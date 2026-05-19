Direcciones de centros plantean una "dimisión coordinada" si Educación no da respuesta a los docentes en huelga

Direcciones de centros educativos de la Comunitat Valenciana reclaman a la Conselleria de Educación "una respuesta suficiente y un acuerdo real" a las reivindicaciones de los docentes en huelga para mejorar la enseñanza pública no universitaria.

De lo contrario, no descartan emprender "acciones de presión", incluida "la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución de los temas".

Así lo han hecho público en un comunicado tras la asamblea celebrada este lunes en la localidad valenciana de Picanya.

Allí acudieron responsables de colegios de Infantil y Primaria, institutos de Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros rurales, conservatorios, centros de Formación de Personas Adultas, Formación Profesional y escuelas infantiles.

En el manifiesto, las direcciones de los centros públicos valencianos "levantan la voz ante una situación cada vez más insostenible para la educación pública".

"Desde la responsabilidad diaria de mantener abiertos y funcionales los centros, denunciamos que el sistema educativo valenciano soporta carencias estructurales, sobrecarga burocrática, insuficiencia de recursos y una respuesta claramente insuficiente por parte de la Conselleria ante necesidades que afectan directamente alumnado, profesorado y familias", argumentan.

La movilización, subrayan, "no responde a intereses particulares ni corporativos", sino que reclama "mejoras reales para el conjunto del sistema educativo".

"No hablamos solo de las condiciones de trabajo del profesorado. Hablamos de las condiciones de aprendizaje del alumnado. Hablamos del tiempo que podemos dedicar a cada niño y a cada niña. Hablamos de si los centros pueden funcionar con normalidad o tienen que continuar sobreviviendo a base de voluntarismo", aseveran.

En este sentido, ponen de relieve que la reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, más recursos para la inclusión, mejores infraestructuras, menos burocracia, apoyo efectivo al valenciano, una FP planificada, escuelas Infantiles de 1.º Ciclo dignos y condiciones laborales justas "son exigencias imprescindibles para garantizar una educación pública de calidad".

Asimismo, recuerdan que los equipos directivos han sostenido los centros en "situaciones límite", como "la pandemia de covid, falta de personal, cambios normativos constantes, emergencias e infrafinanciación".

"Pero la responsabilidad no puede continuar convirtiéndose en resignación", advierten.

Para estos profesionales, "no es aceptable que la falta de planificación administrativa recaiga sistemáticamente sobre los centros ni que el funcionamiento ordinario dependa del sacrificio personal y del voluntarismo del profesorado y de los equipos directivos".

En esta línea, rechazan "cualquier intento de confrontar profesorado y familias", ya que "defender mejores condiciones educativas es defender también el derecho del alumnado a una atención de calidad". "Cuando la educación pública se debilita, pierde toda la sociedad", insisten.

Por eso, exigen a la Conselleria "una negociación real, leal y efectiva, con compromisos concretos, calendarizados y con presupuesto suficiente" porque "la educación pública valenciana necesita soluciones estructurales, no declaraciones vacías".

"Es momento de asumir responsabilidades y garantizar, con hechos, el futuro de nuestro sistema educativo", instan.

Las personas y asociaciones firmantes del manifiesto -ADEP-PV, ADIES-PV, ADEEP-PV y Miembros de EDiC- expresan su apoyo a las reivindicaciones orientadas a mejorar la educación pública valenciana, especialmente en materia de ratios, plantillas, condiciones laborales y retributivas, reducción de burocracia, recursos para la inclusión, orientación educativa, infraestructuras, valenciano y convivencia.

Igualmente, hacen notar su "preocupación por el deterioro de las condiciones de funcionamiento de los centros y por la falta de respuestas suficientes a problemas que venimos trasladando desde hace tiempos".

Las direcciones piden a la Conselleria de Educación que "abra de manera inmediata una negociación real con las organizaciones representativas del profesorado y presente una propuesta escrita, concreta, verificable y suficiente".

Aquí avisan de que su voluntad es "continuar sosteniendo los centros con responsabilidad", pero también están decididos a "no normalizar una situación que está llevando al límite la educación pública valenciana".

Finalmente, recalcan su compromiso de "promover, si no hay una respuesta suficiente, nuevas medidas de presión coordinadas, proporcionadas y colectivas, incluida la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución de los temas señalados".

En consecuencia, animan a la administración a "dejar de ganar tiempo y presentar una propuesta escrita, seria y suficiente, con compromisos verificables sobre las principales reivindicaciones planteadas".

"Si no hay una respuesta suficiente y un acuerdo real, las direcciones y el resto de miembros de los equipos directivos avanzaremos hacia una dimisión colectiva, coordinada y pública, como medida extrema para denunciar una situación que ya no podemos normalizar. Nuestra voluntad no es abandonar los centros. Nuestra voluntad es defenderlos", sentencian.

Y concluyen: "Precisamente porque conocemos la realidad de las aulas, reclamamos soluciones. Precisamente porque nos debemos al alumnado, a las familias y al profesorado, exigimos a la Conselleria responsabilidad, diálogo y acuerdos".

"La educación pública valenciana necesita respeto, recursos y estabilidad. Los centros no pueden continuar funcionando a base de voluntarismo. La Conselleria tiene que escuchar, negociar y actuar. Por una educación pública en valenciano, de calidad, inclusiva, digna y muy dotada", añaden.