La negociación de la Generalitat y los sindicatos vuelve a estancarse y la huelga ya suma 3 semanas sin solución a la vista

La negociación entre la Generalitat Valenciana y los sindicatos docentes para intentar llegar a un acuerdo sobre las condiciones laborales y salariales del profesorado valenciano volvió a estancarse este jueves.

Tres semanas después de que arrancara el paro indefinido en las aulas, el escenario de bloqueo persiste. Y a pesar de las reuniones diarias y el intercambio de propuestas entre la Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales, los avances son más bien pocos.

Aunque el inicio de la semana apuntaba a que el entente podría llegar estos días, lo cierto es que la decimocuarta jornada de paro concluyó igual que la anterior: sin un horizonte claro sobre cuándo será posible que las partes lleguen a entenderse.

STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE llegaron a la mesa de negociación con un posicionamiento claro respecto a los documentos que la noche de antes les remitió el departamento que dirige Carmen Ortí: no aceptarían la propuesta sobre ratios, infraestructuras, plantillas, valenciano, FP o inclusión.

El acercamiento tan solo sería posible en el apartado dedicado a la reducción de la burocracia. Los tres primeros, además, se ratificarían en su rechazo a la propuesta de subida salarial progresiva de hasta 200 euros en 2028 que los dos últimos, sin embargo, sí aceptaron el lunes.

Con estos mimbres, la cita de este jueves debía servir para que todos trasladaran simplemente antes de las 12:00 horas si firmarían un acuerdo. Pero no fue así.

El encuentro arrancó como la reunión del miércoles: volviendo a repasar punto por punto cada una de las ocho propuestas ofrecidas por Educación. Cada sindicato fijó su posición al respecto y el debate se alargó algo menos de cuatro horas.

Tras constatar la falta de consenso, el departamento de Ortí lanzó de nuevo una propuesta a los sindicatos: volvería a remitirles nuevas propuestas el próximo lunes.

El viernes no habría reunión, dado que se aprueban los Presupuestos de la Generalitat de 2026, en los que además están dibujados los fondos que el Consell tiene previsto destinar a Educación: tanto para la subida salarial ya acordada, como para ejecutar las actuaciones en infraestructuras educativas sobre las que siguen sin llegar a un acuerdo con los sindicatos.

El escenario, por tanto, volvería a ser el mismo que el del miércoles por la tarde, cuando las fuerzas sindicales advirtieron que quedaban a la espera de nuevas propuestas y, una vez las recibieran, las someterían a votación entre sus afiliados para saber en qué sentido pronunciarse. Hasta entonces, nada.

Cambio en las reuniones

Como novedad, la Conselleria trasladó a los sindicatos que a partir de la próxima semana -se volverán a reunir el lunes- los encuentros se desarrollarán de otra forma: los sindicatos mantendrán reuniones con cada director general -Personal docente, Infraestructuras, etcétera- para abordar cada una de las peticiones.

En el Gobierno autonómico creen que este tipo de formato podría facilitar el acuerdo, dado que serían reuniones con menos personas y podrían ser más productivas.

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