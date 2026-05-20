Los plazos de la ley de Acompañamiento apuntan a que se llevará a Les Corts después de los Presupuestos

El Gobierno valenciano se prepara para presentar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 en cuestión de días a la espera de que se cierren los últimos flecos de la negociación entre el PP y Vox y de que no haya contratiempos.

Anuncio de acuerdo, aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo y registro en Les Corts serían los pasos inmediatos. Algo que, habitualmente, se replica en la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento, y que suele salir adelante con la de las cuentas.

Esta vez, sin embargo, los plazos apuntan a que esta ley -concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica- pueda entrar en el Parlamento autonómico con posterioridad a la de Presupuestos.

Tal como informó EL ESPAÑOL, el Gobierno valenciano reactivó la ley de Acompañamiento hace varias semanas ante la expectativa de tener nuevas cuentas. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya había encarrilado un acuerdo con Vox tras semanas de negociaciones abiertas con la secretaria general adjunta de este partido, Montse Lluis.

El pacto, de hecho, estaba prácticamente ultimándose en abril a falta de algunas cuestiones. Pero las conversaciones sufrieron un frenazo coincidiendo con el debate sobre la "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero para el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- aupado por Vox tras los acuerdos de Gobierno con el PP en Extremadura y Aragón y en plena campaña de las elecciones andaluzas.

Pasados estos comicios, parece ya el momento propicio para retomar el asunto. Nadie vaticina fecha exacta en la que los Presupuestos entrarán en Les Corts, pero en el Parlamento autonómico se trabaja desde hace semanas con alargar el calendario para habilitar el mes de julio, como publicó este periódico. Probablemente sea a finales.

Tramitación conjunta

Mientras todo esto sucede, las Consellerias también llevan tiempo elaborando la ley de Acompañamiento. No es necesario que ésta se apruebe junto a la de las cuentas porque pueden obtener luz verde de manera independiente. Pero los presupuestos sí son necesarios para que se salga Acompañamiento y por eso todos los Gobiernos autonómicos han intentado tramitar ambas a la vez.

El motivo es que se aprovecha esta norma para introducir múltiples cambios legales que el Ejecutivo quiere hacer de manera simultánea. Algo que se vuelve a repetir ahora.

Precisamente ante la posibilidad de que no hubiera ley de Acompañamiento en 2026, el anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comenzó a elaborar -tal como publicó EL ESPAÑOL- un nuevo decreto Simplifica II que, en realidad, se ha convertido en un ómnibus.

El nuevo jefe del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, siguió adelante con él, ya bajo su mandato y con su sello.

Esta fórmula del ómnibus, sin embargo, ha sido criticada por la Abogacía de la Generalitat, que no ve que se justifique la "extraordinaria y urgente necesidad" que marca la Constitución para este tipo de decretos.

La mayoría de enmiendas del citado Simplifica II se basaron en la reducción de trámites o la agilización de procedimientos. Pero no había modificaciones sustanciales de leyes. Fuentes del Gobierno explicaron en su momento que el motivo era que las Consellerias estaban incluyendo este tipo de cambios en la ley de Acompañamiento. Algo que habrá que esperar para comprobar.

En todo caso, la ley de Acompañamiento tiene que pasar por una serie de fases diferentes a la de presupuestos. Una vez se cierre, deberá salir en primer lugar a exposición pública. Posteriormente, tendrá que contar con los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Consejo Económico y Social (CES). Superado todo ello, lo que se traduce en varios días -tal vez alrededor de dos semanas-, irá a Les Corts.

De manera que, si todo sale según lo previsto, Presupuestos comenzará su andadura parlamentaria antes y luego llegará Acompañamiento. En todo caso, desde el PP confían en que la tramitación de ambas se acompase y puedan ser aprobadas a la vez en julio, aunque hay quien ya ha mostrado sus dudas.