El hospital Ascires de Valencia ya está operativo "24/7": cuenta con 30.000 m2 en diez plantas y "tecnología avanzada"

El Hospital Ascires Valencia ya está operativo al 100% tras invertir más de 125 millones de euros en su puesta en marcha.

Tras iniciar el pasado mes de noviembre su actividad de Consultas Externas, Diagnóstico por Imagen, Medicina Nuclear y Radioterapia, desde esta semana están en funcionamiento el resto de servicios.

Estos incluyen las áreas de Hospitalización, Quirófanos, UCI y Urgencias, entre otros. El centro integra las principales especialidades médicas y trabaja con la mayoría de compañías aseguradoras, abordando todo tipo de diagnósticos y tratamientos.

Se trata de un centro de excelencia médica con la última tecnología y abordajes diagnósticos y terapéuticos únicos en nuestro país, donde la humanización del proceso asistencial es una prioridad.

Hasta ahora, el centro ha supuesto una inversión de 125 millones de euros, de los cuales más de 40 millones se han destinado a equipos de tecnología avanzada.

"Hemos concentrado en un mismo espacio todo el potencial tecnológico para transformar los tratamientos convencionales y aplicar técnicas mínimamente invasivas, seguras y de máxima precisión que proporcionan mejores resultados y acortan los tiempos de recuperación", señala Lorena Saus, CEO de Ascires.

Sobre una superficie total de 30.000 metros cuadrados distribuidos en 10 plantas (7 en superficie y 3 a nivel inferior), el Hospital Ascires ha logrado implementar el primer quirófano híbrido de precisión avanzada de Europa, dotado de toda la alta tecnología de imagen para monitorizar con máxima exactitud el desarrollo y resultado de cada intervención, sin necesidad de salir del propio quirófano.

Una resonancia magnética de 3 Teslas, un equipo de tomografía computarizada (TC, popularmente conocido como TAC), un sistema robotizado de Imagen para Radiología Intervencionista, equipos intraoperatorios de Medicina Nuclear y una mesa de cirugía integrada digitalmente con el resto de equipos componen este quirófano, en el que se reducen los tiempos de operación, se minimiza el riesgo de infecciones y se trabaja con un nivel de precisión totalmente nuevo.

Durante los últimos años, los responsables de la Dirección Médica de Ascires han viajado a diferentes países (Estados Unidos, Alemania, China, Francia e Italia, entre otros) para identificar nuevas tecnologías que no están disponibles en España, con la finalidad de incorporarlas al nuevo hospital.

El centro está enfocado a la prevención, predicción y pronóstico de enfermedades, así como a los tratamientos más avanzados y mínimamente invasivos.

“Nuestro objetivo es diagnosticar y tratar con la máxima precisión y agilidad, minimizando el tiempo de hospitalización y con sistemas de monitorización para facilitar la recuperación de paciente en casa”, expone la directora médica del hospital, la Dra. Alicia Maceira.

“También empleamos herramientas avanzadas de IA en todos aquellos procesos en los que la evidencia científica demuestra que aporta valor, desde diagnósticos más precisos y tempranos hasta personalización y optimización de tratamientos”, indica la CEO de Ascires.

Además de contar con las principales especialidades clínicas y quirúrgicas, el Hospital Ascires dispone de plantas monográficas dedicadas a las áreas Cardiovascular y Torácica; Neurociencias; Medicina Nuclear; Cirugía Ortopédica y Traumatología; y Oncología, de carácter multidisciplinar y lideradas por especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional.

Es el caso del área de Neurociencias, encabezada por el neurocirujano canadiense Dr. Andrés Lozano pionero en técnicas revolucionarias a nivel internacional.

Esta área está integrada por un equipo de neurólogos, neurocirujanos y neurorradiólogos con la máxima especialización en las diferentes patologías neurológicas, desde enfermedades neurodegenerativas -como el párkinson o las demencias-, a la epilepsia, cefaleas y patologías neuromusculares o de columna.

