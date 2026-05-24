Irene Arias, hija del excentral del Valencia, asesora a parejas de futbolistas: "Se nos ve como objetos pero es muy sacrificado"

Irene Arias lleva el fútbol en las venas. Es hija, pareja y madre de hombres futbolistas, algo que le ha permitido vivir infinidad de momentos "buenos y malos" junto a ellos.

Pero no es oro todo lo que reluce, y es precisamente lo que quiere mostrar al mundo: 'El fútbol... lo que nadie ve'.

Así se llama su proyecto de acompañamiento emocional para las mujeres de deportistas de élite. Porque, asegura, a ellas "se las ve como objetos, pero es una vida muy sacrificada".

Desde que nació, Irene ha vivido el fútbol. En parte esto es gracias a su padre, Ricardo Arias, histórico del Valencia CF que vistió la camiseta entre 1976 y 1992.

Precisamente gracias al otro equipo de la ciudad, el Levante UD, Irene conoció a su actual pareja, el exjugador -y ahora entrenador- Luismi Loro.

Se conocieron cuando el futbolista llegó al equipo 'granota' con 21 años. Ahora ya llevan 25 juntos.

Tras toda una vida con él, reconoce que su punto de inflexión llegó el pasado verano. Entonces, Luismi se fue a Arabia a entrenar a un equipo.

"Yo nunca había experimentado eso, siempre habíamos estado juntos a lo largo de su carrera en todos los cambios, pero ese fue el que me hizo click", explica Irene.

Confiesa haberlo pasado "realmente mal": "Me di cuenta de la soledad que vivimos las mujeres de futbolistas o entrenadores y el escaso apoyo o entendimiento que tenemos".

En ese momento, apunta, decidió impulsar el proyecto que "tenía mucho tiempo en mente".

Asegura que en ese momento se vio "capacitada", ya que considera que se debe "tener un bagaje" para poder apoyar emocionalmente a mujeres de deportistas "y haber vivido muchas situaciones buenas y malas".

Irene pone en valor que, para sobrellevar este tipo de circunstancias, los futbolistas "sí que tienen una red de apoyo y cada vez menos miedo a hablar de la salud mental". "Pero las mujeres no", contrasta.

De esta forma, el proyecto 'El fútbol... lo que nadie ve' busca servir de apoyo emocional para las mujeres de deportistas de élite y miembros de cuerpo técnico.

En concreto, Irene ofrece dos tipos de acompañamiento. "Pueden requerir mi ayuda para un año de fútbol natural, desde la pretemporada hasta terminar la temporada; o para momentos clave", explica.

Son sesiones privadas donde, a través de una videollamada, Irene asesora a estas mujeres, además de hacerles un seguimiento y darles las herramientas que necesitan.

Todo ello se realiza "de manera privada y confidencial", ya que muchas mujeres buscan la mayor discreción posible "precisamente por el rechazo generalizado".

Además, destaca que no necesariamente deben ser mujeres de futbolistas: "Mi experiencia es el mundo del fútbol, pero la vida es muy parecida en cualquier deportista de alto rendimiento".

"Sostenemos a la familia, nos vamos de un día para otro a un sitio diferente, estamos solas, criamos a nuestros hijos fuera de nuestras ciudades...", apunta Irene.

Ella sostiene que todo ese sacrificio muchas veces no se percibe, como tampoco se ve la "normalidad" de la vida de un futbolista.

"Existe una especie de burbuja, todo el mundo piensa que los futbolistas son intocables", lamenta Irene. Y añade: "Por eso, precisamente, también quise crear este proyecto".

Para ella, la visión de la pareja del futbolista tampoco es la correcta: "Cuando mi padre jugaba a fútbol, las mujeres no tenían estereotipos". "Ha cambiado para bastante peor", afirma.

Ahora, a su parecer, existe "mucho rechazo" a la mujer de un deportista de élite. Esto cree que se debe, en parte, a la "mayor exposición" en redes sociales.

Entiende que "como cualquier persona", las mujeres buscan "mostrar lo mejor" de sus vidas.

Esto, apunta, puede ser lo que hace que la gente tenga "una visión muy cerrada de las mujeres de los jugadores": "Piensan que son unas aprovechadas y solo se dedican a arreglarse".

Ella lo desmiente, como también niega que las mujeres solo se dediquen "a tener hijos y ya está". "Se nos ve como objetos al lado de ellos, y realmente es una vida muy sacrificada", subraya.

De hecho, asegura que "probablemente, detrás de las publicaciones en redes sociales haya mujeres muy vulnerables que pasan mucho tiempo solas y se sienten muy incomprendidas".

Por ejemplo, relata cómo "cuando una mujer dice que está sola" surgen múltiples comentarios en el mismo sentido: "Dicen que no tiene derecho a quejarse porque vive muy bien y puede permitirse quedarse en casa con sus hijos".

Ante esto, Irene mantiene firme su visión: "Para mí son mujeres muy valientes". "No todo el mundo decide sacrificar su vida por seguir y ayudar a su pareja", explica.

Ella se muestra satisfecha con su decisión. En su caso, Irene no llegó nunca a ejercer su profesión, aunque sí que terminó su carrera: "Entendí que si quería formar una familia y apoyar a mi pareja, eso era lo que tenía que hacer".

Ahora quiere alzar la voz y ayudar a quienes atraviesan una situación similar a la que un día vivió Irene en su propia piel.