 2026, se ha negado a ello porque faltaban otros dos sindicatos que forman parte de la mesa sectorial de Educación: CSIF y ANPE.

Ambos firmaron el pasado lunes el acuerdo sobre la mejora salarial progresiva de hasta 200 euros en 2028. Los primeros, además, se bajaron de la huelga dos días después. Y desde entonces, desde que la unidad sindical se rompiera, la tensión entre las fuerzas se ha hecho manifiesta.