Felipe degolló a José Andrés en un puente de Valencia y ahora se enfrenta a 20 años: "Casi le decapita, le seccionó la yugular"

José Andrés Peña fue asesinado por Felipe B. B. en el puente de las Moreras de Valencia. Lo asaltó, lo degolló de manera "firme, fría y eficaz" y "casi lo decapita, le seccionó la yugular". No tuvo oportunidad de defenderse ni existió razón o motivo para cometer el crimen.

Tanto el Ministerio fiscal como la acusación particular sostienen esta versión de los hechos que acabaron con la vida del hombre cántabro de 40 años que residía en la capital.

El Tribunal del Jurado de Valencia juzga a partir de este martes al hombre acusado del asesinato, que se ha acogido a su derecho de declarar en la última sesión, prevista para el próximo viernes 15 de mayo, tras tener conocimiento de todas las pruebas testificales y periciales.

Para el fiscal, Antonio Gastaldi, existen indicios suficientes que aseguran que Felipe B. "degolló" el 30 de julio de 2024 a José Andrés Peña, "un hombre que no había hecho nada".

Pide un total de 20 años de prisión por un delito de asesinato, con la accesoria de inhabilitación absoluta y libertad vigilada durante diez años.

También una indemnización de 40.000 euros para su madre, B. y de 20.000 euros para su hermana, R.

Por su parte, la letrada de la acusación particular, María Jesús Romero, que representa a las familiares del fallecido, ha ascendido la solicitud a los 22 años.

Sin embargo, el Letrado de la Defensa ha pedido una sentencia absolutoria al apreciar que la salud mental de su cliente es "vulnerable".

De no aceptarla, ha solicitado que se le condene por un delito de homicidio con la atenuante de "alteración psíquica" por "drogadicción".

El crimen

María Jesús Romero, que ejerce la acusación particular, se ha referido a la "crudeza" de los hechos de la misma manera que ha descrito el fiscal. "El acusado -ha añadido- lo degolló con tal brutalidad que casi lo decapitó".

"Se marchó tranquilamente y lo dejó desangrándose en el puente de las Moreras. Se fue a esconder la ropa que llevaba", ha dicho.

"Era un buen hombre, trabajador, que hacía chapuzas para buscar una mejor vida a su hija. ¿Cómo le explica hoy a la niña que tiene 12 años que su padre está muerto y no trabajando en el extranjero para ganar dinero?", ha señalado, ante el jurado.

El crimen ocurrió la tarde del 30 de julio de 2024, en la escalera que une la calle Eduardo Primo Yufera con el barrio valenciano de Nazaret, una zona transitada porque pasa una línea de metro y cuenta con carriles para ciclistas y peatones.

José Andrés escapaba de su agresor. Sin embargo, este último logró seccionarle el cuello con un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja cuando subía por las escaleras y falleció en el acto.

Así lo ha relatado uno de los testigos clave este martes, en la primera sesión del juicio con jurado.

"Mucha sangre"

"Eran aproximadamente las 20:00. Estaba en el carril bici, junto al puente por donde pasa el tranvía, cuando de repente escuché gritos de alguien que pedía auxilio. Me paré y no veía a nadie, y de repente salió por la parte peatonal, por las escaleras, un chico corriendo pidiendo auxilio. Iba herido, diezmado. El otro lo alcanzó y le dio con un cuchillo", ha detallado.

Según recuerda, el perseguidor llevaba un cuchillo "relativamente grande" y se lo clavó en el cuello: "El chico se giró y se encontró frente a mí. Me miró, yo me bajé de la bici, guardó el cuchillo en una maleta y se marchó andando muy tranquilo. Vi sangrar a la víctima, había mucha sangre".

"El que pedía auxilio no sé si estaba herido desde antes pero se le veía agotado. El otro le alcanzó", ha respondido, a preguntas de la sala.

Ha indicado, además, que mientras fue a socorrer a la víctima, una pareja presionó la herida con una toalla que llevaban. "La esposa llamó a la policía, que vino de inmediato".

"Yo no perseguí a nadie. Me quedé a pie del herido. Nadie persiguió al agresor. Bajó las escaleras por donde había subido", ha reiterado en la vista.

El supuesto agresor huyó corriendo por la avenida en la que se encuentra L'Oceanogràfic y que conduce a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Se quitó la camiseta que llevaba, repleta de sangre de la víctima. La rápida actuación de los investigadores permitió su localización. Esta prenda fue fundamental para poder identificarle.

El testigo, que ha empezado a describir al agresor, ha reconocido de inmediato la cara del acusado, sentado en la bancada a su izquierda.

40 años, albañil

José Andrés tenía una hija de 10 años -ahora 12- cuando murió, justo cuando acababa de cumplir los 40.

Trabajaba de albañil y vivía en el barrio de Nazaret de Valencia desde hacía unos años.

Procedía de Cantabria y era sobrino del alcalde del municipio cántabro de Hazas de Cesto, Enrique Lastra, según avanzó el diario Las Provincias.

Sobre su vida, según apuntaron los vecinos consultados por EL ESPAÑOL cuando ocurrieron los hechos, se sabe que había mantenido una relación con una mujer de nacionalidad extranjera y había tenido dificultades para encontrar una vivienda en la que residir.