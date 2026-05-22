Los médicos piden a Conselleria de Sanidad la reducción de jornada a 35 horas y apoyo en las reivindicaciones estatales

Los frentes abiertos en la Comunitat Valenciana en el empleo público aumentan. A la huelga indefinida de profesores se suman los paros intermitentes del sector sanitario para que la Generalitat mejore las condiciones laborales de los médicos.

Este mismo jueves, el comité de huelga de CESM-CV mantuvo la primera reunión con la Conselleria de Sanidad, la cual les dejó con un sentimiento "agridulce" pese a que observaron "un talante negociador".

De igual manera, han comunicado continuarán con los paros intermitentes hasta que la Administración les dé una respuesta concreta a sus reivindicaciones "clave". "No vamos a aceptar humo", han asegurado.

Esta es la cuarta semana de paros de los médicos desde que se convocó la huelga indefinida a nivel nacional para exigir un Estatuto Marco propio y la segunda a nivel autonómico para exigir mejoras en sus condiciones.

En esta, el seguimiento del paro fue, según la Conselleria de Sanidad, de un 7,37% de media en la Comunitat Valenciana: un 12% en la provincia de Alicante; un 2,53% en Castellón y 5,74% en Valencia.

Al respecto, Herrero explicó que desde Conselleria se han comprometido a presentarles la próxima semana un documento con una contraoferta a las 19 medidas "imprescindibles" que el Sindicato Médico les ha trasladado para mejorar la calidad asistencial y sus condiciones de trabajo.

Además, explicaron que la Conselleria ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones que se están planteando a nivel nacional frente al Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el departamento que dirige Marciano Gómez ha reconocido, respecto de las reivindicaciones autonómicas, la necesidad de establecer la jornada de 35 horas semanales y mejorar las condiciones de trabajo que permitan dar una atención de calidad.

En ese sentido, el vicesecretario general de CESM-CV, ha explicado algunos de los puntos que son "irrenunciables", además de 35 horas de lunes a viernes, son el cierre "real" de agendas para poder atender de forma adecuada a todos los pacientes citados; la apertura de los PAC/PAS 24 horas todos los días o la cobertura de todas las sustituciones.

También que todos los SAMU lleven médicos o realizar solo las tres guardias obligatorias y en caso de que se sobrepasen tengan una remuneración "acorde al sobreesfuerzo realizado" y un aumento de la plantilla de médicos y facultativos acorde a la cartera de servicios ofertada. "No podemos más", ha subrayado.

Por ello, ha recalcado que su voluntad es "continuar el conflicto hasta obtener una mejora en la calidad asistencial y en sus condiciones laborales" y en ese sentido ha urgido a todos los médicos y facultativos a "mantener toda la presión dentro de los límites legales".

"Mantener la presión"

Preguntado por si estarían dispuestos a convocar una huelga indefinida como en la educación pública valenciana, ha mantenido que "lo primero sería realizar un sondeo honesto" para calibrar el seguimiento que tendría esta medida, ya que cada día de paro se descuenta a los médicos 300 euros de su nómina.

Además, ha reivindicado que aunque comparten con los maestros un nivel "muy similar" de vocación en el caso del colectivo médico "mantiene un vínculo tan estrecho con sus pacientes" que les impide secundar la huelga.

Al respecto, ha recalcado "el éxito" de los paros hasta ahora, pese a "los abusivos" servicios mínimos impuestos por Conselleria, y de las manifestaciones "multitudinarias" de Valencia y Alicante. "No vamos a permitir que esta negociación se cierre en falso", ha apostillado.