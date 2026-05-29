La Generalitat propone bajar las ratios en Infantil y Primaria a 22 alumnos de forma gradual y acerca el pacto con sindicatos

La Conselleria de Educación envió este viernes a los sindicatos docentes una serie de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los profesores valencianos entre las que se encuentra una importante rebaja de ratios que podría aproximar el acuerdo entre las partes y frenar la huelga indefinida.

El documento que aborda el límite máximo de alumnos por aula plantea que en ningún caso se pueda superar los 18 menores en una clase de 2-3 años a partir del curso 2027/2028. Es decir, en el último año del primer ciclo de Infantil.

La ratio en el segundo ciclo de Infantil, es decir, la etapa comprendida entre los 3 y los 5 años, pasaría a ser de 22 alumnos.

En Primaria, por su parte, la ratio oscilaría de los 22 a los 25 estudiantes por aula. En 1º se mantendría la cifra de Infantil, pero a partir de 2º de Primaria las aulas de 25 alumnos irían reduciendo el número hasta 22 de forma progresiva desde el curso 2028/2029 hasta 2031/2032.

En caso de que no pudiera aplicarse la reducción del número de infantes en cada clase por falta de infraestructuras, la Generalitat asegura en su documento que se garantizaría la dotación de personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.

En el caso de la ESO, Educación también se fija como objetivo llegar a reducir el límite máximo de estudiantes por clase a 25 -ahora se sitúa en 30-. Algo que se haría de forma escalonada a partir del curso 2028/2029, siendo los primeros en beneficiarse los alumnos de los primeros años.

La intención del departamento que dirige Carmen Ortí es llegar al curso 2031/2032 en una ratio de 25 por aula en esta etapa educativa. El documento anterior, conviene recordar, tan solo dibujaba este escenario para 1º de la ESO dentro de seis años.

En Bachillerato, además, el límite de 35 alumnos bajaría progresivamente en un alumno por curso a partir de 2028/2029, lo que supone adelantar un año la reducción de ratios. El objetivo sería alcanzar los 30 alumnos dentro de un sexenio, mucho más ambicioso que la propuesta anterior, que apenas reducía a 32 y 33 en cada curso.

Última propuesta de reducción de ratios de Educación a los sindicatos. EE

Educación también invita a constituir mesas de trabajo para seguir avanzando en la reducción de ratios en todas las enseñanzas "en función de la disponibilidad presupuestaria".

Asimismo, también establecer reducciones adicionales con atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y 8 alumnos en las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) a partir del curso 2027-2028.

Toda una serie de novedades y cambios sobre los que se tendrán que pronunciar los sindicatos este domingo en la reunión agendada a las 18:00 de la tarde, pero que ya se aproximan a lo que estos reclamaban.

De hecho, la oferta de ratios se asemeja al primer diseño que realizó la Conselleria hace una semana. Pero con una pequeña diferencia: sobre el papel, no se fijaban cifras concretas en aquel momento.

En su lugar, se adquiría el compromiso de cumplir con lo que fijaba el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de España, todavía pendiente de ser debatido y validado en el Congreso.

La petición de STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE fue que se especificaran qué cifras se marcaba la Generalitat como objetivo y desvinculara su hoja de ruta de la ley estatal, dado que es probable que esta no llegue a superar el trámite parlamentario. Esto es porque, de no entrar en vigor, el compromiso del Gobierno valenciano quedaría en papel mojado.

Los portavoces sindicales en los primeros días de huelga. EE

En este contexto, cabe subrayar que la norma estatal fija el objetivo de llegar a 22 alumnos en Infantil y Primaria y 25 en la ESO en el curso 2031/2032. Por lo que, la propuesta del Consell ahora adelantaría ese calendario.

De esta manera, el hecho de haber fijado negro sobre blanco la ratio y adelantarse al proyecto que el Ejecutivo central quiere implantar en España sumaría puntos en favor de Educación para lograr el respaldo sindical a esta propuesta.

El epígrafe de las ratios, junto al de la subida salarial al profesorado, es en el que administración y sindicatos guardan mayor distancia. Por ende, ha sido el que ha impedido en mayor medida que pudieran llegar a entenderse.

La nueva oferta, no obstante, podría acercar el pacto antes de que arranque la cuarta semana de huelga indefinida. Más aún cuando la presión sobre cada una de las partes es cada vez mayor con el paso de los días.

Infraestructuras y plantillas

Por lo que respecta al resto de puntos, la Generalitat no introdujo cambios significativos en ninguno de ellos: infraestructuras, plantillas docentes, inclusión, Formación Profesional, uso del valenciano o burocracia.

