José Muñoz, CEO de Hyundai, destaca el liderazgo compartido ante desafíos comunes en la Graduación Executive de EDEM

El Roig Arena ha sido la sede de la Graduación Executive de EDEM Escuela de Empresarios, donde este jueves 170 alumnos de los programas 15x15, Advanced Management Program (AMP), Executive MBA y EMBA han recogido sus títulos.

La ceremonia, a la que han asistido más de 1.200 personas, en su mayoría empresarios, directivos y emprendedores, ha estado marcada por el lema 'Empresas diferentes, mismos problemas'.

El acto ha estado presidido por Hortensia Roig, presidenta de EDEM, Juan Roig, presidente de honor de EDEM y presidente de Mercadona, Elena Fernández, directora general de EDEM; y José Muñoz, CEO mundial de Hyundai Motor Company, quien ha ejercido de padrino de la promoción.

Por su parte, Hortensia Roig ha resaltado el papel transformador de la formación. "Como presidenta de EDEM, me siento especialmente orgullosa del impacto que generamos en las empresas a través de las personas. También de los más de 5.000 alumnos que formamos cada año y, sobre todo, de contribuir a impulsar el talento emprendedor y empresarial".

Además, ha destacado el valor diferencial de la actitud a la hora de enfrentarse al cambio. "En EDEM formamos a directivos y directivas, así como empresarios y empresarias, capaces de liderar y transformar organizaciones. La actitud es lo que marca la diferencia", ha apuntado.

"En este sentido, el aprendizaje continuo es una de las claves, pero hacerlo bien no depende solo de lo que sabemos o aprendemos a lo largo de nuestra carrera, sino, sobre todo, de la actitud con la que afrontamos la resolución de los problemas", ha proseguido

En su intervención, el padrino de la promoción, José Muñoz, CEO de Hyundai Motor Company, ha puesto el foco en la formación para afrontar los desafíos empresariales y la importancia del liderazgo.

"Ya sea liderando una startup o una corporación global, los desafíos centrales son los mismos: ejecutar bajo incertidumbre, adaptarse al cambio constante y servir a las personas más allá de los accionistas", ha subrayado.

Además, ha añadido que "los graduados de EDEM salen de aquí equipados no solo con conocimiento, sino con el juicio práctico para liderar cuando el camino no está claro, lo que ocurre en el 100% de los casos".

El encargado de clausurar ha sido Juan Roig, que ha insistido en el papel clave del empresario, haciendo referencia al lema de la graduación.

"Todos los empresarios tenemos los mismos problemas: la diferencia es el número de ceros. Da igual el tamaño o el sector. Todos aspiramos a crear riqueza y empleo, generar beneficios y contribuir al bienestar de la sociedad", ha asegurado.

Y finalizó su intervención destacando que los empresarios: "Desde nuestra posición, debemos sentirnos orgullosos de formar parte del mundo de la empresa, ya sea como empresarios o como directivos, y ser referentes en la sociedad civil".

Programas protagonistas

El Curso 15x15 se ha consolidado como uno de los programas de alta dirección más reconocidos a nivel nacional. Durante 15 jornadas, empresarios y directivos de referencia comparten sus experiencias con los alumnos.

El AMP está dirigido a profesionales con amplia experiencia en gestión. El Executive MBA modular se basa en los programas ABC de EDEM, centrados en áreas clave de la empresa.

Por último, el EMBA permite compatibilizar la formación con la actividad profesional gracias a su formato de fin de semana, ofreciendo una visión integral de las distintas áreas core de la empresa como Estrategia, Operaciones, Finanzas, Marketing, Ventas y Dirección de Personas.

Sobre EDEM

EDEM Escuela de Empresarios forma parte, junto a Lanzadera y Angels Capital, de Marina de Empresas, iniciativa impulsada por Juan Roig en la Marina de València para fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

EDEM es una fundación sostenible económicamente que reinvierte sus beneficios en becas y cuya misión es formar empresarios, directivos y emprendedores, promoviendo el liderazgo, la cultura del esfuerzo y el espíritu emprendedor.

Fundada en 2002 y presidida por Hortensia Roig, su formación se divide en cuatro áreas: Preuniversitaria, Universitaria, Executive Education y Alta Dirección.