La Generalitat mantiene el pulso el primer día de huelga: espera que sean los sindicatos los que llamen para negociar

La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano no tiene intención de dar el primer paso para retomar las negociaciones con los sindicatos de docentes y frenar así la huelga indefinida de profesores que ha arrancado este lunes.

Aunque la responsable del ramo, Carmen Ortí, aseguró el pasado viernes que su departamento estaba abierto a dialogar para llegar a un entente con las organizaciones sindicales tras romperse el diálogo en la última mesa sectorial, lo cierto es que a lo largo del fin de semana no se ha producido ningún contacto, como tampoco lo ha habido este lunes.

Preguntado por quién debe tener la iniciativa para retomar las conversaciones, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha asegurado que "a lo mejor, deberían ser los sindicatos que el otro día se levantaron de la negociación".

Una clara alusión a STEPV, UGT y CCOO, quienes tras la propuesta de subida salarial de la Conselleria abandonaron la reunión. CSIF y ANPE continuaron debatiendo con la administración otras de las reivindicaciones como la carga burocrática que debe asumir el profesorado.

"No somos especialmente orgullosos o tozudos", ha dicho el alto cargo. Sin embargo, preguntado sobre si alguien de la Conselleria llamaría esta misma tarde para resolver el conflicto y evitar que los días de paro continúen, ha asegurado que lo veía "poco probable, ya que mañana -por este martes- hay una huelga convocada".

"Lo que debe haber es un abandono de posiciones maximalistas", ha considerado McEvoy de nuevo en alusión a las aspiraciones de las organizaciones sindicales.

En este punto conviene recordar que reivindican una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, lo que supondría una mejora salarial de aproximadamente 500 euros mensuales.

La oferta del departamento dirigido por Carmen Ortí contempla un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.

50% de seguimiento

En cualquier caso, el número dos de Educación ha recordado que desde que arrancó el curso en septiembre han mantenido al menos 29 reuniones con los sindicatos, "tal y como muestran las actas".

"En esas reuniones no hemos dejado de tratar ninguno de los temas que se han propuesto. Quizá en otros tiempos sí se rechazaban esas posibilidades y se les decía que no y ni siquiera se tocaban esos temas", ha dicho en referencia a las cinco ocasiones en las que Compromís y PSPV negaron las subidas salariales.

"El equipo de la Conselleria no ha rehuido ningún tema", ha agregado en este sentido para defender el talante dialogante del Gobierno valenciano.

Con todo, ha resaltado que este enfrentamiento que ahora mismo afecta a los centros públicos "solo tiene una vía de solución y en un único foro: la mesa sectorial de negociación".

Al inicio de la atención a medios, el secretario autonómico ha ofrecido el cómputo global de seguimiento de la huelga por parte del profesorado valenciano: "En la Comunitat Valenciana ha sido del 50,12%".

Un porcentaje que difiere significativamente del ofrecido por los sindicatos, que lo sitúan en torno al 88% en esta primera jornada de huelga con la aspiración de poder alcanzar el 95%.

Para defender la veracidad de las cifras oficiales ofrecidas por la Conselleria de Educación, McEvoy ha subrayado que son los centros "los que a determinadas horas deben ir remitiendo el seguimiento de la huelga que ha hecho la plantilla".

"Por lo tanto, no les podemos dar un dato aleatorio, ni inventado, porque precisamente esos profesores verán también mermados sus emolumentos en la parte proporcional", por lo que sería cotejable a través de los presupuestos.

Asimismo, desde el departamento que dirige Ortí aseguran que en esta primera jornada no ha habido ningún centro educativo en el que hayan hecho huelga todos los profesores que no tuvieran asignados servicios mínimos.

Servicios mínimos

Por último, el alto cargo ha celebrado los dos autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en los que avala los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga docente indefinida que ha comenzado este lunes 11 de mayo.

Según ha dado a conocer el TSJCV, los magistrados consideran que se dan las razones de urgencia extraordinaria para resolver sobre las peticiones de las dos organizaciones sindicales sin dar traslado previo para que se pronuncien ante el inicio de la huelga.

Los autos, si bien reconocen el derecho a huelga, también subrayan que este "encuentra un primer límite al enfrentarse a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la educación".

En esa línea, destacan especialmente los derechos e intereses de los alumnos de segundo de Bachillerato, que próximamente se van a enfrentar a la prueba de la EBAU, que es "un hito muy destacado de sus vidas académicas y también de sus respectivos futuros profesionales".

La Sala constata en este punto "un relevante interés general en que todos esos alumnos afronten esa prueba sin más incidentes, incertidumbres o zozobras de los que son consustanciales a la prueba".