Semana clave para la educación valenciana: sindicatos y Consell se citan este lunes tras la protesta de 30.000 personas

Los equipos negociadores de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT están trabajando este domingo para ultimar el documento que presentarán este lunes a la consellera de Educación, Carmen Ortí. Este movimiento busca desbloquear un conflicto que ya suma dos semanas de huelga indefinida en el sector educativo no universitario.

Según recoge Efe de los sindicatos, este documento es la pieza que la Administración reclamaba para sentarse a la mesa. "La consellera Ortí estaba esperando un nuevo documento de propuestas para poder convocarnos a negociar", explicaron tras conocer la disposición de la Generalitat durante la movilización del viernes.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha movido ficha a través de sus redes sociales. "La educación de nuestros jóvenes merece diálogo, negociación y acuerdos", ha afirmado en X. Y ahí anunciaba poco antes del arranque de la manifestación en Valencia siete compromisos para "dignificar el trabajo de quienes enseñan cada día".

Esta oferta reitera la ya presentada en la que destacan la subida salarial de 200 euros mensuales para más de 78.000 docentes. Esta mejora se aplicaría de forma progresiva: 75 euros en septiembre de 2026, otros 75 en enero de 2027 y los 50 finales en enero de 2028.

Al aspecto económico, el presidente ha comprometido la reducción de la carga burocrática mediante un "decreto de simplificación" y la creación del "Expediente Digital del Docente". "Seguimos dialogando con voluntad real de entendimiento", ha asegurado Pérez Llorca.

Este acercamiento se produce bajo la presión de la multitudinaria manifestación que este sábado ha recorrido el centro de Valencia. Unas 30.000 personas, según la Delegación de Gobierno, abarrotaron las calles bajo el lema Ja n’hi ha prou para exigir menos ratios, más plantilla y una defensa firme de la escuela pública.

Desde el sindicato UGT, Maite Tarazona destaca que la lucha es compartida por toda la comunidad. "El 80 o el 90 % de lo que pedimos es para el bienestar de sus hijos", sostuvo, agradeciendo el apoyo de las familias que acudieron en masa a la convocatoria.

Las críticas políticas han acompañado la movilización del sábado. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha exigido al presidente que "dé la cara" y no se esconda ante una situación que calificó de "histórica y llena de razón". Beatriu Cardona, de Intersindical, lamentó que la televisión pública autonómica emitiera toros en lugar de cubrir la protesta.

El calendario de este lunes será frenético. A las 9:00 horas, los sindicatos esperan entregar su propuesta en la Conselleria. Posteriormente, a las 10:00, ofrecerán una rueda de prensa para detallar sus exigencias antes de iniciar una jornada de concentraciones en València, Alicante, Elche y Castellón con la que arrancarán la tercera semana de paros.