El primero, que el Consell ya ha dotado presupuestariamente con la aprobación de las cuentas de 2026 este viernes-, sigue sin reflejar fechas concretas en cada compromiso. Y los sindicatos cuestionan que la dotación para mejorar las infraestructuras escolares de la zona dana tan solo sea de 2 millones de euros.

El presupuesto, para los sindicatos es "insuficiente", pero consideran positivo que la administración acepte celebrar reuniones monográficas y trimestrales para hacer un seguimiento de la ejecución de las actuaciones.

En este epígrafe, también existe un compromiso de poner en marcha un Plan director de infraestructuras educativas que incluya un plan de confort térmico y un plan de accesibilidad a los centros cuya redacción esté lista antes de acabar el año.

Asimismo, habría una línea de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal. La intención sería que pudieran solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

Ortí y dos docentes. EP

Educación, además, daría continuidad al Pla Edificant que puso en marcha el gobierno de izquierdas integrado por PSPV y Compromís mientras Vicent Marzà se situaba al frente de la Conselleria.

Entre las novedades respecto a las plantillas, la Generalitat adquiriría el compromiso de reducir a 8 días el plazo máximo para cubrir las sustituciones cuando un profesor causa baja. Actualmente, según los sindicatos, la media se sitúa en 10 días hábiles, por lo que la mejora sería de dos jornadas menos.

Burocracia e inclusión

La Conselleria de Educación también propuso abrir "al menos 36 aulas UECO adicionales para el curso 2026/2027. En lo que va de mandato, conviene apuntar, se han abierto 82 aulas UECO.

También se comprometería a crear 135 plazas adicionales de profesorado de audición y lenguaje respecto al curso actual; "impulsar unidades de detección precoz en salud mental"; "desplegar el Plan autonómico de convivencia (CONVIURE)"; y "desarrollar un plan de bienestar docente y de todos los profesionales que atienden el sistema educativo".

Asimismo, incorporaron el aumento de un 30% adicional de profesorado de Educación Social para el curso que viene y la "delegación de competencias en materia de cobertura de puestos de trabajo para la provisión de plazas de Personal no docente de Atención Eduativa (PAE)".

Por último, como novedad, también "regular el procedimiento de selección de centros docentes públicos que desarrollen planes de acción comunitaria a partir del curso 2027/2028".

El punto que generaría "mayor consenso" entre las organizaciones sindicales es el de la reducción de la carga burocrática.

El documento incorpora la aprobación de un nuevo decreto de simplificación administrativa que incluiría, por ejemplo, la implantación del expediente digital del docente (EDEN).

También la derogación parcial de algunos aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de Primaria y Secundaria. Y una cláusula de prohibición de aumento de carga burocrática en toda la normativa autonómica.

Los portavoces sindicales reunidos con la consellera este viernes. EE

Asimismo, instaurar un trámite único para los diferentes proyectos de innovación educativa, la expedición de documentos oficiales de evaluación a través de sello electrónico del órgano en cuestión y la evaluación diagnóstica virtual sin necesidad de corrección para los docentes.

El Ejecutivo autonómico, además, propone el traspaso de la competencia en materia de personal no docente (PAS) de la Conselleria con competencias en Función Pública a la de Educación con la intención de agilizar la cobertura de este personal. Una medida que se hará extensiva también al personal de apoyo educativo (PAE).

Además, se revisaría y unificarían las órdenes aprobadas por el Gobierno del Botánico para simplificar los procedimientos relativos a la inclusión del alumnado.

"Procedimiento simplificado para tramitar las adaptaciones del alumnado NEAE de cara a las pruebas de acceso a la universidad con un plazo máximo de resolución y silencio administrativo positivo", agrega el texto sometido a negociación.

Por último, se implantaría un modelo de "declaración responsable" para determinados casos de permisos y licencias del profesorado sin autorización previa o la integración de la plataforma SAÓ y de los expedientes disciplinarios del alumnado en sus respectivos módulos de ITACA.

FP y valenciano

El apartado del valenciano, que había desaparecido por la división que generaba entre los sindicatos presentes en la mesa de negociación, el departamento de Ortí opta ahora por eliminar la referencia al desarrollo de la Ley de Libertad Educativa y la posibilidad de que entidades colaboradoras pudieran homologar la formación en valenciano.

Ahora, tan solo recoge el desarrollo de plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano. Así como recuperar los certificados de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y el diploma de Maestro en Valenciano para valorarlos como méritos ante cualquier proceso.