El conflicto interno en Compromís que retrasa la vuelta de Mónica Oltra: ¿ir solos o acompañados a las urnas?

Casi tres semanas después de que encallara la ejecutiva de Compromís en la que debía abordarse la candidatura de Mónica Oltra, la coalición valenciana sigue sin dar ningún paso para proclamarla de forma oficial como su candidata a la alcaldía de Valencia para las elecciones municipales de 2027.

Y aunque todo el mundo en la formación defiende que no existen dudas sobre el liderazgo de su máximo tirón electoral -"todos tenemos claro que debe ser ella", dicen-, lo cierto es que el bloqueo actual no hace más que alimentar especulaciones y poner de manifiesto que algo pasa en la formación.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, en estos momentos existen diferencias significativas sobre cómo debe acudir Compromís a la cita en las urnas entre los tres partidos que integran la UTE electoral: Més Compromís, Iniciativa y VerdsEquo. ¿Solos o acompañados?

El primero, conviene apuntar, es el partido mayoritario de la coalición, mientras el segundo es en el que milita la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Y ambos chocan en estos momentos en el cómo se debe formalizar el nombramiento de Oltra, pero también en la confluencia o no de Compromís en las elecciones.

A nivel municipal, Iniciativa y Oltra son favorables a aglutinar a las fuerzas de izquierdas alternativas al PSOE bajo una lista unitaria. Esto implicaría incorporar en la candidatura al Ayuntamiento de Valencia a representantes de Esquerra Unida (EU) o de Podemos, pero también a gente que provenga de los movimientos sociales.

Al respecto, no existirían diferencias entre las dos formaciones mayoritarias que integran Compromís, cuyo suelo electoral en Valencia ciudad está relativamente asentado. En las últimas elecciones logró 9 concejales, igual que en 2015. En 2019, incluso, lo superó y obtuvo 10 ediles en el Ayuntamiento.

Las últimas encuestas encargadas por la coalición no les otorgan una intención de voto que difiera en exceso de estos escenarios, por lo que la entrada al consistorio estaría garantizada para varios representantes de Compromís.

Sin embargo, el foco del conflicto radica en Les Corts Valencianes. La formación Més es partidaria de presentar las siglas de Compromís en solitario al parlamento autonómico o, en el mejor de los casos, integrar a EU en sus listas de Castellón, Valencia y Alicante. Pero no a Podemos.

La experiencia de las legislaturas pasadas, en la que algunas negociaciones fueron especialmente complejas -sobre todo cuando gobernaron conjuntamente-, ha hecho que muchos en el partido renieguen de tratar de llegar en un futuro a un entente con la formación de Ione Belarra.

Esto es, que el escenario autonómico no replique el municipal. Y todo a pesar del peso que tiene la capital en el resultado de Les Corts: uno de cada tres votos de Compromís procede de Valencia ciudad.

Iniciativa -y Oltra-, no obstante, se sitúan en la orilla opuesta. "¿Cómo vas a plantear ir de una manera en Valencia y luego no hacer lo mismo a nivel autonómico? ¿Cómo justificamos eso?", declaran a este diario. "¿Queremos que el proyecto de izquierdas desborde Compromís? ¿O no?", agregan.

El dilema no es baladí. Y en eso anda enfrascada estos días la coalición: en conversaciones -informales- sobre cómo deben ir a las urnas.

Primarias en asamblea o ratificación

No es la única diferencia que existe en estos momentos respecto a los comicios de 2027. Ambas formaciones, que siempre han tenido discrepancias en multitud de asuntos a nivel interno, tampoco confluyen en la forma en la que se debe formalizar el nombramiento de Oltra como candidata.

Mientras en Iniciativa son partidarios de que se le realice una propuesta formal en una ejecutiva en Valencia ciudad, en Més defienden que debe someterse a votación en una asamblea porque así lo fija el reglamento interno de la coalición en la capital.

En definitiva, que haya unas primarias con su proceso de presentación de avales incluido. "En cualquier caso va a salir aclamada, pero debemos respetar nuestras propias normas de funcionamiento", señalaban a este diario hace unos días.

Para defender su postura, recuerdan que así ocurrió con Joan Ribó ante las elecciones de 2015, las de 2019 y las de 2023.

Las divergencias en estas dos cuestiones han enfriado en los últimos días la relación entre Compromís y Oltra, que estaba en pleno proceso de reconstrucción tras haber pasado cuatro años de nula interlocución desde que la también exconsellera de Servicios Sociales dimitiera en junio de 2022.

La pasada semana, el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, (de Més) 'lanzó' su candidatura a la Generalitat Valenciana para 2027 en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Y lo hizo con una ausencia destacada: la de Mónica Oltra, con la que si nada ocurre, formará 'ticket' electoral.

Esta alegó "motivos de agenda" para no asistir a la cita, ya que compagina el ejercicio de su profesión -es abogada- con su agenda pública. Pero, aunque las fuentes consultadas desligaron las cuestiones orgánicas de su ausencia, lo cierto es que tres semanas después de la ejecutiva fallida, las relaciones se han resentido.