El pueblo español ideal para recorrer a pie acoge un mercado medieval: patrimonio y artesanía se fusionan

Burjassot, uno de los municipios más conocidos y con mayor patrimonio histórico de toda la provincia de Valencia, se convertirá de nuevo en el atractivo medieval de la capital del Turia durante el próximo fin de semana.

Y es que, entre el 15 al 17 de mayo, se celebrará una nueva edición de su Mercado Medieval, una cita que transformará sus calles en un auténtico escenario histórico lleno de vida.

El mercado se instalará en la Plaza Emilio Castelar, el Paseo Concepción Arenal y varias calles cercanas, donde decenas de puestos ofrecerán productos artesanales, gastronomía tradicional y artículos elaborados con técnicas inspiradas en antiguos oficios medievales y populares de época.

La ambientación será uno de los grandes atractivos del evento, con música en directo, pasacalles, personajes caracterizados y espectáculos itinerantes que recrearán el ambiente medieval. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva en pleno centro histórico del municipio valenciano.

Durante los tres días también habrá propuestas familiares, talleres infantiles y juegos tradicionales pensados para los más pequeños.

La programación busca convertir el mercado en un plan cultural y turístico para todas las edades y perfiles de visitantes durante el fin de semana, tal y como ha detallado la administración local.

Además de la artesanía y la animación callejera, el evento permitirá descubrir parte del patrimonio histórico de Burjassot.

En ese recorrido, uno de los espacios más destacados serán Los Silos de Burjassot, antiguo complejo subterráneo construido en el siglo XVI para almacenar trigo.

Este monumento histórico abrirá sus puertas durante el mercado con visitas guiadas organizadas especialmente para los asistentes al evento.

La combinación entre patrimonio, tradición y ocio ha convertido este Mercado Medieval en una de las citas más destacadas de la comarca. Cada edición reúne a cientos de visitantes atraídos por su ambiente histórico y la participación de artesanos locales especializados.

Patrimonio valenciano

Por todo ello, su excelso patrimonio histórico hace que Burjassot sea un lugar idóneo para acoger mercados de esta índole al conservar un Núcleo Histórico Tradicional perfecto para recorrer caminando entre calles con encanto y edificios históricos.

En su término municipal destacan lugares como la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, uno de los espacios patrimoniales más representativos y visitados del municipio valenciano.

Otro punto imprescindible es el Mercado Municipal, construido en el siglo XIX y reconocido por su singular estructura arquitectónica.

También destaca el Colegio Mayor San Juan de Ribera, antiguo castillo medieval convertido actualmente en uno de los edificios históricos más emblemáticos de Burjassot.

En las afueras del municipio todavía se conserva parte del paisaje tradicional de huerta valenciana. Allí sobresalen el Molino del Salt y antiguas infraestructuras hidráulicas históricas, mientras los caminos rurales ofrecen un entorno ideal para pasear y practicar actividades de senderismo.