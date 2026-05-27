CSIF, uno de los cuatro sindicatos convocantes, desconvoca la huelga indefinida de los profesores valencianos

Los portavoces de CSIF a la izquierda de la imagen en los primeros días de huelga. EE

CSIF, uno de los cuatro sindicatos convocantes de la huelga educativa indefinida, ha decidido "desconvocar las protestas" que arrancaron el pasado 11 de mayo. Esto es, se baja del paro indefinido, por lo que tan solo mantendrían las movilizaciones STEPV, UGT y CCOO.

En un comunicado remitido a primera hora de la mañana, el sindicato considera "imprescindible centrarse en la negociación" con la Conselleria de Educación para "conseguir más avances que beneficien al conjunto de docentes y, en general, a la educación pública valenciana".

La decisión, no obstante, "no significa dar un cheque en blanco al Consell", según apuntan. Por lo que no renuncian a "movilizaciones futuras si no se confirman otras mejoras en las próximas negociaciones".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) fue uno de los sindicatos firmantes del acuerdo salarial propuesto por la Generalitat para tratar de desconvocar la huelga indefinida por el que los docentes verían incrementadas sus nóminas de forma progresiva con hasta 200 euros mensuales a partir de enero de 2028.

La subida salarial respaldada por esta organización y también por ANPE supone 75 euros más en las nóminas a partir de septiembre de 2026, otros 75 a partir de enero de 2027 y los 50 restantes un año más tarde, en enero de 2028.

Un planteamiento, por tanto, con el que la mejora sería de 150 euros antes de las próximas elecciones autonómicas, mientras que la cuantía restante hasta llegar al total pactado se empezaría a percibir una vez pasada la cita en las urnas.

El incremento retributivo iría ligado al IPC en su totalidad, según aclaró este martes el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. Si bien la Conselleria apenas un día antes comunicó que esto tan solo aplicaría sobre la última revisión de los 50 euros de 2028.

La aclaración despertó un importante malestar entre el resto de sindicatos. STEPV, UGT y CCOO censuraron que ese matiz no se había planteado de tal manera en la reunión del lunes.

Según la versión de estas organizaciones, si esto se pactó una vez abandonaron ellos la mesa de negociación con los otros dos sindicatos firmantes, supondría "negociación de mala fe". Por lo que reclamaron el acta del encuentro para saber qué se dijo exactamente en la jornada sobre el tema en cuestión.

"La Conselleria nos ha dicho que no nos la da porque está todavía redactándose. Están escondiéndola", acusaron para acto seguido advertir que si ese detalle se negoció sin ellos, denunciarían el acuerdo "al tratarse de un delito".

Educación, en su defensa, subrayó que desde el principio el acuerdo afectaba a los 200 euros en su conjunto e instó a que si se había dado pie a un "malentendido" -en palabras de McEvoy- y eso había impedido que se sumaran a la firma, podían adherirse sin problemas.

Pero no ocurrió y estos tres sindicatos incidieron en que no se había tratado de una mala interpretación por su parte. Como prueba, aportaron el comunicado que realizó la propia Generalitat en el que se especificaba que la revisión tan solo se haría "de los últimos 50 euros para 2028".

"Hito histórico"

En el comunicado remitido a los medios, CSIF señala que la firma de ese acuerdo monográfico, centrado en las retribuciones, ha supuesto "un hito histórico" y un reconocimiento retributivo a la labor docente que no se había producido en décadas.

El sindicato recalca que ese pacto concreto resulta un avance que debe permitir lograr otros en ratios, disminución de burocracia o infraestructuras, entre otros temas que se están abordando en mesas sectoriales.

La central sindical recalca que esas mejoras superan significativamente las del reciente acuerdo que CSIF no firmó en Asturias por considerarlo insuficiente en cuanto al incremento retributivo y que otras organizaciones sindicales sí rubricaron cuando la subida era de 140 euros.

También mejora el último acuerdo en Cataluña que recogía peores condiciones que en la Comunitat Valenciana y que también apoyaron con su firma otros sindicatos que en la Comunitat rechazan.