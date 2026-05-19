Valencia derribará el cuartel de la Guardia Civil de Cantarranas y otros 17 edificios para levantar el nuevo barrio del Grao

El desarrollo urbanístico del nuevo barrio del Grao de Valencia supondrá el derribo del cuartel de la Guardia Civil de Cantarranas y otros 17 edificios.

Se trata de naves industriales sin uso, almacenes abandonados, un edificio de oficinas privado, un lavadero de coches, un centro de transformación y la Unidad de Análisis en Sanidad Animal de Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Avenida del Ingeniero Manuel Soto, entre otros.

Así se desprende del proyecto de derribo para las obras de urbanización del sector, en fase de exposición pública. En total, se destruirán 18 edificios con el objetivo de liberar la zona para la ejecución de los trabajos posteriores.

En el espacio de 380.000 metros cuadrados, comprendido entre el final del Jardín del Turia y la Marina Real, prevé la construcción de 3.200 viviendas y destina el 85% del suelo a usos públicos, con una inversión de 150 millones de euros.

Para el nuevo barrio, sin embargo, se conservarán la Comandancia de la Marina, la antigua Estación de Renfe del Grao y la subestación eléctrica, al contar con protección arquitectónica.

Se derribarán las construcciones en la calle del Ejército Español (un total de 11 en estado de abandono) en el Paseo Cantarranas (3) y en la avenida del Ingeniero Manuel Soto, donde se demolerán un total de cuatro, entre los que destaca la antigua sede de Trasmediterránea y un edificio público de la Generalitat Valenciana.

Entre los inmuebles afectados hay un bloque de tres pisos, con un local de hostelería en la planta baja y dos viviendas en las superiores, totalmente abandonado, con daños en la fachada. También un edificio de seis niveles, que está en buenas condiciones, y uno de siete pisos de oficinas.

En verde, edificios afectados por los derribos para el desarrollo del PAI del Grao. EE

El complejo de la Guardia Civil, de cinco plantas, ocupa una superficie de 5.437 metros cuadrados. En él se desarrolla la actividad relacionada con el puerto y las aduanas.

Se trata de un edificio que presenta algunas deficiencias en su interior, como filtraciones de agua, según han denunciado las asociaciones del cuerpo policial.

Proceso de demolición

Para el derribo no se usarán explosivos, debido a la tipología de los edificios y su situación. Ante esta prohibición, se ha optado por un sistema llamado derribo manual selectivo, con el que se podrán preservar elementos como las puertas, ventanas, vigas o los materiales que se consideren valiosos.

El presupuesto para estos trabajos de demolición asciende a un total de 1,4 millones de euros.

Este método de demolición se realiza con herramientas manuales tales como robots de demolición controlados por radio, martillos neumáticos, oxicorte, y útiles de albañilería, según se fija en el informe.

Después de que se realicen estas demoliciones manuales, se procederá a la fase mecánica, con maquinaria específica como brazos hidráulicos, cizallas y retroexcavadoras.

Antes del inicio de la demolición, se neutralizarán las instalaciones de electricidad, agua y teléfono y se taponará la conexión al alcantarillado municipal, de cada uno de los edificios.

Además, como durante la fase de proyecto no fue posible acceder al interior de las edificaciones, la empresa realizará una visita a cada uno de ellos para evaluar la magnitud completa del trabajo a ejecutar y para comprobar que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos.

PAI del Grao

Con la exposición pública del proyecto, el Ayuntamiento de Valencia avanza en el desarrollo de un sector donde se prevé la construcción de 3.204 viviendas, de las cuales 534 serán de protección pública y hasta 250 se construirán en suelos dotacionales que recibirá el Cap i Casal.

De la superficie total del ámbito, el 85% se destina a usos de titularidad pública mediante zonas verdes, viarios y equipamientos públicos.

El 14,2% corresponde a parcelas edificables privadas, lo que permite una ordenación en altura, con torres de entre 23 y 40 plantas.

Render PAI del Grao. EE

Además, el PAI aportará 105.000 m2 de zonas verdes, a los que se sumarán 54.000 m2 del tramo final del Jardín del Turia, que quedará así conectado con el futuro Parque de Desembocadura y con la Vía Verde del Cabanyal.

El proyecto contempla una aportación económica para la solución del soterramiento de las vías en Serrería, dependiente del Gobierno central.

Hasta su ejecución, se instalará un puente provisional sobre las vías férreas que dará continuidad a la Avenida de Francia.

Un segundo puente, sobre el Jardín del Turia, conectará los barrios de Moreras y Nazaret con el nuevo sector e incluirá reserva de espacio para la futura prolongación de la línea de tranvía.