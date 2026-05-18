La Generalitat propone una subida salarial a los profesores de 120 euros más al año a partir de julio de 2027

Reunión de la Conselleria de Educación con los sindicatos. Rober Solsona / EP

La Generalitat Valenciana ha puesto sobre la mesa a los sindicatos docentes una nueva propuesta de subida salarial al profesorado de 120 euros. Un incremento que se haría efectivo en su totalidad a partir dejulio de 2027, ya que su aplicación se haría de forma progresiva.

La Conselleria de Educación plantea así una mejora de 60 euros del complemento específico que perciben los profesores a partir de enero del año que viene. Y otra subida idéntica, de 60 euros, en julio del próximo ejercicio que también se aplicaría sobre el complemento de la retribución, y no sobre el salario base.

El incremento, una vez vigente en su totalidad, supondría 1.680 euros brutos más al año. Y con ella, según el departamento que dirige Carmen Ortí, el 70% del profesorado valenciano se situaría como los cuartos mejor pagados de toda España.

Por lo pronto, los sindicatos STEPV, UGT y CCOO han rechazado la propuesta, con la que aseguran estar "muy lejos" de poder llegar a un acuerdo con la administración para poner fin a la huelga indefinida que comenzó el pasado lunes, 11 de mayo, en todos los centros públicos valencianos.

No obstante, sí han mostrado su predisposición a seguir negociando todos los puntos del documento, que también incluyen medidas relativas a las ratios, aumento de plantilla docente, simplificación burocrática a la que deben hacer frente los docentes o medidas en favor de la inclusión educativa.

El documento también tiene incorpora propuestas sobre infraestructuras educativas, fomento del uso del valenciano o Formación Profesional.

Convien apuntar que la anterior oferta de subida salarial que realizó el Ejecutivo autonómico fue de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año-, que también se hubiera aplicado de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027.

Sin embargo, se hubiera hecho plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029. Por lo que con esta nueva oferta, la administración sube 45 euros más y adelantaría dos años y medio la aplicación de la subida completa.

La Conselleria ha subrayado que con el nuevo planteamiento, los maestros sin antigüedad se situarían los séptimos mejor pagados de España, mientras los profesores de Secundaria ocuparían el noveno lugar.

Asimismo, para defender la nueva propuesta, el Gobierno valenciano argumenta que de media, "un valenciano medio ha tenido una subida salarial de 61 euros". Por lo que con la subida de 120 euros, "la propuesta que se hace a los sindicatos para los profesores es el doble".

"El sueldo de un maestro sin antigüedad sería de 36.436 euros. El de un profesor, sin complementos, sería de 40.630 euros", exponen desde el Consell.

"Comparando con el sueldo medio de los valencianos, que se sitúa en 25.632 euros brutos al año, según el INE, los maestros cobrarían un 42,2% más que el salario medio en la Comunitat Valenciana. En el caso de los profesores, cobrarían un 58,87% más que la retribución media".

Reducción de ratios

Con respecto a las ratios, la Conselleria iría un paso más allá respecto a la semana pasada, pues calendariza la reducción del número de alumnos por aula.

Cabe señalar que el Gobierno central aprobó recientemente una norma que fijaba como fecha límite para reducir ratios el curso 2031-2032. Esta determinaba un máximo de 22 alumnos en las aulas de Primaria, y 25 en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Así, la Conselleria de Educación ha propuesto a los sindicatos que la ratio en Educación Infantil y en Primaria sea de 22 alumnos ya para el curso 2027-2028. Es decir, aplicarlo cuatro años antes del plazo límite fijado por el Ministerio.

En el caso de Secundaria, el Ejecutivo autonómico propone bajar la ratio ya a partir del curso 2028-2029. Mientras que en Bachillerato, lo harían en el curso 2029-2030.

De esta manera, el Ejecutivo valenciano revela cuándo tiene intención de hacer efectiva esta medida en las aulas valencianas.

También establece reducciones adicionales con atención especial a las zonas en riesgo de despoblación y 8 alumnos en las aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) a partir del curso 2027-2028.

Unas medidas que, según la Conselleria, tendría un impacto de 780 millones de euros en cinco años, lo que suponen aproximadamente 156 millones de euros por ejercicio.

Plantillas, infraestructuras y valenciano

El Gobierno valenciano también se compromete con los sindicatos a "revisar y actualizar la orden de plantillas en virtud de las decisiones de la comisión de seguimiento" y "agilizará el sistema de sustituciones".

Especialmente, en los casos de profesorado que atienda a alumnos conNecesidades Específicas de Soporte Educativo (NESE) o que imparta clases en 2º de Bachillerato, cuyos alumnos se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a final de curso.

Por lo que respecta a las infraestructuras, el Ejecutivo valenciano se compromete a poner en marcha un Plan director de infraestructuras educativas que incluya un plan de confort térmico y un plan de accesibilidad a los centros.

Con respecto a la propuesta del otro día, Educación agrega ahora una línea de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para mejorar los centros propiedad municipal. La intención es que puedan solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas, clima, etcétera.

Asimismo, se comprometen a dar continuidad al Pla Edificant, que puso en marcha el gobierno de izquierdas integrado por PSPV y Compromís mientras Vicent Marzà se situaba al frente de la Conselleria de Educación.

Para su ejecución, se plantean reuniones trimestrales de seguimiento con la intención de evaluar el estado en el que se encuentran las actuaciones.

Ortí también ha puesto sobre la mesa cuestiones que afectan a la promoción del valenciano. Propone desarrollar un plan de formación del profesorado, con especial incidencia en las comarcas de predominio lingüístico castellano.

También recuperar los certificados de Capacitación para la Enseñanza en Valenciano y el diploma de Maestro en Valenciano para valorarlos como méritos ante cualquier proceso. Agregan, además, la posibilidad de que entidades colaboradoras puedan homologar la formación en valenciano.