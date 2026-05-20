Compromís asegura que no le "gustan" los indicios contra Zapatero mientras el PSPV ataca a la justicia

Compromís ha adoptado la estrategia de la distancia ante el duro auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El PSPV, como era de esperar, hace una defensa cerrada del expresidente del Gobierno, en línea con la postura del partido a nivel nacional.

El portavoz de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, ha evitado tildar de 'lawfare' la investigación, a diferencia de otras como la de Mónica Oltra, la del Fiscal General del Estado o la de Begoña Gómez (mujer de Pedro Sánchez). Compromís tiene su listado de causas falsas y ha decidido que la de Zapatero no entra en ellas. Algo similar a lo que están afirmando el resto de los socios de Gobierno del PSOE.

Baldoví ha pedido, así, "prudencia", aunque le parece "feo" lo que describe el juez en su auto y hay puntos que le parecen "oscuros".

El portavoz parlamentario de la coalición ha afirmado que Zapatero siempre le ha parecido "que ha sido un buen expresidente" del Gobierno, más todavía si se compara con Felipe González y José María Aznar. "Dicho esto, los 88 folios del auto dan algunos indicios que pueden mostrar que hay cosas que no se han hecho de manera clara", ha añadido.

En cualquier caso, ha mostrado "todo el respeto" a que "avance el proceso judicial, a que el propio Zapatero explique", y ha defendido que "la transparencia y la explicación ha de ser fundamental". En este sentido, ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso, "no ha explicado suficientemente el tema".

"Instrucciones desiguales"

El PSPV, aunque ha evitado pronunciar la palabra 'lawfare', sí se ha movido en este concepto. "Hay instrucciones judiciales totalmente desiguales. Como ciudadano estoy preocupado cuando veo una justicia que no actúa de la misma manera dependiendo del partido al que afecta o cuando investiga unas cosas y otras no", ha señalado José Muñoz en línea con la tesis de que hay una actuación judicial medida contra el PSOE.

El portavoz socialista ha defendido, además, la gestión de Zapatero como presidente del Gobierno por "todos los avances sociales" que aprobó. "Hizo mejorar este país", ha reivindicado, y la investigación judicial "no empaña su trayectoria".

"A mí me tienen que probar que lo que se dice en el auto es cierto", ha valorado.