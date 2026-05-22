La jueza de la dana cita como testigo a la diputada provincial Reme Mazzolari tras declarar la exalcaldesa de Chiva

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana de 2024 ha citado en calidad de testigo a la diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, y ha solicitado a ella y al diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, aportar voluntariamente sus llamadas de aquel día.

Así consta en una providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictada por la jueza tras la declaración como testigo de la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, quien ha afirmado que el 29 de octubre de 2024 llamó a ambos diputados.

Asimismo, ha acordado que se cite de nuevo a Mascarell por si quiere aportar sus llamadas anteriores a las 18:55 horas del 29 de octubre de 2024 realizadas a la entonces alcaldesa de Chiva.

La jueza también ha acordado, tras la conformidad dada por la exalcaldesa, pedir a la compañía telefónica facilitada por la testigo que remita la factura de su teléfono móvil, con el fin de recabar el listado de llamadas emitidas por la misma el 29 de octubre de 2024 relacionadas con la emergencia, y que la letrada judicial proceda a su cotejo.

En cuanto a la declaración de este viernes de Fort ante la magistrada, la que fuera alcaldesa de la localidad durante la dana ha asegurado que sobre las 19 o 19.30 horas del 29-O "vino un golpe de agua brutal y se desbordó absolutamentetodo".

La testigo ha explicado que el día 29 de octubre llovió "desde primera hora", sobre las 6.30 horas, pero luego paró y no volvió a cogerse hasta las 15 o 15.30 horas.

Sobre las 17 horas, ha proseguido, le llamaron de la Diputación para preguntar por el barranco y como lo veía desde su casa se percató de que estaba "bien", con lo que no entendía la preocupación, ha dicho.

En esos momentos sí empezó a bajar agua con coches y contenedores. Le volvieron a llamar y el barranco seguía bien, "pero era la calle la que tiraba toda el agua del barranco", ha indicado.

"Nos quedamos sin agua, sin luz, sin carreteras y sin gas durante una semana". De hecho, ha comentado que sobre las 17.30 horas ya hubo llamadas al '112' de personas en Chiva "con problemas muy graves", ha relatado.

Sobre las 19 o 19.30 horas, ha continuado, "vino un golpe de agua brutal, como si se hubiese abierto un pantano o una presa, y se desbordó absolutamente todo. Desde la primera planta se podía tocar el agua", ha expuesto.

En esos momentos ella llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, y le dijo que ya se habían inundado. "Ya era de noche, pero teniendo en cuenta que era invierno, podían ser las 18.30 o 19 horas", ha señalado.

La exalcaldesa ha explicado que el barranco "en ningún momento" amenazó con desbordarse, pero en Chiva "había agua por todas partes. "Me sentí muy sola como alcaldesa", ha lamentado.

Esa noche la Policía Local pasó a recogerla para unirse a la Guardia Civil y en ese instante el teniente le trasladó que habían tenido una baja. Eran sobre las 21 o 22 horas.

"Cuando empezaron a sacar a gente de sus casas ya iban todos en pijama. Muchas personas mayores, en sillas de rueda. Costó mucho sacarlas y rescatarlas. Gente que se había quedado colgando con el cable de una antena", ha descrito sobre aquella tarde.