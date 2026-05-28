La Generalitat envía a los sindicatos una nueva propuesta con pequeñas mejoras en ratios, pero el bloqueo persiste

La Conselleria de Educación remitió a última hora de este miércoles a los sindicatos docentes una nueva propuesta de mejoras laborales al profesorado para tratar de llegar a un acuerdo que permita frenar la huelga educativa indefinida, que ya suma 14 jornadas.

Un total de ocho documentos -el departamento de Carmen Ortí decidió el lunes segmentar la negociación por puntos al considerar que puede ser más sencillo lograr consensos de esa manera- que recogen algunos cambios respecto a la última oferta debatida por la mañana, pero quesigue sin convencer a las fuerzas sindicales.

Al menos, a STEPV, UGT y CCOO, que remitieron por la noche un comunicado conjunto en el que avanzaban que rechazarían el epígrafe de las ratios y el acuerdo de subida salarial progresiva hasta 200 euros en 2028 que ya firmaron CSIF y ANPE el pasado lunes.

Por lo que respecta al primero, la Generalitat plantea ahora una ratio máxima de 18 alumnos en la educación de 2-3 años a partir del curso 2027/2028. Algo que se mantendría en el primer curso de Infantil.

Sin embargo, en 2º el límite pasaría a ser de 22 por aula y en 3º de Infantil el límite seguirá siendo de 25 hasta que en 2028/2029 baje a 22.

Primaria, por su parte, seguiría sin prácticamente cambios: la mayoría de los niveles mantendrían un tope de 25 alumnos, salvo el primer curso, que contaría un 22 en el ejercicio académico 2029/2030.

El cambio más sustancial es en la ESO, donde proponen rebajar progresivamente el límite actual de 30 estudiantes a partir del curso 2028/2029, situándose de la siguiente manera e 2031/2032: 25 en 1º; 26 en 2º; 27 en 3º; y 28 en 4º. Se trata de un estudiante menos por nivel que en el último documento presentado.

En Bachillerato el límite de 35 alumnos se reduciría progresivamente en un alumno por curso a partir de 2029/2030, por lo que el objetivo sería alcanzar los 32 alumnos en primer curso y 33 en segundo dentro de seis años.

Propuesta de ratios de la Conselleria de Educación a los sindicatos. EE

En caso de que no pudiera aplicarse la reducción en las aulas por falta de infraestructuras, se garantizaría la dotación de personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.

Y el Gobierno valenciano se compromete a "seguir la disminución progresiva hasta alcanzar los 22 alumnos en todos los niveles de Infantil y Primaria, los 25 en la ESO y 30 en Bachillerato".

Educación también invita a constituir mesas de trabajo para seguir avanzando en la reducción de ratios en todas las enseñanzas "en función de la disponibilidad presupuestaria".

Asimismo, también establecer reducciones adicionales con atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y 8 alumnos en las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) a partir del curso 2027-2028.

Una serie de mejoras que los tres convocantes de la huelga tildaron de "insuficientes", dado que empeoraba el redactado respecto al documento del lunes pasado, en el que se planteaba una rebaja de ratios previa al plazo fijado por el Gobierno de España en su anteproyecto de ley, pendiente de ser votado en el Congreso.

La falta de entendimiento, no obstante, no se circunscribe a este apartado en exclusiva. También se extiende al acuerdo retributivo: STEPV, UGT y CCOO insistieron en que se elaboró con "mala fe negociadora" y no recupera el 20% del poder adquisitivo perdido desde 2010 (aproximadamente 500 euros mensuales), que es lo que reclamaban.

También criticaron que las mejoras no alcanzaran al profesorado interino e insistieron en que la revisión salarial de acuerdo al IPC tan solo se aplicaría a la subida de 50 euros en enero de 2028 y no sobre la totalidad del incremento retributivo: los 200 euros.

Infraestructuras y plantillas

Por lo que respecta al resto de puntos, la Generalitat no introdujo cambios significativos en ninguno de ellos: infraestructuras, plantillas docentes, inclusión, Formación Profesional, uso del valenciano o burocracia.

Reunión de este miércoles en la Conselleria de Educación. EE

El primero, que el Consell ya cuantificó el martes tras el anuncio del acuerdo en Presupuestos para 2026, sigue sin reflejar fechas concretas en cada compromiso. Y los sindicatos cuestionaron que la dotación para mejorar las infraestructuras escolares de la zona dana tan solo sea de 2 millones de euros.

"El presupuesto es insuficiente", subrayaron, si bien sí reconocieron como positivo que la administración aceptase celebrar reuniones monográficas y trimestrales para hacer un seguimiento de la ejecución de las actuaciones.

