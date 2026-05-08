El Juzgado cita a Diana Morant al acto de conciliación con el alcalde de Almussafes: la acusa de llamarle "putero y acosador"

El Juzgado de Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandía ha citado a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, al acto de conciliación con el alcalde de Almussafes, Toni González, previo a la interposición de la querella sobre la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

Morant está citada el próximo día 9 de junio en sede judicial al acto de conciliación convocado, tal y como recoge el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Se trata del acto previo a la interposición de la querella de parte de González contra Morant por haberse dirigido a él como "putero y acosador laboral y sexual", tal y como recogió en un escrito dirigido al juzgado de instancia de Gandía para celebrar el acto de conciliación.

"En el PSOE no caben ni acosadores ni puteros ni esas viejas formas de practicar la política" o "no cabe ningún militante que tenga esas actitudes machistas hacia las mujeres que trabajan para ellos", son algunas de las frases pronunciadas por Morant que denunció González.

Así, en el escrito presentado en el juzgado, el alcalde advirtió que la secretaria general de los socialistas valencianos difundió que una militante había presentado una denuncia contra él a pesar de ser "conocedora de que no había sido sancionado a nivel interno por el organismo sancionador del PSOE".

Además, acusó a la también ministra de que conocía que él mismo había denunciado a una de las denunciantes de acoso en el juzgado por haber difundido "injurias y acusaciones falsas".

El primer edil también reprochó que se le atribuyeran conductas "contrarias a los principios y valores socialistas" y que haya sido uno de los motivos empleados por el PSPV para expulsarlo del partido.

El alcalde reclamaba a Morant, una indemnización de 50.000 euros y que se retractara de las declaraciones hacia su persona.

Expulsión del PSOE

Cabe recordar que González fue expulsado de la formación socialista el pasado mes de marzo tras las declaraciones realizadas por el primer edil sobre el propio partido y las denunciantes.

Desde el partido afirmaron que las manifestaciones de González "revictimizan a las mujeres" y "atentan contra los valores del partido".

De hecho, afirmaron que "si alguien es capaz de hacer todo eso a la luz de todos, cabe preguntarse qué no sería capaz de hacer en un despacho privado, sin nadie presente, frente a dos subordinadas".

"La actitud del alcalde de Almussafes hacia sus víctimas es la de un acosador", criticaron sobre el alcalde de Almussafes las mismas fuentes del PSPV.