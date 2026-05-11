La Fiscalía pide que declaren como testigos los consellers Rovira y Barrachina en la causa de la dana

La Fiscalía ha pedido que los consellers José Antonio Rovira y Miguel Barrachina declaren como testigos en la causa de la dana. El Ministerio Público ha apoyado un recurso presentado por Compromís contra la decisión de la jueza de denegar estas comparecencias.

La coalición fundamentó su argumentación en que consideraba útiles las declaraciones de Rovira y Barrachina para averiguar la información que los únicos imputados en este procedimiento -la exconsellera Salomé Pradas y quien fuera su número dos, Emilio Argüeso- conocían de la evolución de la dana hasta el momento en el que se separaron los asistentes a la reunión del Gobierno que se celebró aquella mañana del 29 de octubre de 2024.

También para comprobar las indicaciones verbales que, en su caso, Pradas dio a los consellers relativas a las competencias de sus respectivos departamentos interrelacionadas con la situación de emergencia provocada por la dana.

La solicitud de Compromís, que ejerce la acusación en la causa, fue rechazada el pasado 22 de abril porque la jueza de Catarroja entendió que "la función de coordinar a las diferentes consellerias e impartir instrucciones durante la gestión de la emergencia recaía sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana".



Además, señaló que ni Barrachina ni Rovira participaron presencial o telemáticamente del Cecopi reunido aquel 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que dejaron 230 víctimas mortales.