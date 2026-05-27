La Generalitat plantea una inversión de 373M de euros en infraestructuras educativas en los Presupuestos de 2026

La Conselleria de Educación trasladó a los sindicatos docentes este martes en la mesa de negociación una propuesta en la que cuantifica las inversiones que realizará la Generalitat Valenciana en infraestructuras educativas en los próximos presupuestos.

En total, las cuentas de 2026 que el Consell remitirá a Les Corts para su tramitación parlamentaria este mismo viernes, contemplarán un total de 372,7 millones de euros para llevar a cabo distintas actuaciones.

En las reuniones anteriores, Educación ya había puesto sobre la mesa algunas de las medidas que pretendía implementar para mejorar los centros públicos de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, hasta ahora no había cuantificado cada una de ellas. Algo que cambió este martes, tras el anuncio de Vox de que habían alcanzado un pacto con el PP para los Presupuestos de la Generalitat.

La mayor parte del montante dedicado a la infraestructura educativa se destinará a "impulsar" la ejecución del Pla Edificant a partir de las herramientas de seguimiento de las que dispone la Conselleria, con el objetivo de "mejorar la ejecución de las delegaciones otorgadas". En total, este proyecto estará dotado con 229,7 millones procedentes del presupuesto total.

En segundo lugar, se destinarán 131 millones de euros a inversiones propias del departamento que dirige Carmen Ortí, recogidas en el capítulo VI de los presupuestos. Pese a que las actuaciones todavía no han sido detalladas, la Generalitat resalta que se podrán consultar con total "transparencia".

Por otro lado, la propuesta contempla el lanzamiento de una línea de subvenciones dirigida a ayuntamientos para la mejora de los centros educativos de propiedad municipal (CEIPs y CEE).

En concreto, establece que a partir de estos subsidios se podrá solicitar ayuda económica para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, las reparaciones, las instalaciones eléctricas y la climatización de los centros, entre otros aspectos.

Se llevará a cabo bajo el nombre de 'Plan Recole' y estará dotado con un presupuesto de 10 millones de euros. Este se enmarcará en los Presupuestos de la Generalitat para 2026.

Además, la Generalitat plantea la puesta en marcha de un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluya un Plan de Confort Térmico y un Plan de Accesibilidad en los centros educativos. Tal y como detalla el documento, la primera entrega de este sistema está prevista antes de acabar el 2026.

Zona dana

Con respecto a los centros educativos de la zona que resultaron dañados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, la Generalitat también propone a los sindicatos un Plan Director de Infraestructuras Educativas exclusivo para esta zona, el cual estará dotado con dos millones de euros.

Además, también aseguran que "prestarán especial atención a los centros dañados por la dana".

Por último, proponen establecer de reuniones trimestrales de seguimiento para evaluar el estado de ejecución de las inversiones en infraestructuras educativas y reunión monográfica antes de que acabe este curso.

El documento, en todo caso, se debatirá este miércoles a primera hora de la mañana porque tras casi cinco horas de negociación, tan solo se habían abordado otras dos cuestiones: ratios y burocracia, sin que tampoco se produjera una firma en ninguno de estos puntos.