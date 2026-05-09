Valencia se prepara para el eclipse solar y el Ayuntamiento fija la playa de la Malvarrosa como punto de visión

El Ayuntamiento de Valencia ha celebrado la primera reunión de coordinación de los servicios municipales con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto, con el objetivo de organizar y ver las necesidades del dispositivo municipal en el Punto de Visión del Eclipse así como las posibles necesidades del resto de la ciudad.

La reunión, que ha estado coordinada por la tercera teniente de alcalde y concejala de Servicios Centrales, Julia Climent, ha contado con la presencia del segundo teniente de alcalde y concejal de Sanidad y Devesa-Albufera, José Gosálbez.

También han asistido el coordinador general de alcaldía, Manolo Tomás; el director general de Emergencias, José Vicente Herrera; personal de las áreas de Servicios Centrales, Devesa-Albufera, Playas, Sanidad, Visit Valencia, Policía Local y Bomberos.

Por parte de la Generalitat Valenciana ha participado el director general de Ciencia e Investigación que está coordinando el dispositivo autonómico de EclipsesCV, Rafael Sebastián.

En el encuentro se ha hecho oficial que el Punto Oficial de Observación en Valencia para seguir el eclipse será la Playa de la Malvarrosa, por lo que se dispondrá de un dispositivo especial de movilidad, seguridad, emergencias y limpieza para controlar la gran afluencia de personas que se desplazarán hasta ese lugar ese día.

Valencia es una de las ciudades donde el eclipse se podrá ver en su totalidad, que comenzará a las 19:38 horas.

El eclipse total comenzará a las 20:32 horas y su máxima intensidaddurará un minuto, por lo que terminará a las 20.33.

Progresivamente se irá recuperando la normalidad hasta la puesta de sol a las 21:01 horas.

El próximo, en 400 años

El último eclipse solar de estas características que se pudo ver fue en 1905 y se calcula que el próximo será dentro de 400 años.

Para seguir el eclipse se deben utilizar gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2 2015) porque no se puede observar el Sol directamente. Además, se han de emplear filtros solares homologados en cámaras, prismáticos o telescopios, siempre colocados en el objetivo, recuerda el consistorio.

No se pueden usar, prosigue, gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CD's u otros métodos no homologados puesto que esto podría significar problemas oculares permanentes al dañarse los ojos.