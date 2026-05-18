Miguel Polo (CHJ) reconoce que no avisó al Cecopi en la dana y se defiende: "No soy Superman, hice lo que tenía que hacer"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha reconocido que no alertó al Cecopi el 29 de octubre porque su organismo "no tiene competencias" en la gestión de emergencias.

"La CHJ hizo lo que tenía que hacer, no soy Superman", ha asegurado Polo durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.

Así, ha defendido que actuó correctamente durante la dana de Valencia y ha responsabilizado de la catástrofe al Cecopi por la lentitud en el aviso a la población, el caos y la incapacidad para tomar decisiones.

El presidente de la CHJ, que ha insistido durante toda su intervención en que este organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) facilitó información suficiente para poder planificar ante la emergencia, ha apuntado como principal culpable al Cecopi por su lentitud y ausencia de criterio en la toma de decisiones.

"A la vista de lo ocurrido está claro que no hubo planificación, aquello era un caos y quien tenía que tomar decisiones no las tomaba", ha dicho en la Cámara Baja en la que ha defendido que la CHJ no tenía competencia suficiente como para dar un aviso que ha considerado llegó muy tarde.

A las 17 de la tarde, según el compareciente, "se podía dar el aviso, pero ya como punto extremo" porque "había mucha información para planificar", pero los datos de la Confederación "no se estaban utilizando".

El aviso llegó a las 20.11 y "lo que la gente necesitaba era que se le avisara". Esas horas de vida, para Polo, hubieran sido fundamentales y "probablemente" hubieran salvado vidas.

"Las infraestructuras sirven para salvar bienes, pero para salvar personas hay que avisar", ha añadido.

Polo ha comentado que en el Cecopi reinó la "parsimonia" para atender una situación que había comenzado de madrugada: "No es solo el tiempo, es la capacidad de tomar decisiones de los que tenían que hacerlo. Si se convoca tarde y no tienen ni idea...".

El mandatario ha explicado que la CHJ no monopoliza el Cecopi y que lo "sorprendente" es que tuvieron que "explicar una situación de emergencia de una presa".

Polo ha desvelado que Protección Civil de la Generalitat Valenciana, presidida en aquel momento por Carlos Mazón, tenía en su poder una herramienta, los mapas de peligrosidad, que, con la información que la CHJ había facilitado, se deberían haber utilizado para saber qué zonas eran inundables y, por tanto, planificar con más antelación.

Además, ha querido reducir el "ataque" a la Confederación desde VOX o el Partido Popular al argumentar que "lo único que funcionó fue la Red SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica)", del Miteco.

"Quieren hacer creer que no había información, pero la Confederación sí dio información suficiente para planificar", ha agregado.

Y ha defendido que las obras pendientes en el barranco del Poyo no hubieran paliado en exceso lo sucedido, ya que "la magnitud de la riada fue enorme y las consecuencias hubieran sido similares"; así como que la presa de Buseo no era de su competencia, algo que dijo Miguel Barrachina, Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana al que calificó de mentiroso y de decir solo "imbecilidades".

El compareciente ha mantenido un intenso debate con el representante del Partido Popular, César Sánchez, al ser acusado de no haber facilitado la información en tiempo y forma, a lo que ha respondido señalando que su partido tiene solo que "aclararse y cumplir con sus obligaciones".

La Confederación, según Polo, está instalando pluviómetros porque "la forma de adelantarse a las crecidas es con datos de las lluvias".

También ha destacado las obras que se están realizando en las zonas afectadas, que considera "están yendo a muy buen ritmo, mucho más rápido que lo que han ido en otras ocasiones".

"Son obras puntuales de protección de zonas y cascos urbanos, que mejoran la situación anterior a la dana o, al menos, la igualan", ha manifestado.