El equipo de Neurociencias lleva a cabo neurocirugías de alta precisión, tanto mínimamente invasivas y de corta hospitalización como complejas, siempre guiadas por la última tecnología de imagen intraoperatoria.

El área Cardiovascular y Torácica está liderada por la Dra. Alicia Maceira quien, además de ser directora médica del Hospital Ascires, es una destacada cardióloga e investigadora.

Esta área incluye un Servicio de Cardiología Integral, formado por cardiólogos especializados en las diferentes ramas de la Cardiología que trabajan de manera integrada y coordinada: Cardiología Clínica, Imagen Cardiovascular (la única en España con la triple acreditación europea en cardiorresonancia magnética y certificada también en TC cardiaco y ecocardiografía) y los laboratorios de Cardiología Intervencionista (para procedimientos percutáneos coronarios y valvulares mínimamente invasivos) y de Electrofisiología (para el diagnóstico y tratamiento de las arritmias).

El área se completa con los Servicios de Cirugía Vascular, Cirugía Cardiaca y los servicios de Neumología y Cirugía Torácica.

El director médico asistencial del Hospital Ascires, el Dr. José Ferrer Rebolleda, encabeza el área de Medicina Nuclear, que cuenta con los equipos de PET-TC y SPECT-TC digitales más avanzados y una Unidad de Radiofarmacia propia.

El Dr. Ferrer, con más de 25 años de experiencia clínica, es también el presidente de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de Valencia y Murcia.

Al frente del área de Cirugía Ortopédica y Traumatología se sitúa el Dr. José Lamo de Espinosa, especialista en cirugía de cadera y en el tratamiento de tumores musculoesqueléticos, con formación y experiencia en hospitales nacionales e internacionales, como el Mount Sinai Hospital (Toronto).

Desde esta área se ofrece una atención integral, multidisciplinar y altamente especializada para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones y patologías del aparato locomotor.

Por su parte, el área de Oncología cuenta con un Hospital de Día y todos los tratamientos actualmente disponibles para el abordaje del cáncer, incluida la Oncología Radioterápica, con un acelerador lineal de última generación.

Esta área ofrece un abordaje integral del paciente oncológico con servicios de nutrición, ejercicio físico, cardiooncología y neurooncología, coordinados por la Dra. Ana Blasco.

El edificio que acoge al Hospital Ascires será 100% accesible. En su construcción y diseño han participado diferentes asociaciones de pacientes y el equipo de la Defensora de Personas con Discapacidad de Valencia -Gemma Mas-, para ofrecer la máxima confortabilidad a todas las personas, también las que cuentan con algún tipo de diversidad funcional, sensorial o intelectual. Asociación Familiares Alzhéimer Valencia (AFAV), Fundación Párkinson Valencia, ALCE Epilepsia, AVADO (Personas ostomizadas), Latiendo Juntos, Asociación Valenciana de Pacientes Anticoagulados (AVAAC), ONCE, COCEMFE (Personas con discapacidad física y orgánica) y la Federación de Asociaciones por la Integración de las Personas Sordas en la CV – HELIX son algunas de las entidades que han dejado su huella en el centro hospitalario.

La humanización de los espacios y los procesos asistenciales, así como la integración armónica con el entorno, ha sido otra de las prioridades en la construcción del hospital, que incluye los estándares más elevados de sostenibilidad y eficiencia energética. El centro también cuenta con un jardín terapéutico con diseño biofílico para potenciar los beneficios de la naturaleza en las personas. Incluye zonas de reposo, jardines sensoriales y un área de rehabilitación al aire libre.

Además, en el marco de la Cátedra Universitat Politècnica de València (UPV) Ascires / Fundación QUAES, el alumnado de la Facultad de Bellas Artes de Sant Carles ha desarrollado el proyecto Palabras de Alivio, que integra en el hospital la obra artística que han elaborado. Se trata de una iniciativa para humanizar los espacios terapéuticos y contribuir a reflexionar en los puntos de unión del arte y la salud.