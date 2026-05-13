Mónica Oltra alega "motivos de agenda" para ausentarse del 'lanzamiento' de Joan Baldoví como candidato a la Generalitat

A un año de las elecciones autonómicas de 2027, el portavoz de Compromís en Les Corts Joan Baldoví dio el pistoletazo de salida a su campaña electoral este martes: confirmó en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum que aspira a ser el próximo president de la Generalitat Valenciana.

Una puesta de largo en la que desgranó varias medidas del programa electoral de Compromís y en la que hubo una ausencia que para nadie pasó inadvertida: la de la candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra.

La exvicepresidenta del denominado Consell del Botànic no asistió al encuentro alegando "motivos de agenda". En la actualidad, cabe apuntar, compagina el ejercicio de su profesión a la que volvió tras su dimisión en junio de 2022 -es abogada- con la participación en actos políticos.

Sin embargo, su falta resultó cuanto menos llamativa para los asistentes por varios motivos. El primero, por lo que el acto suponía en sí mismo: una suerte de lanzamiento de la candidatura a la Generalitat de Baldoví sin que el protagonista de la jornada estuviera acompañado de la persona que liderará la lista de Valencia.

Es decir, sin poder exhibir el 'ticket electoral' que la coalición prevé presentar ante las urnas el año que viene. El peso de la capital en el resultado autonómico -uno de cada tres votos de Compromís procede de Valencia ciudad-, además, reforzó la sensación de la falta de puesta en escena del tándem que ambos formarán.

El segundo, porque la cita reunió a propios y extraños. Incluso, acudió el portavoz del PSPV en el parlamento autonómico, José Muñoz. Pero también varios ex altos cargos del Ejecutivo valenciano de su etapa como exconsellera de Servicios Sociales.

Estuvo el exdirector general de Comercio, Natxo Costa; el exsecretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; o el exsecretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero. También hubo representantes del ámbito municipal, como la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles.

O representantes de los órganos estatutarios: el síndic Major de Comptes, Vicent Cucarella, y la presidenta del Consell Jurídic Consultiu (Consejo Jurídico Consultivo, CJC), Margarita Soler. Estaban todos menos Oltra.

Y aunque fuentes de Iniciativa, el partido en el que milita, restan importancia al asunto y subrayan que tras su ausencia no hay nada más que una mera incompatibilidad horaria, lo cierto es que ya ha despertado algún que otro comentario a la interna.

Más aún teniendo en cuenta que sí logró cuadrar su agenda para acudir a otra serie de actos en las últimas semanas.

A mediados de abril, por ejemplo, intervino en un coloquio con la ministra de Juventud, Sira Rego, y la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, en el Jardín Botánico. Precisamente, fue en este emplazamiento donde se firmó el acuerdo que dio vida al ejecutivo de izquierdas que integraban PSPV y Compromís.

Apenas una semana después, asistió junto al ministro de Servicios Sociales, Pablo Bustinduy, de la cuota de Sumar en el Gobierno, al barrio de Orriols para mantener un encuentro con entidades vecinales y defender el derecho a una vivienda digna.

Este lunes, además, participó en la manifestación en defensa de la enseñanza pública en Valencia, en la que participaron en torno a 20.000 personas.

Joan Baldoví pertenece a Més, partido mayoritario de Compromís. Mientras Oltra es de Iniciativa. Ambas formaciones han discrepado en los últimos días sobre diversos temas que afectan no solo a las candidaturas, también al proyecto con el que debe presentarse la coalición a las elecciones.

Para muestra, la última ejecutiva de la coalición en Valencia ciudad acabó encallando por el procedimiento que debe aplicar Compromís para formalizar o ratificar el nombramiento de Oltra como candidata.

Mientras en Iniciativa son partidarios de que se le realice una propuesta formal en una ejecutiva, en Més defienden que debe someterse a votación en una asamblea porque así lo fija el reglamento interno de la coalición en la capital.

En definitiva, que haya unas primarias con su proceso de presentación de avales incluido. "En cualquier caso va a salir aclamada, pero debemos respetar nuestras propias normas de funcionamiento", señalaban fuentes de Compromís a este diario hace unos días.

Las fuentes consultadas por este diario desligaron estas cuestiones orgánicas de su ausencia este martes. Pero en cualquier caso, lo cierto es que dos semanas después de aquella ejecutiva fallida, las conversaciones, en proceso de reconstrucción tras cuatro años de nula interlocución, se han visto resentidas.