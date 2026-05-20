Ningún sindicato firma el acuerdo de la Generalitat que propone una subida salarial de 200€ al mes al profesorado

Ninguno de los sindicatos de docentes ha firmado este miércoles en la mesa sectorial de Educación el acuerdo propuesto por la Generalitat Valenciana en la madrugada del martes y que ofrecía, entre otras medidas, una subida salarial a los profesores valencianos de hasta 200 euros al mes hasta 2028.

Apenas 12 minutos es lo que ha durado el encuentro entre el equipo de la Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. La consellera, Carmen Ortí, ha llegado a la cita a las 17:10 horas y la sesión se ha levantado a las 17:22 de la tarde.

Los portavoces sindicales han explicado al finalizar el encuentro que han trasladado a Ortí y al secretario autonómico, Daniel McEvoy, que no iban a firmar la propuesta, dado que el 78% de los docentes lo habían rechazado en la consulta realizada este miércoles. Motivo por el que Educación ha dado por finalizada la negociación.

"La consellera ha dicho que cierra la mesa y que se van a reflexionar, por lo que la mesa ha acabado. A ver qué deciden, si aparcan el documento y queda todo igual si se reabre la negociación, pero por ahora la mesa ha finalizado", ha explicado el portavoz de STEPV, Marc Candela.

El líder sindical ha remarcado, en todo caso, su voluntad a seguir negociando y ha agregado que cree que la obligación del sindicato es "plantear otro documento por respeto a toda la gente que está haciendo huelga". "Nosotros queremos reabrir la negociación, pero la pelota está en el tejado de la Conselleria", ha dicho.

En esta misma línea se ha pronunciado el presidente de Educación de CSIF en la Comunitat Valenciana, José Seco, quien ha manifestado que esperaban "voluntad por parte de la Generalitat" a negociar como la que demostraron el pasado lunes, cuando la reunión que comenzó a las 16:00 horas y finalizó 10 horas después, a las 1:45 de la madrugada del martes.

Por su parte, la secretaria general de CCOO, Xelo Valls, ha reconocido que se ha llegado a la mesa de este miércoles con "mucha tensión" tras días de huelga indefinida. A esto se añade el resultado de la encuesta lanzada al profesorado valenciano.

En ese contexto, ha reconocido que confiaban en que "hubiera una ventana abierta a negociar algunos puntos" del acuerdo que no pueden aceptar, como el que respecta a las ratios, plantillas o salario.