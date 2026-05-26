La contradicción de José María Ángel: dice que crearon su título falso para forzar su dimisión pero presumía de esos estudios

El excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel declaró el pasado viernes como investigado ante el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia por su título falso de diplomatura en Archivística y Biblioteconomía. En el interrogatorio, que duró más de una hora, hubo una afirmación especialmente destacada al magistrado. "No tenía ni idea de la existencia del mismo. Alguien lo hizo para injuriarme y forzar mi dimisión", aseguró.

Ese título estaba en el expediente de Ángel en la Diputación de Valencia, donde es funcionario. El juez ha sostenido hasta la fecha que los presuntos delitos estarían prescritos al ser una falsificación de 1983. Sin embargo, la Audiencia Provincial -una tesis que también sostiene la Fiscalía- considera que se podría haber valido del título no tanto para ser funcionario sino para mantenerse en el puesto de trabajo hasta el año 2024 mediante la solicitud de prórrogas en el servicio activo en la corporación.

Este es el motivo por el que los magistrados reabrieron la investigación archivada por el juzgado y el instructor citó a Ángel la semana pasada. El excomisionado -y exsecretario autonómico de Emergencias durante el Gobierno de Ximo Puig- negó en varias ocasiones tener conocimiento de ese título falso, si bien en varios perfiles suyos -personales y profesionales- exhibió estudios en Archivística y Biblioteconomía.

Por ejemplo, en su currículum cuando era alcalde de l'Eliana. "En 1978 se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y, en 1980, finalizó sus estudios de Archivística y Biblioteconomía en la misma universidad", exponía en la web del Ayuntamiento.

En su viejo currículum, encontrado también en versiones antiguas de la web del PSPV-PSOE, cuando él era el secretario de Políticas Municipales, constaban también las dos carreras universitarias: "Geografía e Historia" y "Archivística y biblioteconomía".

En el viejo currículum de Ángel, encontrado también en versiones antiguas de la web del PSPV-PSOE cuando él era el secretario de Políticas Municipales, constaban también las dos carreras universitarias. "Geografía e Historia" y "Archivística y biblioteconomía".

Su condición de geógrafo apareció igualmente reflejada en varios contenidos publicados en medios de comunicación, así como en su biografía en Wikipedia, actualizada en 2012 por un concejal de L'Eliana.

El propio perfil de Facebook de José María Ángel decía: "Ha estudiado Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia".

Facebook de José María Ángel.

El excomisionado explicó al juez que entró a la Diputación en 1982 a través de un concurso público -el único momento en el que le pidieron documentación- y después como funcionario de archivos y bibliotecas.

Eso le permitió optar después a cuerpo de ayudantes grupo B (hoy A2), que es la categoría en la que ha prestado servicio los últimos años y para la cual no se requería titulación. Según ha defendido, la titulación no influía en sus retribuciones.

Pero llegó el año 2015, cuando lo nombraron director general de Emergencias de la Generalitat con rango de secretario autonómico hasta 2019. En aquel 2015 era senador y la Diputación le hizo un decreto manteniéndolo en servicios especiales.

Así que pidió varios certificados, según argumentó, para solicitar los trienios. El fiscal anticorrupción insistió especialmente en sus preguntas en ese certificado facilitado en 2015 por el que era en ese momento jefe de Personal en la Diputación, y en el cual se incluía el título falso.

El representante del Ministerio Público le interpeló sobre por qué no advirtió a la corporación de que era erróneo si vio que constaba esa titulación. Él respondió que pensó que podía deberse a un curso de ESADE que realizó o a una fe de erratas. No le dio, comentó, mayor importancia y no lo utilizó "para nada".

Además, hizo hincapié en que en el Portal de Transparencia de la Generalitat no constaba ese título falso. Algo que es cierto, puesto que sólo se recogían cursos realizados por Ángel. Entre ellos el de Esade. Él mismo lo colgó en su perfil de Facebook el pasado verano -antes de que estallara toda la polémica con su posterior dimisión-.