En este epígrafe, también existe un compromiso de poner en marcha un Plan director de infraestructuras educativas que incluya un plan de confort térmico y un plan de accesibilidad a los centros cuya redacción esté lista antes de acabar el año.

Asimismo, habría una línea de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal. La intención sería que pudieran solicitarayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

Educación, además, daría continuidad al Pla Edificant que puso en marcha el gobierno de izquierdas integrado por PSPV y Compromís mientras Vicent Marzà se situaba al frente de la Conselleria.

Entre las novedades respecto a las plantillas, la Generalitat adquiriría el compromiso de reducir a 8 días el plazo máximo para cubrir las sustituciones cuando un profesor causa baja. Actualmente, según los sindicatos, la media se sitúa en 10 días hábiles, por lo que la mejora sería de dos jornadas menos.

Ahora bien, el hecho de que no se incluya mención alguna respecto a la recuperación del "profesorado que fue recortado de los acuerdos de plantillas, así como tampoco sobre los recortes de las EOI, conservatorios y FPA", no sentó bien en las organizaciones sindicales, que este jueves deberán posicionarse sobre este apartado.

Burocracia e inclusión

La Conselleria de Educación también propuso abrir "al menos 36 aulas UECO adicionales para el curso 2026/2027. En lo que va de mandato, conviene apuntar, se han abierto 82 aulas UECO.

La Generalitat también se comprometería a crear 135 plazas adicionales de profesorado de audición y lenguaje respecto al curso actual; "impulsar unidades de detección precoz en salud mental"; "desplegar el Plan autonómico de convivencia (CONVIURE)"; y "desarrollar un plan de bienestar docente y de todos los profesionales que atienden el sistema educativo".

Asimismo, incorporaron el aumento de un 30% adicional de profesorado de Educación Social para el curso que viene y la "delegación de competencias en materia de cobertura de puestos de trabajo para la provisión de plazas de Personal no docente de Atención Eduativa (PAE)".

Por último, como novedad, también "regular el procedimiento de selección de centros docentes públicos que desarrollen planes de acción comunitaria a partir del curso 2027/2028".

Directores de centro piden a Educación una negociación "real" y "digna". EP

Un redactado sobre la que los sindicatos no emitieron opinión al respecto, por lo que se desprende que podrían estar de acuerdo con la mayoría de los puntos fijados sobre el papel. Como también lo estarían con el desarrollo del apartado de la reducción de la carga burocrática.

Como ya hicieron el martes, STEPV, CCOO y UGT reconocieron que este era el punto que contaba con "mayor consenso por parte de las organizaciones sindicales".

El documento incorpora la aprobación de un nuevo decreto de simplificación administrativa que incluiría, por ejemplo, la implantación del expediente digital del docente (EDEN).

También la derogación parcial de algunos aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de Primaria y Secundaria. Y una cláusula de prohibición de aumento de carga burocrática en toda la normativa autonómica.

Asimismo, instaurar un trámite único para los diferentes proyectos de innovación educativa, la expedición de documentos oficiales de evaluación a través de sello electrónico del órgano en cuestión y la evaluación diagnóstica virtual sin necesidad de corrección para los docentes.

El Ejecutivo autonómico, además, propone el traspaso de la competencia en materia de personal no docente (PAS) de la Conselleria con competencias en Función Pública a la de Educación con la intención de agilizar la cobertura de este personal. Una medida que se hará extensiva también al personal de apoyo educativo (PAE).

Además, se revisaría y unificarían las órdenes aprobadas por el Gobierno del Botánico para simplificar los procedimientos relativos a la inclusión del alumnado.

"Procedimiento simplificado para tramitar las adaptaciones del alumnado NEAE de cara a las pruebas de acceso a la universidad con un plazo máximo de resolución y silencio administrativo positivo", agrega el texto sometido a negociación.

Por último, se implantaría un modelo de "declaración responsable" para determinados casos de permisos y licencias del profesorado sin autorización previa o la integración de la plataforma SAÓ y de los expedientes disciplinarios del alumnado en sus respectivos módulos de ITACA.

FP y valenciano

El apartado del valenciano, que había desaparecido por la división que generaba entre los sindicatos presentes en la mesa de negociación, el departamento de Ortí opta ahora por eliminar el apartado del desarrollo de la Ley de Libertad Educativa y la posibilidad de que entidades colaboradoras pudieran homologar la formación en valenciano.

Ahora, el epígrafe tan solo recoge el desarrollo de plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano. Así como recuperar los certificados de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y el diploma de Maestro en Valenciano para valorarlos como méritos ante cualquier proceso.

"Los sindicatos consideramos una burla la propuesta y denunciamos la falta de interés de la administración por la lengua propia", reprocharon en un comunicado.

También lamentaron que la Conselleria no aceptase introducir en su hoja de ruta mantener determinados ciclos formativos para el próximo curso.