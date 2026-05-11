La Generalitat cifra en un 47% el seguimiento de la huelga de profesores y los sindicatos lo elevan hasta el 88%

La huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana en los centros públicos desde Infantil hasta Bachillerato ha dado el pistoletazo de salida con cifras de seguimiento dispares entre la Generalitat Valenciana y los sindicatos.

Por un lado, la Conselleria de Educación, después de un primer balance en el que detallaba que el seguimiento de la huelga docente era del 24%, a mediodía ha elevado esa cifra hasta el 47%, concretamente un 47,01.

Sin embargo, esas cifras todavía se alejan de las ofrecidas por los sindicatos en el primer día de paros, ya que han cifrado el seguimiento de la huelga en un 88% y prevén llegar hasta el 90%.

Cabe recordar que la huelga indefinida se desarrolla con los servicios mínimos establecidos y no se han registrado incidentes, según indican los sindicatos, que continúan recogiendo datos de seguimiento del paro.

En un primer momento, la Conselleria cifraba el seguimiento por provincias en 23,74 % en Alicante, 22,57 % en Castellón y 25,13 % en Valencia. Sin embargo, con la actualización de datos, los números han aumentado hasta el 46,15% en Alicante, el 42,60% en Castellón y 49,10% en Valencia.

En cuanto a la huelga, la manifestación ha comenzado a las 12:00 horas en la plaza de San Agustín y los sindicatos y profesores movilizados recorrerán durante la jornada las calles del centro de Valencia.

Una de las imágenes de la manifestación ha sido la impresión de billetes de 75 euros en referencia a la subida salarial propuesta desde el Consell para evitar la huelga.

Billetes de 75 euros en la huelga. EFE/Biel Aliño

La propia subida salarial es una de las exigencias del profesorado a la Administración valenciana, ya que STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE exigen una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, lo que supondría una mejora salarial de aproximadamente 500 euros mensuales.

Por otro lado, los docentes piden bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15. Y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a 20 estudiantes.

También reclaman recuperar las plantillas con la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas.

Estas son algunas de las exigencias que reivindican desde este lunes 11 de mayo los docentes a la Generalitat Valenciana mientras sindicatos y Educación mantienen una batalla de cifras muy dispar sobre el seguimiento de la huelga.

"Histórica"

Las entidades se muestran convencidas de que va a ser una acción "inédita e histórica", ya que hay que remontarse a los años ochenta del pasado siglo para encontrar una protesta de estas características.

Los convocantes recalcan que la intención de esta "medida de presión" es conseguir que la Generalitat participe en una "negociación real" para conseguir mejoras en el sistema educativo.

La huelga indefinida llega tras semanas de desencuentros entre la administración y los sindicatos docentes, que acusan a la Conselleria de Educación de "burlarse" del colectivo docente y negarse a entablar una "negociación real" sobre sus reivindicaciones.