La Generalitat mueve ficha en la huelga: convoca a los sindicatos de docentes este jueves para seguir negociando

Tercera jornada de huelga educativa en la Comunitat Valenciana, día en el que la Generalitat vuelve a mover ficha para tratar de desactivar el paro en las fechas decisivas del año escolar.

Para ello, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha convocado a los sindicatos a una nueva reunión este jueves para presentar una propuesta "integral" con medidas de apoyo al profesorado.

La consellera, que ha pedido a los sindicatos que vuelvan a la mesa de negociación, ha reiterado su voluntad de "diálogo" y su deseo de "avanzar hacia un acuerdo que beneficie a todo el sistema educativo de la Comunitat Valenciana".

Carmen Ortí estará acompañada en la reunión del jueves, que tendrá lugar en Conselleria, por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, así como por todos los directores generales del departamento.

Por su parte, los sindicatos convocantes acudirán este jueves a la reunión convocada por la consellera para presentarles "una propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado". "Queremos el pack entero", han declarado.

La reunión llega después de días de bloqueo en las negociaciones tras la ruptura del pasado jueves como consecuencia de una propuesta de la Administración valenciana que los sindicatos consideraron "irrisoria".

Ahora, la Conselleria mueve ficha y presentará una "propuesta integral" para tratar de frenar la huelga indefinida. Sin embargo, los sindicatos se mantienen firmes en el calendario de paro indefinido establecido, el cual fija para este mismo jueves una concentración ante la Conselleria y una manifestación ante el Ayuntamiento de Valencia este viernes.

Estos exigen una oferta "real y efectiva" para poder negociar, tal y como han trasladado representantes de STEPV, CCOO PV y UGT-PV, en declaraciones a los medios durante una protesta a las puertas de la Conselleria de Educación.

Voluntad de "diálogo"

La responsable de la política educativa del Consell ha citado a las organizaciones sindicales este jueves, a las nueve de la mañana en el departamento de Campanar, les ha pedido que vuelvan a la mesa de negociación y ha mostrado voluntad de "diálogo" .

Ante esta convocatoria, el coordinador de STEPV, Marc Candela, ha explicado que acaban de recibir el correo electrónico de Conselleria para citarles y ha valorado como "una buena noticia" que vaya a estar presente Ortí con "todo su equipo".

Candela ha reclamado a Ortí "no solo hablar de retribuciones y de esos famosos 75 euros en tres años", que ofreció a los sindicatos para desconvocar la huelga, sino de todas sus reclamaciones para, así, poder "iniciar realmente una negociación que, antes de que acabe el curso, permita que para el 1 de septiembre podamos caminar hacia unas mejores condiciones laborales".

"Si es así, será gracias a toda la presión, a toda la movilización de miles y miles de profesores, miles y miles de familias y de alumnado que han estado en las calles. Con presión hay negociación", ha manifestado.

En cualquier caso, Candela ha advertido que, si Educación no presenta una propuesta que "satisfaga las expectativas", la huelga indefinida continuará, así como todas las movilizaciones convocadas durante esta semana, como la concentración de este miércoles a mediodía y las manifestaciones del próximo viernes.