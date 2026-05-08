El grupo Ribera IMSKE repite como servicio médico y de fisioterapia oficial en la Copa Faulconbridge de tenis

Un fisioterapeuta de Ribera atiende a un deportista en torneo internacional del Español de tenis.

El grupo sanitario Ribera ha renovado su compromiso con la Copa Faulconbridge 2026 de tenis y será, un año más, el Servicio Médico y de Fisioterapia Oficial de esta competición.

Para ello contará con profesionales del Servicio de Traumatología y Medicina Deportiva del hospital Ribera Imske y la clínica Ribera Mestalla.

En concreto, con los doctores Ignacio Muñoz y Sergio Calvache, traumatólogo y médico deportivo respectivamente, junto con el equipo de fisioterapeutas del hospital Ribera Imske y la clínica Ribera Mestalla.

Así, estos profesionales sanitarios velarán por el cuidado y bienestar de los jugadores, equipos técnicos, organización y asistentes durante la semana del torneo.

De esta forma garantizarán una cobertura médica integral y los más altos estándares asistenciales en una cita que este año alcanza la categoría ATP Challenger 175.

La renovación de este acuerdo refuerza la apuesta de la Copa Faulconbridge por contar con colaboradores de prestigio.

Se trata de un evento que sigue creciendo a nivel internacional, y que ahora situará al Club de Tenis Valencia en el foco del tenis mundial del 11 al 17 de mayo.

Con el anuncio, la organización del torneo ha destacado la importancia de contar con un aliado sanitario de referencia y buenos profesionales, como los equipos de Ribera Imske y Ribera Mestalla.

Estos están especializados en competiciones con una gran exigencia física para los jugadores, para ofrecer la mejor atención a todos los protagonistas del torneo.

Con la renovación de esta alianza, el grupo sanitario Ribera confirma, por su parte, su apuesta por un modelo de salud responsable que fomenta hábitos de vida saludables, como la actividad física, así como el control adecuado y el asesoramiento para una práctica deportiva segura.

La edición de 2026 se presenta como la más ambiciosa de la historia de la Copa Faulconbridge, con un cuadro de altísimo nivel y una estructura organizativa acorde a una competición llamada a consolidarse entre las más destacadas del circuito Challenger.